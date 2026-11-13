Volver a la anormalidad

Pasado el ciclón de convocatorias masivas, emocionalidades, energías, gestos y multimensajes que dejó León XIV en su paso por el país, quedan para el análisis político los posibles efectos de este fenómeno. Ya surgieron, por caso, interpretaciones muy optimistas respecto a que la estela papal cambiará todo, o mucho, en la política. Hasta con posibles impactos en la elección presidencial de octubre 2027, donde estará en juego la reelección de Javier Milei.

Acaso bajo el paraguas de que muchas veces los deseos se confunden con la realidad, nuestra historia reciente vendría a cuestionar aquella hipótesis.

La primera vez que un pontífice pisó la Argentina, Juan Pablo II en 1982, fue en un viaje exprés para hallar una salida acordada a la guerra de Malvinas. Pocos días después, los militares se rendían ante las tropas británicas. El país entró en una espiral de crisis política y económica que obligó a la dictadura a abrir la puerta hacia el retorno democrático.

Juan Pablo II volvió cinco años después, durante la presidencia de Raúl Alfonsín y en una recorrida por diferentes lugares del país durante una semana. Su misión pastoral no evitó uno de los peores trances socioeconómicos que sufrió la Argentina, como fue la hiperinflación, que llevó a una entrega anticipada de la presidencia.

Cuando Jorge Bergoglio fue elegido al frente de la Iglesia Católica, en marzo de 2013, también se apuraron lecturas sobre la posibilidad de que semejante designación ayudara a unir una sociedad dividida por la grieta política y las diferencias económico-sociales. El único papa argentino de la historia no sólo no logró convertirse en esa pieza de mancomunión patriótica. Muy a su pesar, hasta él mismo se vio introducido en esa trituradora, al punto que fue la causa principal por la que evitó volver al país durante su pontificado. A su país.

A quiénes elegimos ver

Cuatro presidentes se sucedieron a lo largo del mandato de Francisco. De Cristina Fernández de Kirchner (que lo despreciaba como arzobispo de Buenos Aires y después se volvió su fan), Mauricio Macri, Alberto Fernández a Milei.

Dentro de las clásicas acrobacias políticas, el líder libertario protagonizó la más extrema. En varias de sus apariciones como provocador televisivo, llegó a calificar a Francisco de “el representante del maligno en la Tierra”, entre otros epítetos. Ya como Presidente, corrió a pedirle perdón en su primer viaje al Vaticano. Este domingo, ante León XIV en el Palacio Libertad, consideró a Bergoglio “el argentino más importante de la historia”. Milagros de la fe.

Milei se mostró visiblemente conmovido cuando despidió el miércoles al Papa en Ezeiza. No hay por qué desconfiar de un estremecimiento genuino. Parecido al que atravesó las tres veces que asistió al Muro de los Lamentos en Jerusalén. ¿Alguien puede aseverar que modificó en algo su visión de la gestión?

La misericordia duró poco. Horas después de decirle adiós a Su Santidad, Milei posteó en sus redes sociales la frase “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”. En la Casa Rosada se evaluó que fue un tiro por elevación a Patricia Bullrich, en nombre de la creciente tirantez por sus diferenciaciones, pero tampoco habría que excluir del mensaje a Mauricio Macri, al que consideran en el oficialismo un “quejoso eterno”.

El mensaje papal también tendrá complicaciones para ser atendido por el peronismo, la fuerza que históricamente ha interpretado mejor en la Argentina la Doctrina Social de la Iglesia.

El alejamiento peronista de esos postulados, o su falta de actualización, abrió una brecha impensable en su representación tradicional. La corrupción kirchnerista, la muy deficiente administración albertista y la encarnizada atomización actual del movimiento empeoran su panorama. A los consabidos llamados empresariales a la concordia (los mismos que aplauden a todos los oficialismos, éste incluido), sobrevendrán seguramente ahora las típicas encuestas sobre la expectativa social de cambio que trajo aparejada León XIV.

Farsas políticas sobre la visita papal

Así como en el mundo y en la Argentina la pandemia no nos volvió mejores, y eso sí que fue una convulsión, habría que permitirse dudar de que los frescos vientos papales de unión, consuelo y esperanza para amplias franjas de la sociedad consigan alguna traducción política. Máxime cuando nuestra dirigencia se empeña en confrontar, evitar acuerdos básicos, desentenderse de empatizar con las demandas sociales y abrazar la normalidad de lo anormal. Son los tiempos que corren.