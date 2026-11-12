El INDEC publica la inflación de octubre: los precios llevan seis meses cerca del 2% y se resisten a bajar

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 12 de noviembre, a las 16, la inflación de octubre de 2026, en un escenario en el que las estimaciones privadas coinciden en que los precios se habrían mantenido cerca del 2% mensual. El dato será clave para determinar si el proceso de desinflación consigue retomar impulso.

La expectativa es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubique entre el 1,8% y el 2%, prácticamente sin cambios respecto del 1,9% registrado en septiembre. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad aparecen presiones que podrían dificultar una reducción más pronunciada: los aumentos de alimentos, las actualizaciones de tarifas y los ajustes de precios estacionales.

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Un nuevo informe de Fundación Capital advierte que la inflación se encuentra estancada alrededor del 1,9% mensual desde mayo y que no aparecen señales claras de una desaceleración adicional.

"La inflación evoluciona a una velocidad crucero promedio de 1,9% mensual, sin señales claras de una nueva desaceleración", sostiene el estudio, que proyecta para octubre un resultado similar al de los cinco meses anteriores.

La consultora considera que, de mantenerse esta dinámica, 2026 podría cerrar con una inflación cercana al 31%, prácticamente en línea con el 31,5% registrado en 2025. Esto implica que, pese a la moderación de los aumentos mensuales respecto del primer cuatrimestre, la baja de la inflación acumulada en el año sería limitada.

Inflación de octubre: qué anticipan las consultoras y el REM del Banco Central

Las estimaciones privadas conocidas antes de la publicación del INDEC muestran pocas diferencias respecto de los registros de los últimos meses.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una suba del 1,8% para el IPC de ctubre, una décima por encima de la estimación de la encuesta anterior.

En el caso de la inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados y permite identificar la tendencia más persistente de los aumentos, las expectativas se ubicaron entre el 1,6% y el 1,7% en el REM.

Fundación Capital, por su parte, proyectó una inflación núcleo de entre 1,7% y 1,8%, ligeramente por debajo del índice general, pero todavía sin señales de una desaceleración significativa.

El informe destaca que entre enero y abril la inflación mensual había promediado el 2,9%, mientras que entre mayo y septiembre descendió al 1,9%. La reducción permitió bajar un escalón, aunque desde entonces el proceso encontró dificultades para seguir avanzando.

El antecedente de CABA: inflación del 1,9% y verduras que aumentaron casi 13%

Uno de los principales antecedentes del dato nacional es el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que registró una inflación del 1,9% en octubre, con una aceleración de una décima respecto de septiembre.

Vale recordar que la inflación porteña estuvo impulsada por los alimentos, los servicios y los precios estacionales.

Dentro de los alimentos, el incremento más significativo correspondió a verduras, tubérculos y legumbres, con una suba del 12,9%. También aumentaron los precios vinculados con vivienda, servicios y gastos asociados al turismo.

El dato de CABA es relevante porque permite anticipar algunas de las presiones que podrían aparecer en el indicador nacional, aunque ambos índices tienen distintas coberturas geográficas y ponderaciones.

La inflación en CABA volvió a acelerarse en octubre: fue del 1,9% y las verduras aumentaron casi 13%

Fundación Capital estima que los precios estacionales habrían aumentado alrededor del 2,5% durante octubre, impulsados principalmente por las verduras y por los primeros movimientos de precios relacionados con la temporada turística de verano.

En la Ciudad, los gastos de recreación y cultura avanzaron 2,8%, mientras que los servicios de alojamiento aumentaron 2,6%.

Estos incrementos explican parte de las dificultades para que el índice general consiga ubicarse más cerca del 1,5% mensual.

El otro factor determinante son los precios regulados, que vienen creciendo por encima del promedio general.

Según Fundación Capital, entre mayo y septiembre registraron aumentos mensuales promedio del 2,3%, mientras que en octubre habrían vuelto a ubicarse por encima del 2%.

La consultora calcula que este componente habría aportado aproximadamente medio punto porcentual al IPC de octubre.

Entre los incrementos relevados aparecen las tarifas de agua y gas, con subas del 2,2%, y electricidad, con un aumento del 1,6%.

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También se registraron ajustes en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los boletos de colectivos aumentaron 2,9% y el subte, 3,7%.

A estos movimientos se sumaron aumentos del 1,5% en las naftas y del 2,5% en las cuotas de medicina prepaga y los servicios de internet, telefonía y televisión por cable.

