La inflación de octubre fue del 2,2%, pero con la nueva medición del INDEC que postergó el Gobierno habría llegado al 2,4%

La inflación de octubre volvió a acelerarse y alcanzó el 2,2% mensual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, si se hubiera aplicado la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que impulsaba Marco Lavagna antes de su salida del organismo y que había sido contemplada en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dato habría escalado al 2,4%.

La diferencia surge de una estimación de la consultora Equilibra, que recalculó el indicador utilizando las ponderaciones de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018, cuya implementación estaba prevista para enero de 2026, pero fue postergada por decisión del Gobierno.

La inflación de 2,2% en octubre sorprendió en un contexto de estancamiento del consumo

El ejercicio muestra que la inflación acumulada entre enero y octubre habría alcanzado el 28,1%, frente al 26,3% registrado por el índice vigente. Es decir, una diferencia de 1,8 puntos porcentuales en apenas diez meses.

Inflación según Equilibra | Crédito: X @_equilibra

La discusión vuelve a poner en primer plano un cambio metodológico que quedó suspendido después de la salida de Lavagna del INDEC, el 2 de febrero pasado.

La actualización buscaba reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo de los hogares argentinos, que cambiaron considerablemente desde la encuesta de gastos de 2004/2005, sobre la cual se apoya la estructura de ponderaciones actualmente utilizada.

Por qué la nueva medición habría mostrado una inflación más alta

El dato oficial de octubre confirmó que la inflación se aceleró tres décimas respecto de septiembre, cuando había sido del 1,9%. En términos interanuales, el incremento de precios alcanzó el 33,1%.

Según el INDEC, las mayores presiones provinieron de los precios estacionales, que aumentaron un 5,5%, y de los regulados, que avanzaron un 2,9%. Dentro de esos grupos sobresalieron las verduras, con una suba del 10,6%, y los servicios de electricidad y gas, cuyos precios aumentaron un 6,4%.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos del mes, con un incremento del 4,2%.

Precisamente, el mayor peso de los servicios públicos en la nueva canasta explica buena parte de la diferencia entre el 2,2% oficial y el 2,4% estimado.

Alimentos. El rubro acumula un alza de 4,% en las últimas cuatro semanas, según LCG.

Santiago Casas, economista de EconAnalytics, señaló que el cambio previsto para el IPC asignaba una ponderación más elevada a las tarifas, reflejando mejor su participación en el presupuesto familiar.

"En octubre, en particular, la brecha se explicó principalmente por el fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos. La nueva canasta les asigna una mayor ponderación, reflejando mejor su participación en el gasto de los hogares y capturando con mayor intensidad el impacto de esos incrementos", explicó.

El especialista aclaró, sin embargo, que la diferencia no significa que el índice oficial esté sistemáticamente subestimando la inflación.

"Hay meses en los que la actualización de ponderaciones arroja un resultado mayor y otros en los que sucede lo contrario", advirtió.

Vale recordar que la actualización del IPC buscaba reemplazar la estructura de ponderaciones basada en la ENGHo 2004/2005 por otra construida con información de 2017/2018.

La modificación no consistía simplemente en cambiar los productos relevados, sino principalmente en actualizar el peso relativo que tienen los distintos bienes y servicios dentro del consumo de los hogares.

Con el paso del tiempo, las familias modificaron sus patrones de gasto: los servicios públicos, las comunicaciones y otros consumos adquirieron una participación diferente de la que tenían hace más de dos décadas.

La implementación del nuevo índice estaba prevista para enero de 2026 y había sido incorporada al cronograma de compromisos estadísticos con el FMI. Sin embargo, el Gobierno decidió postergar su puesta en marcha y continuar utilizando el esquema vigente.

El cambio también contemplaba una nueva base de referencia, 2025=100, y una actualización de las estructuras de ponderación.

Para su estimación alternativa, Equilibra utilizó las ponderaciones de la ENGHo 2017/2018 con la mayor desagregación disponible por rubros.

La consultora calculó que, con ese esquema, la inflación interanual de octubre habría sido cercana al 35%, frente al 33,1% oficial, según precisó Casas.

No se trata de una segunda medición oficial del INDEC, sino de una reconstrucción privada que permite dimensionar cómo habría cambiado el resultado con una estructura de consumo más reciente.

Las tarifas y los alimentos, dos presiones sobre el bolsillo

Más allá del debate metodológico, los datos de octubre muestran que la presión sobre el costo de vida no se distribuye de manera uniforme.

Mientras la inflación núcleo se desaceleró dos décimas, hasta el 1,5%, impulsada en parte por la estabilidad de la carne, que aumentó apenas un 0,1%, otros componentes de la canasta registraron incrementos considerablemente superiores.

Equilibra destacó que su medición de inflación subyacente, que excluye la carne por su volatilidad, aumentó del 1,8% en septiembre al 1,9% en octubre.

