Las consultoras que releva el Banco Central estiman una inflación de 1,8% en octubre y recortaron a 1% el crecimiento esperado

La inflación de octubre se ubicará en 1,8% y caerá la actividad económica en el tercer trimestre, con lo cual se declararía la denominada “recesión técnica, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercados del Banco Central.

Las consultoras que participan del REM proyectan que la inflación del décimo mes de 2026 será de 1,8%, mientras que en noviembre y diciembre marcará 1,7% y 1,8%, respectivamente. El año cerraría con un IPC de 30,6%. El año 2027 comenzaría con una inflación de 1,7% en enero.

En cuanto al tipo de cambio, el promedio de las proyecciones se ubicó en $1.558 para noviembre, mientras que en diciembre treparía $1.590, lo que arroja una variación interanual esperada de 9,8% respecto de diciembre de 2025.

De darse esa correción, estaría casi más de 20 puntos debajo de la inflación anual.

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En cuanto a la actividad económica, los analistas del REM estimó que el Producto ajustado por estacionalidad se habría contraído -2,3% en el tercer trimestre de 2026. De cumplirse esta proyección, se establecería una “recesión técnica”, debido a la segunda caída consecutiva tras marcar -0,6% en el período anterior.

Sin embargo, en el último trimestre, la actividad se expandiría 2,0% y el año 2026 cerraría con un crecimiento de 0,7%. Para el primer trimestre de 2027, el crecimiento se estima en 0,9%.

Proyecciones de inflación

Desocupación y comercio exterior

Por su parte, la tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre de 2026 fue estimada en 7,6% de la Población Económicamente Activa, mientras que en el cuarto ascendería a 7,8% para el cuarto trimestre del año 2026.

En cuanto al comercio exterior los analistas del REM proyectan que las exportaciones (FOB) totalicen US$ 103.434 millones y las importaciones US$ 75.673 millones, generando un superávit comercial anual esperado sería de US$ 27.761 millones.

LM