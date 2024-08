El hermano de Mauricio Macri denunció al grupo familiar por evasión y lavado de activos

Mariano Macri, hermano del ex presidente de la Nación Mauricio Macri, denunció penalmente este martes al grupo empresarial familiar por administración fraudulenta, evasión tributaria y lavado de activos, entre otros delitos. Tras ser sorteado, el expediente cayó en manos del juez federal Ariel Lijo, candidato del Gobierno de Javier Milei para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia.

La acusación apunta contra la empresa Socma Americana S.A., sus accionistas y quienes la controlan: Gianfranco Macri, Florencia Macri -hija del titular del PRO-, Leonardo Maffioli -gerente general del grupo-, sus directores Edgardo Prospero Poyard, Ezequiel Viejobueno y Jaime Cibils Robirosa; sus síndicos, Sergio Lobbosco, Marta Elizabeth Lira, Leonardo Maffioli y Victor Composto; además de "otra persona que pueda resultar determinada como coautora, cómplice, instigadora o encubridora".

Mariano Macri a fondo: "Para mí es fundamental desenmascarar a Mauricio"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además de los delitos mencionados, la denuncia habla de una presunta falsificación de documentos y la presentación de balances falsos. En la presentación, Mariano Macri sostuvo "pese a su férrea postura como socio minoritario de evitar el socavamiento permanente de la sociedad" no encontró otra manera, más que la vía judicial contra familiares, socios, directores y gerentes para "evitar la ejecución o la consumación de delitos".

“Señor Juez, el tratamiento que se ha dado a lo largo de los años a la deuda con el MB (Meinl Bank) en los estados contables de SOCMA, podría calificarlo, como mínimo, de escandaloso", indicó en el escrito sobre el que supo ser uno de los principales acreedores de SOCMA y que tenía una prenda sobre acciones de control emitidas por Sideco -empresa insignia de los Macri-.

El expresidenta Mauricio Macri.

"Tal como ha comenzado a verse y terminaremos de explicar en la presente denuncia, dicho crédito ha servido -y solo eufemísticamente- para ‘manipular' los balances de SOCMA según en cada ejercicio el management de la empresa ha considerado convenía a ciertos intereses que, por supuesto, no eran los de la compañía", agrega.

Por otro lado, en el escrito que presentaron los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro se sugirieron una serie de medidas de prueba y cautelares para que se profundice en la investigación.

"Para mí es fundamental desenmascarar a Mauricio"

No es la primera vez que Mariano Macri, el menor de los hijos varones de Franco Macri y Alicia Blanco Villegas, denuncia irregularidades de la sociedad con acusaciones al expresidente. "El marketing vendió un Mauricio Macri que no es: el real es este hermano, el socio que defrauda, el político que no cumple", sostuvo en una entrevista con Jorge Fontevecchia.

"Mauricio Macri se maneja de la siguiente manera: o te sometés o te destruyo, tiene la visión amigo/enemigo en todo lo que hace. Vi jugar a Mauricio; por eso no le creo cuando dice que actuó transparentemente con la Justicia", explicó durante el reportaje.

En ese sentido, había asegurado: "Lo hago por mis hijos. Necesito dar vuelta la página, sacar esto de mi sistema. Me ayuda hablarlo, decirlo públicamente. Desenmascarar a Mauricio es fundamental. Seguramente en muchos ámbitos de la vida cotidiana hay quienes han pasado por cosas similares a la mía, de abuso por parte de él, que ojalá hablen".

Mariano Macri.

Acerca del fallecimiento de su padre, en marzo de 2019, había manifestado: "Sus últimos 11 años fueron muy sufridos y tristes. Lo vi en un proceso de angustia por el enfrentamiento con sus dos hijos mayores varones que devino en un conflicto, un enfrentamiento ya judicializado, llevado por abogados".

Mariano también declaró como denunciante en la causa Parques Eólicos en 2021 por irregularidades en algunos procesos de licitaciones para la contratación de proyectos de energías renovables. Además, reveló una presunta trama de negocios, extorsiones e irregularidades en el libro "Hermano", escrito por Santiago O’Donnell.

FP / ds