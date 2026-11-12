La inflación se aceleró al 2,2% en octubre y acumuló 26,3% en el año, según el INDEC

La inflación de octubre se ubicó en 2,2% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este jueves 12 de noviembre. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula una suba de 26,3% en lo que va del año. La variación interanual es del 33,1% en el total nacional.

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El dato se conoce luego de que septiembre cerrara con un IPC de 1,9%, lo que implica que en octubre se aceleró 0,3 puntos porcentuales frente a aquella medición.

Índice de precios al consumidor | Crédito: INDEC

Comportamiento de los precios en octubre

Al analizar las categorías, el IPC Núcleo registró una suba del 1,5%, impulsada principalmente por los aumentos vinculados a Alquiler de la vivienda y Restaurantes.

Por su parte, los precios Regulados aumentaron 2,9% durante octubre. Dentro de esta categoría, las principales subas se observaron en Gas y Combustibles para vehículos.

En tanto, los precios Estacionales mostraron una suba del 5,5%. La suba estuvo explicada principalmente por los mayores precios de Verduras, tubérculos y legumbres.

Por divisiones, la mayor variación mensual correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 4,2%. En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con una suba del 3,3%.

En el otro extremo, las divisiones con menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento del 0,8% y Educación, que tuvo una suba del 1,3%.

A su vez, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales. En cambio, en la región Patagonia la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos en Gas y Alquiler de la vivienda.

Variaciones mensuales | Crédito: INDEC

Respecto al dato mensual, desde el CEPEC mencionaron que "el principal impulso vino de los precios estacionales, que aumentaron 5,5%, especialmente por las subas en verduras, tubérculos y legumbres. También los precios regulados avanzaron 2,9%".

"El dato positivo estuvo en la inflación núcleo, que bajó al 1,5%. Esto indica que, más allá del fuerte impacto de los estacionales, los precios subyacentes mostraron una dinámica más moderada", agregaron.

Para cerrar, comentan que "el panorama sigue siendo complejo. La aceleración de los precios, junto con una actividad económica que no termina de recuperarse, alimenta el escenario de estanflación. Además, los aumentos de tarifas y servicios golpean directamente el ingreso disponible de los hogares, reduciendo su capacidad de consumo".

FN