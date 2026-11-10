La pobreza según la UCA y las consultoras: un número que el Indec no muestra

La pobreza, al igual que la enfermedad, la discapacidad, la falta de trabajo y la exclusión, constituye una situación que vuelve especialmente necesaria la ayuda de los demás. Ese mensaje de solidaridad fue colocado en el centro de la agenda pública por el discurso que el papa León XIV dirigió a la sociedad argentina. En ese marco, el presidente Javier Milei sostiene que su gestión sacó de la pobreza a 13 millones de personas, pero las mediciones privadas que siguen de cerca estas estadísticas invitan a la cautela. Frente a los problemas metodológicos de la medición oficial, la consultora Equilibra estima que la pobreza corregida alcanzaría el 45,4% de la población, superando incluso el nivel registrado al cierre del gobierno de Alberto Fernández.

A partir de los datos oficiales, la consultora Equilibra viene publicando series corregidas de la pobreza, con un trabajo orientado a mejorar la metodología para obtener datos comparables en el tiempo y una medición más precisa de la situación actual. Su serie alternativa actualiza la canasta con los patrones de consumo de 2017/2018 y corrige la subdeclaración de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Con los microdatos del INDEC correspondientes al segundo trimestre de 2026, la consultora estima que la pobreza corregida alcanzaría al 45,4% de la población, unos 21,1 millones de personas, un nivel 1,3 puntos porcentuales superior al 44,1% con el que habría cerrado el gobierno de Alberto Fernández. Según esa metodología, entonces, la pobreza durante la gestión de Javier Milei habría superado el nivel que dejó la administración anterior.

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El guarismo con los datos publicados por INDEC el jueves pasado es significativo. Según el procesamiento que hizo la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza alcanzó al 34,4% de la población y la indigencia al 8% en el segundo trimestre del año, anotando así el tercer aumento consecutivo de ambos indicadores. Proyectadas sobre 46,7 millones de habitantes, esas tasas equivalen a unos 16 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales cerca de 3,7 millones son indigentes.

El hallazgo central, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA-UCA), que dirige Agustín Salvia, es el cambio de tendencia en las estadísticas oficiales: “la fase de fuerte reducción de la pobreza monetaria se agotó durante la segunda mitad de 2025 y fue reemplazada por un proceso de estancamiento y posterior aumento”. La serie trimestral del INDEC, aun con problemas metodológicos, permite precisar esa inflexión. “Del piso de 6% y 26,9% del tercer trimestre de 2025, respectivamente, la indigencia subió a 6,5% en el primer trimestre de 2026 y a 8% en el segundo trimestre de este año. Por su parte, la pobreza pasó a 30,0% en el primero de 2026, y a 34,4% en el segundo trimestre”, puntualizó Salvia. En apenas tres trimestres, ambas series aumentaron y se ubican hoy por encima de los niveles del mismo período de 2025.

El dato adquiere relevancia política porque la baja de la pobreza fue uno de los ejes del discurso oficial para defender el rumbo económico, y su agotamiento ocurre en plena visita papal que pone el tema en el centro de la agenda pública.

Las distorsiones de la estadística oficial

El ODSA-UCA también ha mostrado que la reducción de la pobreza observada está sobredimensionada por problemas técnicos y falta de actualización metodológica. Entre los problemas destacan los cambios en la captación de ingresos de la EPH, la utilización de una Canasta Básica Total basada en ponderadores desactualizados y el desfase temporal entre los ingresos declarados y las canastas empleadas para evaluarlos.

El primer problema en la estimación se refiere a la captación de ingresos en la EPH: desde fines de 2023, los hogares comenzaron a declarar más ingresos sin que sus ingresos reales hayan aumentado en la misma proporción. Las explicaciones son diversas. Algunos análisis apuntan a cambios en la forma de relevar y procesar los datos; otros, a que la estabilización de precios permitió una mejor captación. Sea cual fuere la causa, el efecto es el mismo: como la pobreza se calcula comparando los ingresos declarados con el valor de una canasta, que el INDEC “vea” más ingresos no significa que los hogares sean más ricos, sino que antes se declaraba menos de lo que se percibía. Esto afecta también la comparabilidad, ya que las cifras de 2023 y 2025 no miden exactamente lo mismo.

El segundo planteo del ODSA-UCA radica en la construcción de la canasta. La Canasta Básica Total se elabora a partir de los patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/2005, una estructura de gasto de hace más de dos décadas, en la que los servicios pesaban menos que hoy. Como desde la segunda mitad de 2024 las tarifas y otros servicios aumentaron por encima del nivel general de precios, una canasta con ponderadores desactualizados subestima el impacto de esas subas sobre los hogares. El INDEC ya cuenta con la encuesta de 2017/2018, pero aún no la utiliza. De hacerlo, la línea de pobreza sería más alta y, en consecuencia, aumentaría la cantidad de personas por debajo de ese umbral.

El tercer problema es el desfase temporal entre ingresos y canastas. Para que la comparación sea válida, ambos deberían medirse en el mismo período, pero los hogares declaran lo que percibieron el mes anterior, mientras que el INDEC valoriza la canasta con los precios del mes de la entrevista. Cuando la inflación es muy alta, los ingresos quedan rezagados frente a una canasta que ya refleja aumentos posteriores, lo que tiende a sobreestimar la pobreza. Pero cuando la inflación se desacelera, como ocurrió entre 2024 y 2025, el indicador cae automáticamente, y esa caída puede ser mayor que la mejora real.

Las dificultades metodológicas de la medición oficial vuelven especialmente relevantes las estimaciones corregidas, que permiten reconstruir una evolución de la pobreza menos condicionada por los cambios en la captación de ingresos y los ponderadores desactualizados de la canasta. Esta realidad pone en cuestión no solo la magnitud de la mejora en la pobreza que reivindica Javier Milei, sino también la solidez de uno de los principales argumentos con los que defiende su programa económico.