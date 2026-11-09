En su primer discurso, León XIV le puso voz a los sectores con los que confronta el gobierno ante un Milei sordo

En el Palacio Libertad, el Papa León XIV pronunció su primer discurso. Lo hizo como jefe de Estado -el atuendo rojo lo demostró- y como pastor universal de la Iglesia Católica.

Frente a Milei, León XIV marcó límites al modelo económico y reclamó que “la economía debe estar al servicio de la persona”

Durante más de 25 minutos le puso voz a los sectores que confronta el gobierno nacional en pos de sostener una macroeconomía sana, con inflación acotada pero sin que los derechos sociales y laborales despeguen y se conviertan en un círculo virtuoso para las personas.

La primera definición fuerte fue cuando habló de la integración social argentina, con la inmigración. Dijo: los pueblos originarios son preexistentes a la Nación. Luego recorrió las problemáticas de cada uno de los sectores que le reclaman al gobierno de Javier Milei respetar sus derechos. “Algo debe hacer mal un país donde los jóvenes quieren irse para realizarse”. “La educación es un derecho”. Ponderó la política universitaria y de investigación que la colocaron a Argentina como un faro en la región.

El hombre tiene derecho al trabajo y a que ese trabajo le provea el sustento.

En la democracia hay que cuidar “la palabra”. Sin estridencias, dio una clase sobre cómo fomentar el diálogo donde la confrontación no puede terminar en la descalificación del opositor.

El Papa le habló a autoridades del Ejecutivo, Legislativo y del Poder Judicial.

Habló de las personas que trabajaron toda su vida y merecen un trato digno al final de su vida laboral. Son los jubilados que padecen ingresos paupérrimos y una obra social donde no consiguen turno por meses, después de haber aportado durante toda su vida y aún hoy.

Habló de corrupción como la enorme canaleta por donde se esfuman los recursos para atender las necesidades de los ciudadanos.

Se detuvo en la ecología. La inmensa riqueza natural de Argentina con cuencas, recursos minerales, energéticos pero que, sin el respeto del ambiente no serán sustentables en el futuro.

La frase más impactante fue: “La economía debe estar al servicio del hombre y no el hombre de la economía”.

En su discurso Milei defendió la política económica.

Habló del diálogo y la convivencia en la región, a semanas de un Milei desbocado contra el presidente reelecto de Brasil, Lula Da Silva y de la supuesta ayuda argentina a Flavio Bolsonaro para huir de su país. También mencionó el crimen organizado que azota a Sudamérica: trata de personas, narcotráfico y tráfico de armas.

Se pronunció -sin nombrarlos- sobre el aborto y la eutanasia. Hay que respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Y también se refirió a la Inteligencia Artificial como una herramienta que no puede estar por sobre el hombre.

A la par que marcó la agenda a la dirigencia política, señalando que todos los temas están basados en el respeto a la dignidad humana; colocó a la Iglesia Católica Argentina en el mismo camino. El mensaje evangélico no puede prescindir de un compromiso social activo.

El Papa saludó a Victoria Villarruel, la vicepresidenta ignorada por Milei.

El discurso de Milei

El discurso previo del presidente, los aplausos y la actitud final mostraron a un Javier Milei sordo.

Antes del Papa, pronunció un mensaje de 10 minutos. No se salió del libreto de su política económica, basada en el respeto a la propiedad privada y una macroeconomía ordenada, como la piedra basal de lo que se construye para el futuro de Argentina, sin mencionar los conflictos sociales que provoca.

Cuando León XIV le fue poniendo voz a los excluidos del sistema, atinó a aplaudir. No se entendía si solo lo hizo por protocolo.

Al finalizar los discursos, bajó las escalinatas. A pesar de que en primera fila estaba sentada la vicepresidenta Victoria Villarruel, la ignoró. El Papa fue hacia ella y la saludó.