INDEC publica la inflación de octubre: los privados anticipan un dato cercano al 2%, pero alimentos y tarifas empujan el índice

La inflación de octubre volverá a quedar bajo la lupa esta semana. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica el próximo jueves 12 de noviembre, a las 16, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en medio de expectativas que apuntan a una variación cercana al 2% mensual, pero con diferencias entre las consultoras privadas sobre la intensidad de las subas y los rubros que más presionaron sobre los bolsillos.

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El dato llega después de que la inflación nacional de septiembre se ubicara en el 1,9% y en un escenario en el que la desaceleración de los precios encuentra nuevas dificultades. Aunque buena parte de las estimaciones anticipa que el índice podría mantenerse por debajo del 2%, algunos relevamientos advierten que los incrementos en alimentos, tarifas y productos estacionales podrían empujarlo nuevamente por encima de ese umbral.

El primer anticipo oficial llegó desde la Ciudad de Buenos Aires. Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, la inflación de octubre fue del 1,9%, una décima por encima del 1,8% de septiembre. Con ese resultado, los precios acumularon una suba del 26,1% en los primeros diez meses del año y del 32,5% en la comparación interanual.

IPCBA de octubre 2026

El comportamiento de la inflación porteña dejó, además, una señal que se repite en los relevamientos privados: mientras el índice general se mantiene relativamente estable, algunos componentes de la canasta muestran aumentos considerablemente superiores al promedio, especialmente en alimentos frescos y servicios.

Qué inflación esperan las consultoras para octubre

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central el 5 de noviembre, mostró que los 45 participantes (33 consultoras y centros de investigación y 12 entidades financieras) estimaron una inflación del 1,8% para octubre.

Proyecciones de inflación

La previsión implicó una leve corrección al alza de 0,1 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. Incluso entre los diez analistas que históricamente tuvieron mayor precisión en sus pronósticos, la expectativa se ubicó en el mismo nivel.

En cuanto a la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales y permite identificar las tendencias más persistentes, el conjunto de analistas la proyectó en el 1,7%, mientras que los diez mejores pronosticadores la ubicaron en el 1,6%.

El REM también anticipó una inflación del 1,7% para noviembre y del 1,8% para diciembre, lo que muestra que el mercado espera una continuidad del proceso de desinflación, aunque sin una reducción pronunciada en el corto plazo.

Las mediciones privadas presentan un panorama similar, pero con algunos matices importantes

C&T Asesores Económicos registró una suba del 1,9% en octubre para la región del Gran Buenos Aires, exactamente el mismo nivel de septiembre. De confirmarse esa variación a escala nacional, la inflación de los últimos doce meses se ubicaría en el 32,8%, el registro más bajo desde abril, según sus cálculos.

El relevamiento destacó que los productos estacionales fueron los principales impulsores del mes, mientras que la inflación núcleo mostró una ligera moderación y se ubicó en el 1,8%.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso calculó una inflación del 1,8%, con lo cual el incremento acumulado de los precios en los primeros diez meses de 2026 alcanzaría el 25,9%, mientras que la variación interanual se ubicaría en el 32,7%.

En la misma línea, Equilibra estimó un IPC del 1,8%, una décima por debajo del registro nacional de septiembre. La consultora también proyectó una disminución de la inflación núcleo al 1,6%, mientras que los precios estacionales habrían avanzado un 2,7%, impulsados principalmente por las verduras.

Sin embargo, otras mediciones presentan un escenario algo más complejo.

Eco Go estimó una inflación del 2,1% para octubre, el valor más elevado entre los relevamientos considerados. La consultora explicó que la aceleración del índice general respondió fundamentalmente al comportamiento de los precios regulados, que aumentaron un 3,1%, y de los estacionales, con una suba del 3,7%.Por su parte, Analytica proyectó una inflación del 2%, lo que implicaría una leve aceleración respecto de septiembre. En su medición, la principal presión sobre el nivel general provino de alimentos y bebidas.

De esta manera, estas estimaciones privadas se distribuyen entre el 1,8% (el dato consenso del mercado) y el 2,1%, con un promedio simple del 1,92%. La diferencia no es menor: si se confirman las proyecciones más bajas, octubre mostraría una desaceleración respecto de septiembre; en cambio, un resultado del 2% o superior marcaría un nuevo repunte mensual.

