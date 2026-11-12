La inflación de 2,2% en octubre sorprendió en un contexto de estancamiento del consumo

El dato de inflación de 2,2% en octubre superó a casi todos los pronósticos, ya que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central indicaban una suba de 1,8% en el promedio, en línea con la evolución de los últimos meses. Se trata del número más alto desde abril de este año (2,6%) y la segunda suba consecutiva.

Este dato se da en un contexto de estancamiento de la actividad económica, ya que las consultoras estiman que cerrará el año con un crecimiento por debajo del 1%, muy por debajo del 3% que el Gobierno proyectó en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027.

El IVA de las ventas en el mercado interno, el impuesto que mejor refleja el consumo, cayó un 2,1% real en 2026, y la recaudación total acumula una baja del 2,7% real entre enero y octubre.

Para Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics, la inflación de octubre mayor a la esperada “pone en evidencia las dificultades que enfrenta el esquema actual para que la desinflación continúe. Hoy, la desinflación está fuertemente condicionada por efectos estacionales y ajustes de precios regulados”.

Para no ser pobre, una familia necesitó $1.690.000 en octubre, según el INDEC

“Así como en otros meses estos grupos jugaron a favor, en octubre jugaron en contra: los estacionales subieron 5,5% mensual, mientras que los regulados aumentaron 2,9% mensuali”, agregó Casas.

Desde Dhalmore Capital destacaron como dato positivo que la inflación núcleo se moderó al 1,5% mensual, tras el 1,7% de septiembre y el 1,8% de julio y agosto. “Es el registro más bajo desde julio de 2025. La variación trimestral de la núcleo, medida mediante el promedio móvil de tres meses, se desaceleró por sexto mes consecutivo hasta el 5,2%”.

Andrés Azicri, presidente y CIO de Vector Investments, observó la repetición de un patrón: los servicios suben mucho más que los bienes. “Se sigue profundizando un patrón de cambio de precios relativos en favor de precios regulados, que dado que son más inelasticos (la demanda baja menos con aumentos de precios), continúan quitando poder de compra al sector de bienes en un contexto en el que los salarios reales se recuperan pero muy lentamente.”

Índice de precios al consumidor | Crédito: INDEC

La explicación del Gobierno sobre el dato de octubre

En un comunicado, el Ministerio de Economía explicó que "el dato de inflación de octubre refleja factores transitorios y confirma la tendencia de una baja sotenida. Los cambios en el Régimen de Zona Fría, que impactaron en Regulados, y el efecto de la guerra en Medio Oriente sobre los combustibles explican el dato del mes".

A esos factores, la cartera que conduce Luis Caputo le sumó las subas en precios estacionales vinculadas a factores climáticos. "Para poder aislar la tendencia de estos factores transitorios, el indicador que mejor refleja la dinámica subyacente es la inflación núcleo: 1,5%, la más baja en 15 meses".

Para Economía, "incluso con el impacto transitorio de los factores mencionados, la inflación del mes pasado fue la más baja para un mes de octubre desde 2017. Y el shock externo ya se está revirtiendo: el petróleo cayó más de 20% desde su máximo de octubre. El ruido es transitorio. La inflación sigue bajando".

Qué puede pasar en noviembre

Justina Gedikian, analista de la Oficina de Inversiones, de Cohen Inversiones, señaló que hacia adelante, “si los estacionales se normalizan y no hay nuevos saltos en combustibles, la inflación podría volver a la zona de 1,8% en noviembre, con estabilidad cambiaria y una actividad sin dinamismo. De todos modos, los regulados le siguen poniendo piso al índice, por lo que difícilmente baje de 1,5% mensual en lo que queda del año”.

Joaquin Aranguiz advirtió que las tarifas volverán a empujar el IPC de noviembre con aumentos de 3,57% en luz en el AMBA y 2,17% en gas en promedio.

Y agregó: “El REM espera 1,7% para el mes. Hay que mirar tres cosas: si las verduras se dan vuelta después de dos meses de fuertes subas, si la núcleo se queda cerca de 1,5% y cuánto más traen las tarifas. Si la núcleo se mantiene baja, el 2,2% de octubre va a parecer más un golpe puntual que un cambio de tendencia”.

En un panorama más amplio, Santiago Casas consideró que “el problema principal del plan económico radica en la ausencia de un marco de reglas claras y creíbles que permitan alinear las expectativas y dar previsibilidad sobre la evolución futura de variables nominales, entre ellas, el tipo de cambio y la tasa de interés. El equilibrio fiscal y el control discrecional de agregados monetarios resulta insuficiente para llevar la inflación a niveles cercanos al 1% mensual”.

Para el economista Nicolás Parreira, director del Grupo Sigma, "el desafío económico no es solamente conseguir una inflación núcleo baja, sino lograr que esa desaceleración se traslade al índice general y sea compatible con una recuperación de los salarios reales, el consumo y la actividad económica. De lo contrario, podemos mejorar algunos indicadores nominales sin que eso se traduzca en una mejora equivalente del poder adquisitivo".

LM