El peso de estos rubros sobre el presupuesto familiar es particularmente relevante porque se trata, en muchos casos, de gastos que los hogares tienen pocas posibilidades de evitar o postergar.

Para Fundación Capital, la persistencia de los ajustes tarifarios es uno de los principales obstáculos que enfrenta el proceso de desinflación.

Por qué la inflación no logra bajar del 2% mensual

Más allá de las variaciones puntuales de alimentos y tarifas, el informe identifica problemas de fondo que dificultan una reducción sostenida de la inflación.

Entre ellos aparecen la inercia inflacionaria, las expectativas todavía elevadas, los mecanismos de indexación y la necesidad de continuar ajustando algunos precios relativos.

La inercia se produce cuando numerosos precios y contratos siguen actualizándose en función de aumentos anteriores, lo que contribuye a mantener la inflación incluso cuando disminuyen algunas de las presiones iniciales.

Se mencionan como ejemplos las fórmulas de actualización de tarifas, alquileres y transporte.

En el caso de los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, los boletos se ajustan mediante un mecanismo que combina la inflación con un incremento adicional del 2% mensual.

Las tarifas de agua, por su parte, incorporan en su fórmula la evolución de precios al consumidor, precios mayoristas y salarios. Los contratos de alquiler que todavía utilizan el Índice para Contratos de Locación (ICL) también reflejan movimientos anteriores de precios e ingresos.

A esto se suma la evolución de las expectativas. El estudio señala que la mediana de inflación esperada para los próximos doce meses, según el relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella, se ubica en el 30%, frente al 25% de diciembre de 2025.

En ese escenario, la desaceleración depende no solamente de los aumentos de un mes determinado, sino de la capacidad de reducir una dinámica que continúa trasladándose de un período a otro.

El dólar como ancla y los aumentos que todavía están pendientes

El informe también pone el foco en la estrategia oficial para contener los precios a través de la estabilidad cambiaria.

En efecto, el Banco Central viene administrando su participación en el mercado de cambios, evitando compras de divisas en jornadas de mayor presión sobre el dólar y retomándolas cuando el tipo de cambio presenta menores fluctuaciones.

La consultora interpreta esa estrategia como parte de los esfuerzos del Gobierno para evitar que los movimientos cambiarios agreguen presión a los precios internos.

Sin embargo, advierte que utilizar el tipo de cambio como ancla inflacionaria también limita las posibilidades de acumular reservas, una cuestión especialmente relevante de cara a 2027.

El estudio identifica, además, otras decisiones que contribuyen a moderar el IPC en el corto plazo, pero dejan ajustes pendientes.

Una de ellas es la postergación, por tercer mes consecutivo, de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos.

Qué pasará con la inflación en noviembre y diciembre

Las proyecciones de Fundación Capital indican que la inflación difícilmente consiga una baja significativa durante los últimos dos meses del año.

La consultora estima una variación del 1,8% para noviembre y del 2,1% para diciembre, con una mayor incidencia de los precios estacionales en el cierre de 2026.

En diciembre, este componente podría aumentar 2,6%, impulsado especialmente por turismo y recreación.

También preocupa la evolución de la carne, que suele registrar aumentos más importantes entre noviembre y marzo.

El informe advierte que, por su peso dentro de la canasta del IPC, una suba del 10% en el precio de la carne podría aportar por sí sola unos 0,6 puntos porcentuales a la inflación general. Se trata de un ejercicio de sensibilidad y no de un pronóstico de que ese incremento efectivamente vaya a producirse.

Los precios regulados tampoco ofrecerían demasiado margen de alivio. Fundación Capital proyecta que aumenten un promedio del 2,3% mensual durante noviembre y diciembre.

Para noviembre, el estudio menciona subas de entre el 2,5% y el 3% en prepagas y telecomunicaciones, además de incrementos previstos del 3,6% en electricidad y cercanos al 2,3% en gas y agua.

Los boletos de colectivos del AMBA, por su parte, registrarían un aumento promedio del 3,4%, con diferencias según la jurisdicción.

De esta manera, si se cumplen sus proyecciones, 2026 cerraría con un aumento de precios del 31% entre diciembre y diciembre, prácticamente sin cambios frente al 31,5% de 2025.

La consultora destaca que el ritmo mensual del 1,9% equivale a una inflación anualizada cercana al 25%. Sin embargo, aclara que esa velocidad de aumento continúa siendo elevada y que la convergencia hacia registros más bajos será gradual.

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