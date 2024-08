El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respondió este miércoles a las críticas que realizó el exmandatario Mauricio Macri sobre la gestión libertaria. En ese sentido, el funcionario afirmó sentirse "agraviado" por los dichos del líder del PRO, quien cuestionó el entorno presidencial y habló de un "Estado deficitario", a la par que un informe de su think tank alertó por la suba de la pobreza, la pérdida del empleo y el ritmo de la actividad económica.

“En lo personal me siento agraviado por lo que dijo el expresidente Mauricio Macri. En este Gobierno tenemos un concepto del Estado limitado, reducido, que traslada las actividades a los privados y eso va a funcionar", afirmó el titular de Justicia en diálogo con Radio Rivadavia.

Macri dijo que "a Milei lo ayudamos lo que pudimos a pesar de su entorno" y rechazó al juez Lijo en la Corte

Al respecto, opinó que "tal vez" el cambiemita tenga un "concepto más estatista, de un Estado más grande", pero defendió la idea oficialista de "reducir drásticamente el tamaño del Estado y sobre todo cuidar la plata de la gente para que vaya a fines útiles".

En esa línea, defendió a los funcionarios de distintas áreas. "Tenemos un equipo en economía insuperable: [Javier] Milei, [Luis "Toto"] Caputo y [Santiago] Bausili son Messi, Di María y Maravilla Martínez", comenzó. También mencionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien rompió la relación política con Macri luego de la designación de Martín Yeza como conductor de la Asamblea Nacional del PRO; al ministro de Defensa, Luis Petri, con sus "reformas tremendas", y al jefe de Gabinete Guillermo Francos, al que definió como "director técnico".

Sobre su labor como ministro, expresó: "En justicia, que me digan que no hay gestión me ofende". "Creo que en seis meses nadie hizo tanto. Implementamos el Código acusatorio Federal en Rosario y Cuyo y ahora toca en la Patagonia. Impulsamos la ley penal juvenil, el juicio penal en ausencia, funcionan todos los organismos que tenemos a cargo y achicamos el gasto. Hemos hecho un orden y una gestión impresionantes”, explicó.

La denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández: "Queda en evidencia la hipocresía de género"

Consultado sobre la denuncia de Fabiola Yáñez al expresidente Alberto Fernández por "violencia física y mental", el ministro aclaró que "del caso no iba a opinar", pero que iba a realizar una "reflexión general", ante lo que ahondó en las políticas de género. En esa línea, consideró: "Queda en evidencia lo que sostenía hace un tiempo: la hipocresía de género, el cinismo que existe".

Al respecto, se refirió al "cierre y desmantelamiento" del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el cual justificó "porque lo usaron para politiquería". "Era un curro tremendo, no era un Ministerio, era una caja de la política, un mecanismo ideológico. Tenían mil empleados, más que el Ministerio de Defensa y Transporte", indicó.

En esa línea, sostuvo que para la gestión libertaria la concepción sobre la violencia "es distinta". "Nosotros vamos por la tutela de la Constitución Nacional de Alberdi que establece la igualdad ante la ley: mujeres, hombres, niños, abuelos, vulnerables, todos. En este Gobierno ampliamos la línea 144 que está habilitada las 24 horas para denunciar cualquier violencia, no solo contra las mujeres sino contra cualquier persona más allá de su sexo y edad”, precisó.

Para Cúneo Libarona, el caso de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández demostró "la hipocresía de género" y "el cinismo que existe".

En tanto, las exministras de Mujeres durante la gestión de Alberto se pronunciaron en contra del expresidente. "Tomo conocimiento de la noticia de que Fabiola Yañez sufrió violencia de género de parte del expresidente, primero, me solidarizo con ella. La violencia de género es una realidad que atraviesa transversalmente la sociedad, en los ámbitos de poder esa violencia se refuerza", manifestó Elizabeth Gómez Alcorta.

Por su parte, Ayelén Mazzina, quien asumió frente a la cartera luego de la renuncia de Gómez Alcorta, se había manifestado al respecto con un mensaje en redes sociales en sintonía con referentes femeninas del Frente Renovador de Sergio Massa: "La violencia de género existe. No hay color político ni cargo. Siempre del lado de las mujeres. Mi solidaridad con Fabiola".

En un pasaje del comunicado, se informaba de forma tajante: "No vamos a tolerar la violencia bajo ninguna circunstancia. Por eso, ante los hechos de público conocimiento que involucrarían al expresidente Alberto Fernández, queremos decir que no importa quién sea el agresor ni el cargo que ocupe".

