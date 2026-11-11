La inflación podría acercarse al 25% anual: en RDEco explicaron qué factores pueden presionar sobre los precios

La pérdida de competitividad se convirtió en uno de los principales problemas que enfrenta la economía argentina y puede limitar las posibilidades de recuperación, advirtió el economista Marcos Cohen Arazi. Según explicó, la inflación en dólares promedia el 2% mensual y ese ritmo, combinado con la apertura comercial, complica a las empresas que deben competir con productos del exterior.

“Lo que es seguro es que este enfoque está generando pérdida de competitividad sistemática, que empeora las posibilidades de competir con el mundo”, sostuvo durante una entrevista con Fernando Meaños en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil. El especialista consideró que, sin medidas que permitan mejorar esa situación, buena parte de la economía seguirá frenada.

“La competencia llega mucho más rápido que lo que las empresas se pueden adaptar”

Cohen Arazi explicó que la inflación, en un contexto de dólar relativamente estable, genera un encarecimiento de los costos medidos en moneda extranjera. “En lo que va del año, promedio 2% de inflación en dólares al mes, o sea, que es lo que tiene Estados Unidos en alrededor de dos tercios del año”, detalló.

El economista diferenció a los sectores favorecidos por los recursos naturales y los precios internacionales del resto de las actividades productivas. Mientras algunos rubros reciben el impulso de las condiciones climáticas, los recursos naturales y las mejoras de productividad, sostuvo que el resto necesita medidas para recuperar competitividad. También advirtió que la apertura comercial acelera la llegada de productos importados antes de que las empresas locales puedan adaptarse.

La incertidumbre electoral puede frenar inversiones y consumo

El escenario político también aparece como un factor que puede condicionar la actividad. Cohen Arazi señaló que todavía no está claro quiénes serán los candidatos opositores ni qué propuestas económicas presentarán, pero consideró que esas definiciones ya influyen sobre las expectativas.

A su juicio, una alternativa que plantee revertir la mayor parte de las reformas podría generar dudas entre los inversores y la población. En cambio, sostuvo que un perfil opositor más moderado, que mantenga un sendero de estabilidad pero incorpore mayor sensibilidad social, podría contribuir a reducir los riesgos y activar inversiones.

“Lo que piensen los opositores con chances respecto de qué van a hacer con la economía, influye hoy”, remarcó. Y explicó que esas expectativas pueden modificar decisiones de cobertura, inversión y consumo, incluso antes de que comience formalmente la campaña electoral.

Una inflación que podría acercarse al 25%

En materia de precios, el economista señaló que la expectativa del mercado ronda el 22% anual, aunque planteó una previsión personal algo más elevada si aumenta la inestabilidad. “Si vamos a un escenario de inestabilidad, va a ir un poquito más arriba, más cercana a 25 que a 20”, anticipó.

Entre los factores que podrían generar movimientos mencionó el petróleo, las variaciones del dólar y las intervenciones necesarias para moderar cambios en las tasas de interés. También advirtió que algunos precios todavía arrastran inercia y pueden reaccionar con mayor intensidad ante episodios de inestabilidad cambiaria o financiera.

“Argentina necesita crecer a un ritmo continuado, sostenible”

Cohen Arazi consideró que el debate económico de la campaña debería concentrarse en las propuestas para sostener el crecimiento y no solamente en quién ocupará la conducción del país. “Deberían estar trabajando en las reformas que hacen falta hoy”, planteó, al tiempo que advirtió que el año electoral podría estar atravesado por “algunos espejitos de colores”.

Finalmente, recordó que la pobreza todavía se ubica por encima del 32% o 33% y sostuvo que ese problema debe formar parte de las prioridades de todo el arco político. “Argentina necesita crecer a un ritmo continuado, sostenible”, concluyó.