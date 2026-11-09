La crisis industrial en Argentina se profundiza y advierten que se pierden 7 empleos por hora

La crisis de la industria argentina amenaza con destruir alrededor de siete empleos directos e indirectos por hora, según las estimaciones de Industria y Desarrollo (I+D). El último informe de la consultora advierte que, si se mantiene el actual nivel de actividad, el sector podría perder unos 5.100 puestos de trabajo mensuales, mientras acumula 17 meses consecutivos de caída del empleo formal y más de 4.300 empresas menos desde noviembre de 2023.

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El relevamiento, titulado ¿Dónde estamos? Noviembre 2026, advierte que la pérdida de puestos de trabajo se profundizó durante el último año.

En julio, el empleo asalariado formal privado de la industria registró más de 51.000 trabajadores menos que en el mismo mes de 2025, mientras que la caída promedio entre enero y julio alcanzó el 4,2% interanual. Además, el sector acumula 29 meses consecutivos de retrocesos en la comparación anual.

Durante julio se perdieron 12.716 empleos asalariados formales, el doble que en junio, con bajas en comercio (-3.757), industria (-2.831), construcción (-2.178) y transporte (-1.449). En los últimos doce meses, el sector privado acumuló una reducción de 134.000 puestos, de los cuales casi siete de cada diez correspondieron a la industria y el comercio.

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De acuerdo con los cálculos de I+D, aproximadamente 64.000 trabajadores industriales perdieron sus empleos durante los últimos 17 meses consecutivos de caída mensual, según la serie desestacionalizada. El deterioro del mercado laboral industrial se mantuvo incluso en los períodos en los que la actividad manufacturera mostró recuperaciones parciales.

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El informe también señala que la producción de las pequeñas y medianas industrias retrocedió 4,7% durante el tercer trimestre frente al segundo, mientras que la caída interanual alcanzó el 11,9%, según datos del Observatorio PyME de la Fundación Observatorio PyME (FOP). En ese segmento, el empleo disminuyó 1,8% trimestral y 5,6% respecto del mismo período del año anterior.

La contracción laboral estuvo acompañada por una reducción en la cantidad de establecimientos productivos. Según I+D, la industria perdió 166 empresas durante julio y 1.777 en los primeros siete meses de 2026, con un promedio cercano a 250 cierres netos mensuales. Desde noviembre de 2023, el sector registra 4.324 empresas menos, mientras que la consultora proyecta una pérdida de alrededor de 3.000 firmas industriales durante este año.

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Aunque en septiembre la producción industrial registró una mejora mensual desestacionalizada del 0,7%, el repunte no alcanzó para compensar la caída de julio. En el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, la industria retrocedió 2,6% y se ubicó 16,7% por debajo del máximo alcanzado en noviembre de 2017.

| Crédito: I+D

Las dificultades no afectan a todos los sectores por igual, ya que durante los primeros nueve meses del año, 11 de las 16 grandes divisiones manufactureras registraron caídas, con los retrocesos más pronunciados en maquinaria y equipo (-21,6%), otros equipos, aparatos e instrumentos (-19,6%), textiles (-18,6%), indumentaria, cuero y calzado (-13,4%) y automotores (-9,4%). En contraste, refinación de petróleo, química, madera, papel y edición, y tabaco mostraron resultados positivos.

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Por otra parte, entre enero y septiembre, los precios industriales aumentaron 15,7%, frente a una inflación general del 23,6%, mientras que los servicios se encarecieron 30,2% y la electricidad acumuló un incremento del 54,5%. Según el informe, esta diferencia reduce los márgenes de rentabilidad y limita la capacidad de las empresas para invertir y sostener sus planteles.

| Crédito: I+D

Advierten que la industria podría seguir perdiendo 3.000 empleos por mes

Las perspectivas para el cierre del año tampoco resultan alentadoras. I+D proyecta que, si se mantiene el actual nivel de actividad, la industria continuará perdiendo aproximadamente 3.000 empleos directos y entre 150 y 250 empresas por mes. El informe también presenta una proyección de 90.000 empleos industriales directos e indirectos perdidos durante 2026, una estimación que contempla un universo más amplio que el empleo formal directo.

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El relevamiento advierte que ocho de cada diez empresas industriales identifican la caída de las ventas como su principal problema, mientras que los plazos de cobro se extendieron a 49 días y el 15% de las PyMEs industriales registra embargos de ARCA.

Aunque el informe reconoce algunas medidas oficiales destinadas a aliviar la situación financiera de las empresas, considera que su alcance todavía es insuficiente para revertir el deterioro productivo y frenar la pérdida de puestos de trabajo.

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