China, el impensado socio de Milei y Caputo

La obra pública más importante del siglo, hoy paralizada en un porcentaje de construcción no mayor al 40%, parece renacer. Y de la mano de una alianza algo impensada, al menos durante la campaña electoral del 2023, cuando desde la verba de Javier Milei había descalificaciones poderosas contra China. La crónica habla de que después de casi tres años de paralización, el Gobierno Nacional en su versión “realpolitik”, la provincia de Santa Cruz, el consorcio constructor encabezado por la empresa china Gezhouba y la UOCRA firmaron el 5 de noviembre de 2026 un acuerdo para reiniciar las obras de las represas hidroeléctricas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner. En una primera etapa, la reactivación efectiva se concentrará en la represa Jorge Cepernic (La Barrancosa), que tiene un avance del 46%. La Néstor Kirchner (Cóndor Cliff), con alrededor del 20%, continuará en una segunda etapa.

Es un proyecto intrínsecamente vinculado con el otorgamiento primero y la profundización después del programa de swap de monedas que continúa más vivo que nunca entre Argentina y China; y que, en 2027, podría ser un impensado salvavidas para el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. Como se sabe, antes de la caída electoral de Donald Trump en las legislativas de noviembre en Estados Unidos, el Ministerio de Economía necesitaba unos US$ 5.000 millones para cerrar el programa financiero del próximo ejercicio. Luego de la derrota del republicano de tendencia MAGA, el riesgo país argentino se disparó por arriba de los 800 puntos básicos, cerrando la alternativa de colocación de deuda voluntaria en los mercados internacionales. También la posibilidad de un aporte del Tesoro norteamericano se complicó con un Congreso de mayoría demócrata. Surge así la alternativa del Plan C: reactivar otro tramo del swap con China y cubrir el 100% de los 24.000 millones de dólares que hay que pagar el año que viene. Pero todo tiene su costo. Y la reactivación de las represas patagónicas con nombre Kuka es el precio que hay que pagar. Eso es lo que se anunció el 5 de noviembre pasado; noticia que desde el oficialismo se propagó con la menor pompa posible.

Las obras habían arrancado muy lentamente en el último trimestre de 2018 y, con aceleraciones y retrocesos, continuaron durante el resto del gobierno de Macri y durante la totalidad del de Alberto Fernández, con la única suspensión de los tiempos pandémicos. Sin embargo, en diciembre de 2023 llegó Javier Milei al poder y en enero determinó que la construcción se suspendía hasta nuevo aviso, y que el financiamiento residual quedaba en manos, exclusivamente, de Gezhouba. La empresa continuó pagando salarios y cumpliendo con proveedores, hasta que en 2024 comenzaron las desvinculaciones forzadas, ante la indefinición del Gobierno nacional y la no firma de la “Addenda XII”. La explicación oficial fue que no solo se suspendía la construcción de las represas, sino que toda obra pública quedaba paralizada; algo que fue innegablemente cierto. Sin embargo, el dato curioso es que en este caso desde China se financiaba el 100% del proyecto. Con lo cual, teóricamente, el costo de mantener viva la obra era mínimo para las cuentas públicas locales.

En junio de 2024 se solucionó el principal problema entre los dos países. A instancias del FMI, China aceptó renegociar el pago de los vencimientos por el swap. Ese mes la Argentina debería haber girado unos US$ 2.906 millones al Banco Popular de China, por el primer pago de seis. Sin embargo, una conversación entre Kristalina Georgieva y el gobierno chino permitió que Pekín aceptara renegociar la deuda y pasarla a 2026. Sucede que el estatuto del organismo impide que haya desembolsos a países con acuerdos de préstamos con el FMI en caso de que estuvieran en default con alguno de sus socios.



En agosto de 2026, sin ruidos ni estridencias (mucho menos anuncios formales), Argentina y China negociaron su acuerdo financiero más importante desde que Javier Milei llegó al gobierno. El gobierno chino aceptó una propuesta del Banco Central (BCRA) y renovó el acuerdo de swap. Este vencía a fin de agosto y, de no haberse renovado, hubiera implicado que el país debía pagar unos US$ 6.000 millones cash y otros 11.000 millones a plazos. Sin embargo, se sabe que esto no iba a ocurrir y que el interés desde Pekín era la renovación y la continuidad de las buenas relaciones entre los dos países. Especialmente al mantenerse una balanza comercial superavitaria para China desde hace más de una década. La firma fue concretada por el titular del BCRA, Santiago Bausili, que afirmó que “la renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que han mantenido en los 17 años transcurridos desde el primer acuerdo firmado en 2009”. Muy diplomáticamente, se habilitaban dos líneas de acción: la continuidad del swap y la apertura de una línea de financiamiento para cumplir con los compromisos de 2027; y, luego, la reactivación de la obra más importante de la Argentina.

Un swap con historia



La negociación primaria del swap con China la realizó en 2009 el entonces presidente del Banco Central Martín Redrado, con la idea de reforzar las reservas ante eventuales crisis internacionales. En total, el acuerdo fue por unos US$ 10.200 millones a tres años, con la opción de extender el plazo. El segundo movimiento se activó en 2014 y se justificó bajo el comienzo de las obras de la represa santacruceña Cepernic-Kirchner que Gezhouba había ganado en licitación en sociedad con Electroingeniería. El dinero llegó en un momento justo para el gobierno de Cristina Kirchner, con reservas en torno a los US$ 30 mil millones. Con Mauricio Macri, la obra fue congelada bajo sospechas de corrupción. Pero en 2016, Pekín recordó que parte del dinero ya había sido gastado y que, de levantarse el proyecto, debía ser devuelto. Así, la obra volvió a la vida y el swap se reactivó.