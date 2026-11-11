El Papa recibió a una hija de desaparecidos en Córdoba y se verá con Estela de Carlotto en Luján

Durante su visita a la provincia de Córdoba, el Papa León XIV recibió a un grupo de 20 personas, entre ellas a Alba Camargo, hija de Armando Camargo e hijastra de Marta Alicia Bertola, ambos secuestrados durante la última dictadura, llevados al centro clandestino de La Perla y cuyos cuerpos aún no aparecieron. Alba le pidió al Sumo Pontífice ayuda para sostener la búsqueda de restos de desaparecidos en La Perla y le entregó una carta de la ya fallecida Abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres que murió sin encontrar rastros de su nieto, Daniel Orozco, hijo de su hija Silvia Parodi y Daniel Orozco, también detenidos-desaparecidos.

El encuentro, según informó Página 12, tuvo lugar en la Vicaría de los Pobres de Córdoba y se dio luego de la misa que ofreció León XIV en la provincia mediterránea.

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Alba Camargo tenía 13 años cuando secuestraron a su papá, a Marta y a sus tíos Susana Beatriz Bertola y Juan Carlos Berastegui. Al tiempo ella también fue detenida y pasó seis meses en la cárcel del Buen Pastor, que era gestionada por monjas.

Daniel Orozco Parodi, el nieto de Sonia Torres -que fue presidenta de Abuelas Córdoba- nació durante el cautiverio de su madre el 14 de junio de 1976 en la Maternidad provincial. Silvia Ester Acosta contó en el juicio que tuvo familia ese mismo día y se cruzó con Silvina en la sala de partos. En su declaración, recordó el padecimiento de Silvina, quien pudo estar apenas dos días con él. Después, al bebé lo llevaron a la Casa Cuna y a ella a La Perla, donde la fusilaron.

La búsqueda del Equipo de Antropología Forense en La Perla

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó que hasta el 26 de octubre 38 personas recuperaron su identidad gracias al trabajo sobre los restos hallados en el predio. Alba integra el grupo de familiares que impulsa la investigación. La causa tramita ante el juzgado de Hugo Vaca Narvaja.

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En septiembre pasado el EAAF inició los trabajos de excavación en una zona contigua a La Perla conocida como La Loma del Torito. El lugar surgió a partir de declaraciones de testigos que vieron los fusilamientos y enterramientos.

El encuentro de Estela Carlotto y el Papa León XIV

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el Papa León XIV se verán este miércoles en la misa que el religioso ofrecerá en Luján. PERFIL confirmó con Abuelas que Carlotto le entregará un pedido institucional.

Esta semana, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo enviaron una carta al Papa en la que exigieron la expulsión del estado clerical de Christian von Wernich, preso por crímenes de lesa humanidad.