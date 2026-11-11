Aumentan hasta 100% el DNI y 30% el pasaporte: cuánto costarán los trámites desde el 21 de noviembre y cómo se ajustarán por inflación

El Gobierno nacional oficializó este miércoles 11 de noviembre un nuevo aumento en los costos para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino. La actualización, que comenzará a regir el próximo sábado 21, implica subas de hasta el 100% en los trámites del DNI y del 30% en el pasaporte regular. Pero el cambio más importante va más allá de los nuevos precios: a partir de ahora, los aranceles quedarán vinculados a un sistema de actualización semestral por inflación.

El nuevo pasaporte, paso por paso

La medida fue establecida mediante la Resolución 151/2026 de la vicejefatura de Gabinete del Interior y las disposiciones 755/2026 y 759/2026 del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), publicadas en el Boletín Oficial. Las normas modifican el esquema de cobro para los documentos de identidad, los pasaportes y sus modalidades de tramitación urgente.

El nuevo cuadro tarifario fija en $20.000 el costo del DNI común, frente a los $10.000 que se cobraban desde marzo. En el caso del pasaporte ordinario, el valor pasa de $100.000 a $130.000, mientras que el servicio exprés costará $260.000 y el de resolución inmediata, $429.000.

La decisión también introduce una modificación que tendrá consecuencias sobre los futuros aumentos: los precios dejarán de depender exclusivamente de actualizaciones puntuales y pasarán a calcularse mediante Unidades Arancelarias Documentales (UAD), cuyo valor se ajustará cada seis meses de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Cuánto costará tramitar el DNI desde el 21 de noviembre

El nuevo cuadro establece un valor de $20.000 para la emisión de un DNI común, las actualizaciones obligatorias de los menores, los cambios de domicilio y la emisión de nuevos ejemplares.

Las modalidades de entrega acelerada tendrán costos considerablemente más elevados:

DNI común: $20.000.

DNI exprés: $52.000.

DNI en 24 horas hábiles: $82.000.

DNI al instante: $114.000.

Primera identificación de extranjeros: $40.000.

En el caso del DNI en 24 horas hábiles, el documento deberá retirarse en la oficina donde se realizó el trámite. La modalidad al instante, en tanto, estará disponible exclusivamente en las dependencias habilitadas para brindar ese servicio.

El régimen mantiene las gratuidades previstas para determinados trámites, como el primer DNI de los recién nacidos de hasta seis meses, además de otras exenciones contempladas en la normativa vigente.

Pasaporte argentino: los nuevos precios para el trámite común, exprés e inmediato

La Disposición 759/2026 del RENAPER, firmada por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, aprobó el nuevo cuadro tarifario aplicable a los pasaportes y documentos de viaje expedidos en todo el país.

Los jubilados ya pueden usar el DNI para viajar gratis en el subte de la Ciudad de Buenos Aires

El pasaporte ordinario para argentinos con entrega regular pasa a costar $130.000, mientras que quienes necesiten acelerar la emisión deberán pagar un importe mayor según la modalidad elegida.

Los nuevos valores serán:

Pasaporte regular: $130.000.

Pasaporte exprés: $260.000.

Pasaporte de resolución inmediata: $429.000.

Pasaporte excepcional para extranjeros: $130.000.

Documento de viaje para refugiados o apátridas: $130.000.

La disposición también contempla la emisión sin costo de un nuevo pasaporte o documento de viaje cuando existan errores formales atribuibles al organismo, siempre que sean comprobables con la documentación presentada y el reclamo se realice dentro de los 90 días corridos desde su entrega.

Cómo funcionará el nuevo sistema que ajustará los trámites por inflación

Una de las principales novedades es la creación de la Unidad Arancelaria Documental (UAD), un mecanismo que permitirá actualizar periódicamente el costo de los documentos sin necesidad de establecer un nuevo monto fijo para cada trámite.

La Resolución 151/2026 fijó inicialmente el valor de cada UAD en $1.000. A partir de esa referencia, el DNI común equivale a 20 unidades, mientras que el pasaporte regular representa 130 unidades.

El valor de la UAD se actualizará cada seis meses según la variación del IPC que publica el INDEC. Esto significa que, si aumenta la inflación acumulada durante el período de referencia, también se incrementará el importe en pesos de los trámites alcanzados por el mecanismo.

Venta de pasaportes argentinos: el negocio de Caputo de ciudadanías a US$350.000 se atrasa hasta 2027 y pedirá visa de EE.UU. o Europa

La normativa establece que el cálculo deberá realizarse con dos decimales y que los aranceles resultantes se redondearán al múltiplo de $500 más cercano, con excepciones para determinados servicios de validación de identidad.

De esta manera, los aumentos dejarán de depender únicamente de decisiones administrativas aisladas y pasarán a responder a una fórmula vinculada con la evolución de los precios de la economía.

El RENAPER deberá mantener publicados en el portal oficial argentina.gob.ar tanto el valor vigente de la UAD como los cuadros tarifarios expresados en unidades y su equivalente en pesos.

En los fundamentos de la Disposición 759/2026, el RENAPER explicó que el cambio busca garantizar la continuidad de las inversiones tecnológicas y la sustentabilidad financiera del organismo.

Desde cuándo rigen los nuevos valores y qué pasa con los trámites gratuitos

Los nuevos aranceles entrarán en vigencia el sábado 21 de noviembre de 2026, diez días después de su publicación en el Boletín Oficial.

La actualización alcanza a los trámites de identificación y documentación que se realicen en el territorio nacional, aunque no elimina las exenciones y gratuidades previstas para determinados casos.

La disposición sobre pasaportes deja sin efecto el artículo 1° de la Disposición 106 del 2 de marzo de 2026, que establecía el cuadro tarifario anterior.

Para quienes necesiten tramitar o renovar el DNI o el pasaporte, el cambio implica un costo más elevado a partir de la entrada en vigencia del nuevo esquema. A diferencia de los aumentos anteriores, además, los aranceles tendrán una actualización periódica ligada a la inflación, por lo que los importes podrán volver a modificarse durante 2027.

lr