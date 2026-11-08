Frente a Milei, León XIV marcó límites al modelo económico y reclamó que “la economía debe estar al servicio de la persona”

El primer mensaje público del papa León XIV en la Argentina tuvo una fuerte dimensión política. Frente al presidente Javier Milei, sentado a su lado en el Palacio Libertad, el Pontífice planteó una serie de definiciones sobre la economía, la democracia, la convivencia institucional y las responsabilidades de quienes ejercen el poder. Sin mencionar directamente al Gobierno, dejó una frase que funcionó como uno de los ejes centrales de su discurso: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

La intervención se produjo ante las principales autoridades nacionales y representantes de distintos espacios políticos. En ese escenario, León XIV llamó a preservar la democracia como parte del patrimonio institucional del país y cuestionó las dinámicas de confrontación que dificultan la construcción de consensos. “La democracia pertenece también a esa herencia que debe ser custodiada”, sostuvo, antes de convocar a “aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento”.

El planteo no se limitó a una apelación general al diálogo. El Papa enumeró algunas condiciones que considera necesarias para sostener la vida democrática: “la disposición a escuchar, el cuidado de la palabra, la búsqueda paciente de acuerdos”. Y dejó una definición dirigida a quienes trasladan las diferencias políticas al terreno de la descalificación: pidió reconocer en quien piensa distinto “a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.

La referencia adquirió una dimensión particular en el contexto de la polarización política argentina y de la relación entre el oficialismo y distintos sectores institucionales. Frente a Milei, León XIV también habló sobre el sentido de la autoridad y estableció una condición para su ejercicio: “La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio”. Según expresó, quienes gobiernan deben orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad.

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Economía, desigualdad y el lugar de las personas

Uno de los tramos más contundentes del discurso estuvo dedicado a la situación económica y a sus consecuencias sociales. León XIV mencionó las dificultades que atraviesan las familias, las personas que buscan trabajo y los jubilados, y sostuvo que el crecimiento debe traducirse en oportunidades concretas para el conjunto de la sociedad.

El Pontífice planteó la necesidad de estimular la iniciativa privada y favorecer el desarrollo económico, pero advirtió que esos objetivos no pueden quedar desligados de las condiciones de vida de la población. En ese marco, pronunció la frase que sintetizó su mirada sobre el modelo económico: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

El mensaje introdujo una distinción entre el crecimiento como objetivo y su impacto sobre la sociedad. Para León XIV, las oportunidades deben alcanzar también a quienes atraviesan mayores dificultades, en una referencia a la necesidad de evitar que los beneficios de la actividad económica queden concentrados mientras amplios sectores enfrentan problemas para sostener sus condiciones de vida.

La cuestión social apareció nuevamente cuando se refirió a las personas enfermas, con discapacidad o en situación de dependencia. El Papa pidió que esos sectores ocupen un lugar central en las decisiones públicas y sostuvo que corresponde “cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”. La intervención, de ese modo, combinó una reivindicación de la iniciativa privada con un llamado a no perder de vista la dimensión humana de las decisiones económicas. El planteo se convirtió en una de las definiciones más significativas de su primer discurso en el país, especialmente por haber sido pronunciado ante el Presidente y en un contexto de debate sobre el rumbo económico.

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Universidades, educación y el futuro de los jóvenes

Otro de los ejes centrales fue la educación. León XIV vinculó la situación de los jóvenes con las posibilidades de desarrollo de la Argentina y advirtió sobre el fenómeno de quienes deben emigrar para concretar sus proyectos personales y profesionales.

“Una Nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, afirmó. La frase funcionó como una interpelación sobre las condiciones que ofrece el país para que las nuevas generaciones puedan estudiar, trabajar y desarrollar sus capacidades sin tener que buscar oportunidades en el exterior.

En ese sentido, reclamó “robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”. También reivindicó la tradición educativa argentina y sostuvo que es necesario preservar y fortalecer esos espacios como herramientas para el desarrollo nacional. “La Nación necesita contar, desde ahora, con su inteligencia, su creatividad y su participación”, expresó. La referencia a las universidades tuvo una lectura inevitable en medio del conflicto entre el Gobierno de Milei y las instituciones de educación superior por el financiamiento universitario y la aplicación de la ley que regula esa materia.