Las verduras, las tarifas y los alimentos presionaron sobre los precios

Uno de los principales puntos de coincidencia entre los relevamientos es el impacto de los productos estacionales, especialmente las verduras, que volvieron a registrar aumentos muy superiores al promedio.

En el caso de C&T, las verduras subieron un 7% y las frutas un 4%. Los alimentos y bebidas, que tienen una participación importante en la canasta de consumo de los hogares, aumentaron un 1,9%, mientras que las carnes, los panificados y las bebidas no alcohólicas registraron incrementos algo más moderados.

La consultora también detectó una aceleración en indumentaria, asociada al cambio de temporada, y en los servicios vinculados con el turismo, impulsados por el fin de semana largo. En contrapartida, el componente de vivienda mostró cierta moderación por el comportamiento de la electricidad y las expensas.

Para Equilibra, los precios estacionales aumentaron un 2,7%, con las verduras encabezando las subas al registrar un incremento del 5,4%. Los regulados, en tanto, avanzaron un 1,8%, aunque dentro de ese grupo se destacó el transporte público, con un ajuste del 3,3%.

El dato de la Ciudad de Buenos Aires reforzó esta tendencia. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 2,2% en octubre, por encima del índice general, mientras que las verduras, tubérculos y legumbres se dispararon un 12,9%.

También se registraron aumentos del 2,2% en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y del 2,2% en salud, principalmente por los ajustes en las cuotas de medicina prepaga. En conjunto, vivienda, alimentos, salud y restaurantes y hoteles explicaron el 63% del incremento mensual de los precios porteños.

En la Ciudad, los precios estacionales aumentaron un 3,3%, frente al 1,8% de los regulados y al 1,8% de la agrupación que se utiliza como aproximación a la inflación núcleo.

La inflación núcleo, otra de las claves del dato del INDEC

Más allá del número general que difundirá el INDEC, uno de los aspectos centrales para evaluar la evolución de los precios será el comportamiento de la inflación núcleo.

Este indicador permite observar qué ocurre con los precios una vez excluidos los componentes sujetos a variaciones estacionales y aquellos regulados por decisiones administrativas. Su evolución resulta especialmente relevante para determinar si la desaceleración inflacionaria se consolida o si persisten presiones más extendidas.

En octubre, las estimaciones privadas mostraron una moderación de este componente. Equilibra la calculó en el 1,6% y C&T en el 1,8%, mientras que el REM del Banco Central la ubicó en el 1,7%.

El dato resulta importante porque sugiere que parte de la presión inflacionaria del mes estuvo concentrada en rubros específicos y no necesariamente respondió a una aceleración generalizada de todos los precios.

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Sin embargo, la persistencia de aumentos en alimentos, transporte y servicios plantea un desafío adicional. Son gastos de difícil sustitución para buena parte de los hogares y su encarecimiento puede sostener la percepción de una inflación elevada aun cuando el indicador general muestre cierta estabilidad.

Asi, el próximo jueves, el INDEC permitirá despejar una de las principales incógnitas económicas del cierre del año: si la inflación consigue mantenerse por debajo del 2% o si octubre confirma una nueva aceleración.

La comparación también será relevante en términos interanuales. De acuerdo con las proyecciones de C&T y Libertad y Progreso, el índice de los últimos doce meses podría ubicarse entre el 32,7% y el 32,8%, por debajo del 33,4% registrado en septiembre.

En paralelo, el dato tendrá consecuencias directas sobre los ingresos de jubilados y pensionados, ya que la inflación de octubre determinará el porcentaje de actualización de las prestaciones de ANSES en diciembre, según el mecanismo de movilidad mensual vigente.

El resultado también servirá para evaluar la evolución del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, en un contexto en el que las subas de alimentos y servicios continúan absorbiendo una parte importante de los ingresos familiares.

Con las principales estimaciones concentradas alrededor del 1,9%, el dato oficial permitirá establecer si octubre representó una pausa en el proceso de desaceleración o si la inflación volvió a encontrar un piso difícil de perforar.

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