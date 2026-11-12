De la caminata peregrina a la Rosa de Oro: la profunda trama espiritual que une a León XIV con la Virgen de Luján

En 1630, una carreta quedó clavada en el barro a orillas del río Luján y cambió para siempre el mapa de la fe en la Argentina. Casi cuatro siglos después, el papa León XIVemuló de alguna forma aquella detención histórica: frenó la marcha de su papamóvil y encaró el último tramo hacia la Basílica a pie, como un peregrino más. Lejos de las comodidades del protocolo vaticano, el líder católico eligió pisar el asfalto bonaerense y fundirse con la multitud para sellar el cierre de su gira con un gesto más que significativo.

Su llegada al principal santuario del país no fue una simple parada institucional para tachar en la agenda oficial, sino el clímax de una relación cruzada por fechas determinantes. El hilo invisible que une al Pontífice estadounidense con la patrona nacional se forjó a miles de kilómetros de distancia, en los pasillos de Roma. Robert Prevost fue elegido como sucesor de Francisco el 8 de mayo de 2025, exactamente el mismo día en que el almanaque litúrgico celebra la festividad de Nuestra Señora de Luján.

| Crédito: Collage

Lejos de dejarlo pasar como una simpática casualidad, el Papa usó su homilía para atar su destino institucional a la imagen sagrada. “Madre de Luján: mi Pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto”, blanqueó frente al altar. Con esa oración, dejó en claro que voló hasta el conurbano para encomendar la supervivencia de su gestión vaticana a la Virgen argentina.

Las casualidades místicas no terminaron en el calendario; también se escribieron en los nombres propios. La historia de la Basílica ya tenía a un Sumo Pontífice en un rol protagónico: León XIII. Fue él quien, allá por 1887, autorizó la coronación pontificia de la Virgen, un reconocimiento de altísima jerarquía que oficializó el fervor popular. Hoy, a 139 años de aquel hito, otro Papa llamado León aterrizó en el territorio para mirarla frente a frente.

Aquel aval del siglo XIX sentó las bases para que, en 1930, la imagen fuera declarada formalmente patrona del país. Entender este peso histórico explica por qué León XIV eligió este escenario puntual para su gran despedida. No buscaba solo una postal masiva para los medios internacionales, sino conectar de raíz con el núcleo duro de la devoción popular argentina.

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El milagro del barro y un refugio de casi 400 años

Para entender la magnitud del escenario que pisó el Papa, hay que sumergirse en los orígenes de esa devoción. La historia marca que, en 1630, una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción llegó desde Brasil con destino al norte del territorio. Sin embargo, en medio del traslado logístico, la carreta que la transportaba quedó inexplicablemente clavada en el barro a orillas del río Luján, negándose a avanzar un metro más.

Los viajeros de la época intentaron de todo para mover los bueyes, hasta que comprobaron que los animales solo reanudaban la marcha cuando bajaban un cajón específico: el que guardaba la estatuilla. Lejos de tomarlo como un desperfecto, se leyó al episodio como una señal divina. La imagen quedó entonces al resguardo en una estancia de la zona, convirtiendo a ese humilde paraje bonaerense en el kilómetro cero de la fe popular argentina.

Con el paso de los siglos, aquel pedazo de tierra barrosa se transformó en el centro de peregrinación más masivo del país. El crecimiento exponencial del fervor popular empujó la construcción de la imponente Basílica actual y derivó en la declaración oficial de la Virgen como patrona de la Argentina en 1930, consolidando el refugio espiritual definitivo al que hoy decidió acudir el Sumo Pontífice.

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Colores patrios y el peso de una joya histórica

Si la historia ya sobrevolaba las cúpulas de la Basílica, la escenografía que eligió el Pontífice terminó de dejar en claro el mensaje diplomático. Al subir al altar, se calzó una casulla (la vestimenta exterior de la misa) diseñada milimétricamente con los colores celeste y blanco. Fue un guiño visual directo y sin intermediarios: envolverse literalmente en la bandera nacional para empatizar con la identidad de un pueblo atravesado por las urgencias económicas y sociales.

Papa León XIV en Luján | Crédito: Agencia NA

Sin embargo, el golpe de efecto más potente de la tarde fue la entrega de la Rosa de Oro. Se trata de la máxima condecoración que el Vaticano le reserva a los santuarios de mayor jerarquía global. No es un regalo protocolar que se reparta a la ligera, sino un símbolo de distinción extrema que muy pocos templos en el mundo ostentan en sus vitrinas.

El obsequio destrabó un túnel del tiempo inmediato en la memoria colectiva del país. El último papa en dejarle una ofrenda idéntica a esta Virgen fue Juan Pablo II, cuando pisó la Argentina en un dramático 1982, con la urgencia de pedir por la paz en plena Guerra de Malvinas. Que León XIV decidiera desenterrar ese premio histórico ratificó el lugar estelar que Luján ocupa en el mapa geopolítico de Roma.

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El homenaje a la "Patroncita"

Era un secreto a voces que León XIV no podía firmar su despedida del país sin hacer mención al dueño de casa histórico. La basílica bonaerense es, por definición, el epicentro de la vida pastoral de Jorge Bergoglio. Durante sus largas décadas como arzobispo porteño, el actual Papa emérito convirtió en un sello personal su participación activa en las masivas peregrinaciones juveniles, caminando a la par de los adolescentes y confesando durante horas en las carpas del trayecto.

León XIV no esquivó el peso de su predecesor, sino que lo abrazó con el homenaje más cálido y explícito de toda su gira. “Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la Patroncita morena en su corazón”, disparó ante una multitud que le devolvió el gesto con una ovación.

Esa simple frase funcionó como la síntesis perfecta de su estadía. Al rescatar un término tan íntimo y barrial como "Patroncita morena", el pontífice norteamericano reconoció la devoción inquebrantable que marcó la vida de Francisco, abrazó la cultura popular y selló su propio pacto con la historia argentina.

TC/MSS