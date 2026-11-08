Pobreza, desigualdad y el papel del Estado, ejes del mensaje de León XIV en Argentina

León VIX llegará este domingo al país con una agenda pastoral e institucional, pero también con una serie de definiciones doctrinarias que, aun sin mencionar al presidente Milei ni a su administración, abren un contrapunto con algunos de los fundamentos del modelo económico libertario.

El delicado equilibrio que el Vaticano despliega en este tipo de visitas goza de una precisión diplomática inigualable. Periodistas vaticanistas aseguran que todo lo que hace y dice el Papa está medido “segundo a segundo, mucho antes del viaje”. Tal vez, León XIV no sea tan enfático en algunas de las definiciones que dejará en su paso por Argentina, pero ya hay mensajes que quedaron claros. La visita al Cotolengo Don Orione para mantener un cara a cara con los discapacitados es un claro mensaje.

En el gobierno libertario son conscientes de la diplomacia vaticana y Sandra Pettovello, una de las ministras que mejor llegada tiene a ese ámbito, abrió el paraguas en la semana: “Ellos no tienen la intención de dar un mensaje político: van a hablar de temas de la Iglesia que tienen que ver con lo pastoral, con la protección de los vulnerables, con la pobreza... ¿De qué otro tema hablaría la Iglesia?”.

Pettovello explicó que, debido a su rol en el ministerio de Capital Humano, tiene una “relación fluida” con el episcopado y que fueron ellos los que le anticiparon la línea discursiva del Papa. “Hacer cualquier interpretación política direccionada al Gobierno es no conocer al Vaticano y la labor y responsabilidad que tiene el hombre más importante del mundo”, remarcó.

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Sin embargo, la Iglesia local jugó fuerte en la previa de la visita del Papa. Aunque las críticas fueron bajando con el paso de los días, hace un mes el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, marcó la cancha sosteniendo que el papa León llegará “que está en crisis desde hace muchos años. Se va a encontrar con una Argentina herida, dividida por esa famosa grieta que duele en las entrañas del pueblo, donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”. Un dardo directo a Milei.

La pobreza y la desigualdad, en el centro

La pobreza, la desigualdad, la distribución de la riqueza, la dignidad del trabajo y la función de las instituciones públicas aparecen entre los asuntos centrales de los documentos y discursos del Papa. No son planteos formulados exclusivamente para la Argentina ni mucho menos constituyen una intervención partidaria: forman parte de una línea de pensamiento que viene desarrollando desde el comienzo de su pontificado. Sin embargo, el contexto local les otorga una lectura política inevitable, en particular después de casi tres años de ajuste fiscal y de discusiones sobre el alcance de la asistencia estatal a los más desposeídos.

Uno de los documentos más relevantes para comprender la mirada del Papa es la exhortación apostólica Dilexi te, publicada en octubre de 2025 y dedicada al amor hacia los pobres. Allí, León XIV plantea que la pobreza no puede ser entendida como una responsabilidad individual ni como una consecuencia inevitable del destino. También cuestiona las interpretaciones que atribuyen la situación de los sectores vulnerables exclusivamente a la falta de esfuerzo o de méritos personales.

En uno de sus pasajes, el Pontífice advierte que existen reglas económicas que pueden resultar eficaces para promover el crecimiento, pero que no necesariamente garantizan el desarrollo humano integral. Y agrega que el aumento de la riqueza puede convivir con mayores niveles de inequidad y con la aparición de nuevas formas de pobreza.

La definición tiene una lectura directa en la discusión económica argentina. El Gobierno de Milei sostiene que el ordenamiento de las cuentas públicas, la reducción del gasto y la desregulación son condiciones necesarias para estabilizar la economía. La mirada de León XIV, en cambio, pone el acento en que los resultados económicos también deben evaluarse por sus consecuencias sobre las personas y, especialmente, sobre quienes se encuentran en una situación de mayor fragilidad.

En Dilexi te, además, el Papa cuestiona la idea de que las fuerzas del mercado puedan resolver por sí solas los problemas de pobreza y desigualdad. Sostiene que es necesario abordar las causas estructurales de la exclusión y advierte sobre los desequilibrios que se producen cuando las ganancias de una minoría crecen mientras amplios sectores permanecen alejados de esas condiciones de bienestar.

El trabajo y la justicia social

Otro de los puntos sensibles es la concepción del trabajo. Para León XIV, la dignidad de las personas no puede quedar subordinada exclusivamente a los resultados económicos ni a la rentabilidad. En sus documentos, el Pontífice recupera la tradición de la doctrina social de la Iglesia y sostiene que el desarrollo debe contemplar las condiciones laborales, la protección de los trabajadores y las posibilidades concretas de integración social.

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En su encíclica Magnifica Humanitas, publicada en mayo de 2026, dedica un apartado a la justicia social y sostiene que las estructuras económicas, políticas y sociales deben permitir que todos puedan vivir dignamente, con especial atención a los sectores más vulnerables. También plantea que las injusticias no responden solamente a decisiones individuales, sino que pueden estar vinculadas con mecanismos y sistemas que producen desigualdad.

La discusión adquiere relevancia frente a la política de reducción del gasto público impulsada por Milei y a las diferencias que el Gobierno mantiene con distintos sectores de la Iglesia por las consecuencias sociales del ajuste. Jubilaciones, discapacidad, asistencia social, educación y empleo son algunos de los asuntos sobre los que el Episcopado argentino viene expresando preocupación.

El tercer eje está relacionado con el clima de confrontación política. En un discurso ante el Parlamento español, en junio de 2026, León XIV pidió cuidar el lenguaje de quienes ejercen responsabilidades públicas. Su planteo fue que la firmeza no necesita expresarse mediante el desprecio y que el desacuerdo no debe convertirse en humillación. También utilizó la expresión “desarmar el lenguaje” para referirse a la necesidad de reducir la agresividad en el debate público.

La definición adquiere una dimensión local frente al estilo confrontativo que caracteriza a Milei y sus habituales cruces con dirigentes políticos, periodistas (“hay que quemarlos en la hoguera”) y otros sectores de la sociedad.