A su vez, las verduras volvieron a tener una incidencia importante sobre el gasto de los hogares, en un contexto de aumentos vinculados con factores estacionales y problemas de abastecimiento.

Casas advirtió que la evolución de los alimentos representa una preocupación particular para las familias de menores ingresos.

"Estamos viendo que los alimentos están ganando protagonismo entre los rubros que impulsan la inflación", sostuvo.

El economista destacó que la canasta básica alimentaria acumula en los últimos doce meses un incremento casi siete puntos porcentuales superior al índice general.

De hecho, el INDEC informó que la canasta básica alimentaria aumentó un 3,1% en octubre y un 39,9% interanual, frente al 33,1% de la inflación general.

La diferencia resulta especialmente relevante para los hogares que destinan una proporción más elevada de sus ingresos a cubrir necesidades básicas y cuentan con menos margen para reducir otros consumos.

Los alimentos empujaron la inflación de octubre

El encarecimiento de los alimentos volvió a convertirse en uno de los principales motores de la inflación de octubre, aunque su impacto fue muy diferente según la región del país. Los datos del INDEC muestran que en el Noreste, donde el IPC registró un aumento del 1,5%, los alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron 0,84 puntos porcentuales. Es decir, explicaron aproximadamente el 56% de la inflación mensual.

Argentina, ¿cara o barata en dólares?: los 5 rubros que cuestan más que en América Latina y dónde somos más baratos

La incidencia también fue significativa en Cuyo, donde los alimentos contribuyeron con 0,78 puntos al aumento general del 2,3%, lo que representa alrededor del 34% de la inflación regional. En el Noroeste, aportaron 0,64 puntos sobre un IPC del 1,7%, equivalente a casi el 38% del incremento.

En la región Pampeana, que registró la mayor inflación del país durante octubre, con un 2,6%, los alimentos explicaron 0,63 puntos porcentuales. En el Gran Buenos Aires, su incidencia fue de 0,47 puntos sobre una inflación del 2%, mientras que en la Patagonia aportaron 0,46 puntos sobre el 2,5% general.

El cuadro regional del INDEC permite identificar además el peso de las tarifas. En la Patagonia, la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles explicó 0,99 puntos porcentuales de la inflación mensual, mientras que en Cuyo aportó 0,74 puntos.

La combinación de alimentos y servicios públicos ayuda a explicar por qué la inflación habría sido mayor con la canasta actualizada. La nueva metodología otorga más peso a los gastos de vivienda y servicios, mientras que los alimentos continúan mostrando una fuerte incidencia en el presupuesto de los hogares, especialmente entre los sectores de menores ingresos.

En octubre, las verduras aumentaron un 10,6% y la electricidad y el gas un 6,4%. La diferencia en la evolución de estos rubros respecto del promedio general pone de manifiesto que la desaceleración inflacionaria no necesariamente se traduce en un alivio equivalente para todos los hogares.

Qué inflación esperan las consultoras para noviembre

Después de que la inflación de octubre sorprendiera al alza, las primeras proyecciones para noviembre muestran que el proceso de desinflación podría enfrentar nuevas dificultades. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central el 5 de noviembre, estimó una inflación del 1,7% para noviembre y del 1,8% para diciembre, aunque esas previsiones fueron elaboradas antes de conocerse el dato oficial de octubre.

Las proyecciones del REM estimaron una inflación del 1,8% para octubre: “Está bastante lejos de perforar el piso del 1”

El relevamiento, que reunió las proyecciones de 45 participantes había anticipado una inflación del 1,8% para octubre. Sin embargo, el INDEC informó finalmente un 2,2%, cuatro décimas por encima de las expectativas del mercado.

Para el conjunto de 2026, los analistas consultados por el BCRA proyectaron una inflación del 30,4%, mientras que para 2027 estimaron un 21,9%. Estas previsiones también corresponden al relevamiento realizado entre el 28 y el 30 de octubre, previo a la publicación del último IPC.

Por su parte, las estimaciones más recientes de Equilibra, en cambio, reflejan un panorama algo menos optimista para noviembre. Según los relevamientos realizados durante las primeras dos semanas del mes, la inflación se ubicaría entre el 1,9% registrado en septiembre y el 2,2% de octubre, por encima de la proyección del REM.

La consultora explicó que los precios regulados continuarán ejerciendo presión, especialmente por el impacto de los aumentos de tarifas correspondientes a las zonas frías, que comenzaron a aplicarse a mediados de octubre. A esto se suman las primeras subas detectadas en los precios de la carne. Como contrapartida, espera que los productos estacionales pierdan impulso y que los combustibles mantengan cierta estabilidad, dos factores que podrían favorecer una desaceleración moderada.

Con estos datos, el desafío no es solamente volver a perforar el 2% mensual, sino sostener esa trayectoria en un escenario en el que las tarifas y los alimentos siguen presionando sobre el costo de vida. Y vuelve a poner en discusión el efecto que tendría una actualización de la canasta del INDEC sobre la medición de la inflación.