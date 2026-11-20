En un nuevo alarde de su republicanismo de intensidad dual, Mauricio Macri decidió dar un paso más allá en su voluntad de desteñir lo que queda del PRO que lidera. Así, otra vez, flexibiliza sus posturas para acompañar las iniciativas del mileísmo.

En esta oportunidad se trató del aval al proyecto oficialista para volver a suspender las PASO. Pese a que el expresidente se sentía incómodo con este tipo de acompañamiento, revisó su posición al respecto tal como lo hizo hace un año y medio, cuando también terminó respaldando la postergación de las primarias para las legislativas 2025.

Como en aquella oportunidad, y en tantas, las explicaciones del volantazo macrista suelen recorrer el argumento de que hay que ayudar a la gestión de Javier Milei, como contribución a la estabilidad económica, al “cambio” y a la gobernabilidad, además de cerrar cualquier camino que posibilite un regreso al poder del peronismo.

Esta vez, dos gobernadores del PRO influyeron para que Macri revierta su decisión: Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), dos de los mandatarios más cercanos a la Casa Rosada, quienes también buscarán cancelar sus primarias provinciales. En el caso de Torres, ya estaba negociando con el Gobierno para que las dos senadoras que le responden se sumaran a la reforma electoral oficial.

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Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, fue escueto en esa reunión por Zoom convocada el martes por su primo. Mantuvo su idea de que las leyes electorales no habría que tocarlas cuando corre el calendario del comicio, pero respetaría orgánicamente lo que allí se decidiera. No celebró la postergación de las primarias, que sí se harán en CABA, pese al proyecto que ya presentó Pilar Ramírez, la delegada de Karina Milei.

Según cuentan fuentes confiables, la intervención de la hermanísima presidencial habría resultado clave para que Macri aceptara la iniciativa de saltear las PASO. Karina llamó por teléfono en varias oportunidades al expresidente durante el fin de semana, después de varios meses de diálogo roto. Había habido una señal de distensión pocos días antes, cuando desde la Secretaría General de la Presidencia lo invitaron al evento con el Papa en el Palacio Libertad. Decidió asistir.

Poco pareció importarle a Macri dejar en fuera de juego a los dirigentes de su partido que, por orden de él, habían defendido públicamente que se mantuvieran las PASO, sistema que encima abrió en gran medida el camino de su llegada a la Casa Rosada en 2015.

El jefe del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling, fue uno de los más expuestos. Además de defender hasta 24 horas antes la actitud amarilla de resistirse a bajar las primarias, el misionero Goerling también había planteado que el Gobierno debía primero convencer a los senadores de la UCR. “Mauricio lo volvió a dejar pintado”, comentaban en la cámara.

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Otro que quedó desacomodado fue Hernán Lacunza, el economista lanzado a la carrera presidencial —impulsado por Macri— que también había defendido las PASO. “Hoy mi partido eligió otro camino. Lo respeto, claro. El PRO es un partido plural, eso lo hace más valioso, no menos”, resolvió postear en sus redes sociales.

Este episodio, anecdótico, no solo desnuda la orfandad política de Lacunza y la fragilidad de su candidatura, que como venimos insistiendo en este espacio, nadie toma en serio ni siquiera en el PRO que dice representar. Lo que deja más en evidencia es que Macri deja muy reducida la capacidad de maniobrar y de negociar con el mileísmo por parte del partido que encabeza. Sobre todo cuando se lo compara con lo que dice en público y puertas adentro del PRO.

El expresidente renueva ahora su expectativa de que la hermanísima Karina lo revalorice como interlocutor, para acuerdos más amplios, como siempre demandó. En Balcarce 50 se lo toman con calma. En el retorno de la mesa política del martes hubo satisfacción por el nuevo auxilio amarillo: “Mauricio cumplió”, se escuchó allí.

En voz baja, se expresó cierta sorpresa por el tono de ruptura con que el jefe PRO se refirió a su primo Jorge, al mismo tiempo que aparecía en los medios su ladero predilecto, Fernando de Andreis, para autopostularse a la Jefatura de Gobierno.

Disipados, por ahora, los fantasmas de que detrás de las agitaciones de Patricia Bullrich podría estar la mano de Macri, el karinismo le baja el tono a la renovada ilusión del expresidente: “Cuando lo necesitemos, lo llamamos”. Total, se dobla pero no rompe.