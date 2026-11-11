Malvinas: “Es ahora o nunca”, el cierre argentino ante el Tribunal del Mar para frenar Sea Lion

Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo. Si no es ahora, será nunca”. Con esa advertencia del jurista neerlandés Nico Schrijver, Argentina cerró este miércoles en Hamburgo su segunda ronda de alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en la que buscó desarmar la estrategia británica de la víspera y devolver la discusión al terreno del que Londres había intentado sacarla: el de la explotación petrolera en la cuenca Sea Lion (León Marino), ubicada 220 kilómetros al norte de la isla Soledad y a poco más de 400 de la Argentina continental.

La jornada llegó un día después de que la delegación del Reino Unido, encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, citara declaraciones del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno para sostener que el pedido argentino escondería un reclamo de soberanía que excede la competencia del tribunal, y la respuesta argentina, un día después, apuntó directo a ese punto.

El primero en tomar la palabra fue el jurista rosarino experto en derecho internacional, Marcelo Kohen, quien eligió exponer en francés, uno de los idiomas oficiales del tribunal, y cuestionó al Reino Unido por pretender ejercer derechos sobre la plataforma continental como si la cuestión de la soberanía estuviera resuelta.

Al mismo tiempo, Kohen insistió ante los jueces en que la Argentina no les pide que se pronuncien sobre la soberanía y que tampoco necesitan hacerlo para dictar medidas provisionales, con lo que reafirmó la existencia de lo que -en la jerga jurídica- se denomina competencia prima facie.

Con una chicana a Milei, Londres desvió la discusión por Malvinas hacia el terreno de la soberanía

Ese concepto es la clave del caso que llevó la delegación argentina al tribunal arbitral con sede en Hamburgo, enfocada específicamente en el daño irreversible en el medio a partir de la perforación petrolera y el riesgo asociado a la falta de experiencia de Navitas Petroleum en proyectos offshore.

En tanto, el tribunal arbitral que deberá resolver el fondo de la controversia tiene, de manera preliminar, fundamentos suficientes para intervenir, ya que la disputa involucra la interpretación y la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), y mientras esa controversia siga abierta, el Reino Unido no puede avanzar en forma unilateral con la explotación de recursos no renovables antes de que ese tribunal esté en condiciones de actuar.

“Si no es ahora, será nunca”

Schrijver, expresidente del Instituto de Derecho Internacional y especialista en soberanía sobre recursos naturales, concentró su exposición en la urgencia y en el riesgo de un daño irreparable.

Según el neerlandés, la situación cambió de manera sustancial con la decisión final de inversión del 10 de diciembre de 2025, anunciada por la administración británica de Puerto Argentino y anticipada por PERFIL en agosto del mismo año, cuando Sea Lion pasó de la exploración a un programa concreto de explotación, con hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles.

Argentina demandó al Reino Unido ante el Tribunal del Mar

En ese marco, advirtió que una vez perforado el primer pozo de explotación el daño será irreversible y ya no habrá recursos que preservar, antes de dirigirse a los jueces con la frase que resumió la postura argentina: “Si no es ahora, será nunca”.

El cierre estuvo a cargo del agente argentino, el embajador Mario Oyarzábal, quien reiteró que la Argentina acreditó los cuatro requisitos que exige el tribunal para dictar medidas provisionales, al igual que hizo en la apertura de la primera audiencia el pasado martes. Es decir, la competencia prima facie, la plausibilidad de los derechos invocados, el riesgo real e inminente de un perjuicio irreparable y la urgencia.

Además, Oyarzábal rechazó además lo que la Cancillería describió como un intento británico de “tergiversar” los argumentos argentinos y desviar el eje de las audiencias hacia la soberanía de las islas, con el objetivo de cuestionar la competencia del tribunal y lograr que el pedido de medidas previsionales sea rechazado.

Por último, el agente reiteró las cuatro medidas solicitadas: impedir nuevas perforaciones e instalaciones de producción vinculadas con la cuenca Sea Lion evitar el uso perjudicial de la información obtenida durante la exploración, permitir que la Argentina cumpla con sus obligaciones de protección del medio marino y prevenir nuevas acciones que agraven la controversia.

Cómo sigue el caso

Con el cierre de las audiencias a las 15 hora argentina, resta esperar la decisión del tribunal que no tiene un plazo establecido para pronunciarse. Según trascendió, la expectativa está puesta en el viernes 13 de noviembre, cuando se cumplirá un mes desde la presentación argentina, aunque también se contempla el lunes 16 como fecha posible. El antecedente de la Fragata Libertad, cuando el mismo tribunal ordenó la liberación del buque como medida provisional en 2012, ofrece una referencia de algunas semanas.

“El reclamo argentino no comienza ni termina con esta resolución”, señalaron fuentes cercanas a la delegación, que aclararon que esta instancia “tiene por objeto obtener medidas provisionales que suspendan las actividades ilegítimas de explotación de hidrocarburos, mientras avanza el procedimiento arbitral internacional ya iniciado”.

CD