El Gobierno adjudicó $20.477 millones en siete contrataciones directas para la visita del Papa

El Gobierno, a través de la Jefatura de Gabinete, adjudicó $20.477 millones en siete contrataciones directas por urgencia para la visita de León XIV, seis de ellas para la misa y la vigilia de jóvenes en el Monumento a los Españoles. Así surge de los documentos oficiales publicados en COMPR.AR corroborados por PERFIL, incluyendo el armado de un VIP para 3.500 personas, que generó una fuerte polémica y que tuvo un costo de $8.690 millones.

La cifra de $20.477 millones equivale a casi 25 veces los $828,7 millones que un juez federal ordenó embargarle al Ministerio de Salud a fines de octubre para pagarle al Cottolengo Don Orione de Claypole, que el Papa visitó este lunes, los medicamentos e insumos de sus más de 400 residentes entre marzo y junio. Al ritmo de esa deuda, alcanzaría para cubrir ocho años.

Todas los contratos de gastos se firmaron entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre. DF Entertainment, de Diego Finkelstein y controlada en un 51% por Live Nation, se llevó $8.690 millones (42,4%). Le siguen Nuevos Aires Producciones, por estructuras y vallado, con $4.547,7 millones; Recordvision, por la señal oficial de TV, con $3.090 millones; PRG Argentina, por sonido e iluminación, con $1.979,3 millones; Fidias Energía, por 31 generadores y 12 torres de luz, con $1.736 millones, y VMG Video Tech, por ocho pantallas LED, con $225 millones. La séptima, también por la visita, fue para la Casa Rosada: $209 millones en alfombras y cortinas nuevas.

El pliego de bases para la producción de las misas del Papa. | Crédito: CeDoc

Quién firmó y cómo fue el trámite

El marco es el DNU 1103/2026, que creó en la Jefatura de Gabinete la Unidad Ejecutora Especial Temporaria de la visita y facultó a su titular a adjudicar “cualquiera sea el monto”. Esa titular es Mariana Vello, secretaria de Coordinación Legal y Administrativa, designada por el decreto 1127 del 29 de septiembre pasado. Vello firmó las siete resoluciones de adjudicación. Las órdenes de compra las autorizó la subsecretaria Antonella Melisa Giollo, con el visto presupuestario, en casi todas, del director Diego Ariel Romano. Según el diputado Esteban Paulón, la Unidad responde funcionalmente a Karina Milei.

El Gobierno contrató a una sola productora por $8.690 millones para la misa del Papa, con VIP para 4.000 invitados

El circuito fue igual en todos los casos: la Coordinación de Logística de la Unidad pidió cada servicio, el área legal propuso la compulsa abreviada por urgencia del artículo 25 del decreto 1023/01 “considerando lo exiguo del tiempo” y Compras armó los pliegos. Los tres primeros contratos se publicaron la noche del 14 de octubre, con 24 horas para consultas, y se abrieron el 20. Las resoluciones admiten que “se ha prescindido” de la autorización previa de la convocatoria y de la aprobación del pliego, que se convalidaron al adjudicar. No se exigió registro de proveedores ni garantía de oferta, y ningún pliego publicó un presupuesto oficial.

Mariana Vello firmó las adjudicaciones para la producción de la misa papal. | Crédito: CeDoc

Una sola oferta válida por rubro

En el contrato de DF fueron invitadas Oymyakon y Five Pro Events, pero solo DF cotizó. El área técnica dijo que el precio “guarda razonable correspondencia con los valores de plaza”. Proveedores del rubro confiaron a PERFIL que no hay otras empresas capaces de organizar un evento de esa magnitud. El pliego pedía dos eventos similares en cinco años, tres años de antigüedad y una declaración jurada de intereses. Nuevos Aires Producciones también fue único oferente. En energía, la oferta de Fidias, de $1.830 millones, “supera el importe estimado”, según el área técnica, y la empresa la bajó a $1.736 millones.

Donde hubo competencia, las demás ofertas quedaron afuera. En sonido, Doble Mente ($2.097,5 millones) tenía un presupuesto “sujeto a disponibilidad” y Riders Pro ($122,7 millones) cotizó solo las luminarias y cobraba un 50% extra si se reprogramaba; PRG ganó tras una rebaja. En TV se descartó a Non Stop Digital ($3.110 millones) por no acreditar antecedentes, y Recordvision fue adjudicada el 6 de noviembre, tres días antes de la misa. En pantallas, ninguna de las tres invitadas cotizó y ganó VMG, que no estaba invitada.

Cómo estaban condicionadas las carpas en la misa del Papa, según el pliego de licitación. | Crédito: CeDoc

Qué compró el Estado

El contrato de DF es llave en mano y excede el VIP: 400 agentes de seguridad por turno, 348 unidades sanitarias, 31 carpas, 500 personas de carga, 130 para trabajos en altura, 200 acomodadores y 3.100 viandas, además de coordinar al resto de los proveedores. Para el VIP, el pliego fija acreditación para hasta 4.000 invitados, 3.500 sillas, una carpa climatizada de 30 por 40 metros y un catering diferenciado que incluye 20 “Coffee Presidencia”. Como se cotizó en un renglón único, no se sabe cuánto costó cada rubro. Nuevos Aires debía armar una tarima de 48 por 22 metros y 13.500 metros de vallado.

El monto puede crecer: las órdenes de compra permiten ampliar cada contrato un 20%, hasta $4.095 millones más en total, y DF puede pedir un anticipo del 50%.

También se supo que la seguridad privada estuvo a cargo de Tech Security, empresa ligada a la familia Menem, como ya publicó PERFIL. La firma nació en 2005 de la mano de Fernando Menem, hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de Pablo Vázquez. Hoy Vázquez tiene el 51%, Fernando el 34% y Adrián Menem el 15%. El 6 de diciembre de 2023, según el Boletín Oficial, Martín Menem transfirió sus acciones a Adrián. A su vez, también se contrató a Purgato SA, empresa de limpieza de Fernando Menem y asociados .

3.500 sillas para el sector VIP, la polémica que puso bajo la lupa el costo de la visita papal. | Crédito: CeDoc

Subcontratos, pedidos de informes y el caso español

La diputada Marcela Pagano sostuvo que no hay información sobre los subcontratistas de DF. El pliego permite subcontratar con aviso previo. A su vez, Paulón mencionó como subcontratista a Tech Security, aunque el pliego no la nombra. “Una visita papal no es un terremoto. Se planifica”, dijo la legisladora, que pidió el expediente completo y las declaraciones juradas de intereses. Paulón reclamó los expedientes de las contrataciones y que se explique por qué se usó la urgencia si la visita se conocía con meses de anticipación.

El VIP de la misa del Papa en Palermo.

Paulón estimó el costo total de la visita en unos US$30 millones. En España, la visita de León XIV, con 21 actos entre el 6 y el 12 de junio, costó 29,3 millones de euros: el 44,7% lo aportaron empresas y entidades civiles, el 31% la Iglesia y solo el 20% las administraciones públicas.

JD/MC