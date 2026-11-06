Cuánto necesita ganar una familia para ser considerada de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

Una familia de cuatro integrantes necesitó $2.740.206,46 en octubre para ser considerada como clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), alcanzando un incremento del 2,63% intermensual, por encima de la inflación promedio de 1,9%, de acuerdo con el informe de Líneas de pobreza y canastas de consumo del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).

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Por su parte, el mismo grupo familiar, integrado por una pareja compuesta por una mujer y un varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años, necesitó al menos $1.724.966 para no ser pobre y $949.701 para no caer en la indigencia, según la Canasta Básica Total (CBT) y Canasta Básica Alimentaria (CBA), respectivamente.

Líneas de pobreza e indigencia | Crédito: IDECBA

Con respecto a septiembre, la CBT aumentó 2,23%, mientras que la CBA lo hizo en 2,56%. De esta manera, ambas canastas subieron por encima de la inflación en CABA, que marcó 1,9%.

Los segmentos de hogares en CABA

El IDECBA divide a los hogares según su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios:

- En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia).

- En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA.

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- No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

Ingresos familiares en octubre | Crédito: IDECBA

La inflación en CABA fue de 1,9% en octubre

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires mostró una leve aceleración en el décimo mes del 2026. Según datos del instituto de Estadísticas y Censo porteño, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró una suba de 1,9% durante octubre, por encima del 1,8% de septiembre, logrando así un incremento de 0,1 puntos.

Con este resultado, la inflación porteña acumuló un avance de 26,1% en los primeros diez meses de 2026. En la comparación interanual, el índice se ubicó en 32,5%, lo que implicó una aceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto del registro previo.

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El dato se conoce en la antesala de la publicación del IPC nacional de octubre, que el INDEC difundirá el jueves 12 de noviembre. Si bien el índice porteño no replica exactamente la dinámica nacional, suele funcionar como una primera señal sobre la evolución de los precios en el área metropolitana y es seguido de cerca por analistas, empresas y el mercado financiero.

GZ/LM