La inflación en pesos está controlada en el 2% pero la evolución de precios en dólares de la Argentina es enorme

Hoy vamos a conocer la inflación correspondiente a octubre. Los pronósticos están básicamente alrededor del 1,9%, en torno al 2%. Y hay que decir que las estimaciones de las consultoras privadas vienen siendo bastante precisas. Generalmente aparecen diferencias de apenas una décima respecto del dato definitivo.

Ayer recibí un informe privado de Fundación Capital que plantea que la inflación entró en una especie de “velocidad crucero”. Es decir: 1,9%, 1,9%, 2%. Sin señales claras, por ahora, de una nueva desaceleración.

Según ese informe, 2026 terminaría con una inflación cercana al 31% medida diciembre contra diciembre. Prácticamente igual a la de 2025, que fue de 31,5%. Entonces tenemos una inflación anual alrededor del 31% y, al mismo tiempo, una evolución del tipo de cambio muy por debajo de ese número.

El problema de la inflación en dólares

Yo dejaría aparte por un momento la discusión respecto de si existe atraso cambiario o qué debería hacerse con el tipo de cambio. Pero hay algo que resulta bastante visible. La inflación en dólares de la Argentina es enorme. Naturalmente, una inflación del 31% en pesos es muchísimo menor que aquella inflación de más de 200% que recibió el Gobierno. Eso está claro.

Pero cuando uno compara esa inflación con un tipo de cambio que durante el año aumentó alrededor de 6%, aparece una diferencia muy grande. Estamos hablando de aproximadamente 25 puntos. Es decir, una inflación en dólares cercana al 25%. Y eso se ve. Los precios argentinos medidos en dólares han aumentado muchísimo.

El Gobierno podría contestar esto con argumentos probablemente atendibles. Podría decir que devaluar no soluciona necesariamente nada. También que los argentinos ganan más dólares que antes precisamente porque el tipo de cambio está en estos niveles. Bueno. Es un dilema.

¿Faltan pesos?

Al mismo tiempo aparece otra discusión bastante interesante. ¿Faltan pesos en la economía? ¿La rigidez monetaria está afectando el crédito y, como consecuencia, la reactivación?

Yo no voy a intervenir en esa discusión. Solamente la voy a contar. Un informe elaborado por los economistas del Banco Galicia plantea precisamente la necesidad de aflojar la política monetaria para que la economía vuelva a crecer. Y esta cuestión divide al Gobierno y también a varios economistas muy escuchados.

Desde MacroView, el estudio de Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo, plantean que uno de los problemas macroeconómicos detrás de la falta de reactivación es que no hay suficientes pesos. Ni en la calle, ni en los bancos. En ningún lado. Ellos atribuyen parte del estancamiento actual al esquema monetario. Y esta discusión ya había aparecido anteriormente con la propuesta de que el Tesoro absorba menos pesos y que el Banco Central compre menos reservas para que haya más dinero circulando.

La respuesta del ministro de Economía fue bastante clara: “No voy a tirar plata a la calle”. Ahí tenemos otro dilema.

Consistencia o inflexibilidad

Hay además otro punto que me parece muy interesante. La historia argentina está llena de programas económicos que fueron abandonados frente a las primeras dificultades. Uno empieza un camino, encuentra dos o tres problemas y directamente abandona todo. Eso es un error. Si uno está viajando a Rosario y llegando a Campana pincha una goma, no abandona el viaje a Rosario. Arregla la goma y sigue.

Pero existe también el riesgo contrario. Cuando defender un programa económico empieza a confundirse con preservar absolutamente cada una de las decisiones que se tomaron dentro de ese programa. Y ahí la consistencia puede convertirse en inflexibilidad. Esa diferencia es muy sutil.

No se trata de abandonar el programa económico a mitad de camino. Pero tampoco significa que ninguna de sus decisiones pueda modificarse. Un programa puede necesitar ajustes. Y, según algunos análisis, el Gobierno parece poco dispuesto a considerarlos. Ese es el dilema: No abandonar todo ante la primera dificultad. Pero tampoco convertir cada decisión original en algo intocable.

Mientras tanto, las fábricas siguen cerrando

Y en medio de esta discusión económica ayer apareció otro dato. Cerró una planta de Stanley Black & Decker en San Luis, donde fabricaban discos abrasivos. Es solamente un episodio dentro de una discusión bastante más amplia.

Pero aparece mientras seguimos debatiendo por qué la economía no termina de reactivarse, si faltan pesos, si la política monetaria es demasiado rígida y cuánto margen existe para introducir modificaciones sin abandonar el programa.

Porque una cosa es sostener un rumbo y otra es suponer que sostenerlo significa no tocar absolutamente nada.