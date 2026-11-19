Juan Carlos Torre es uno de los intelectuales argentinos que mejor ha interpretado la relación entre peronismo, clases trabajadoras y poder. Sociólogo, investigador emérito de la Universidad Di Tella y autor de una obra fundamental para comprender la historia reciente argentina, Torre publicó en 1990 "La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo", un trabajo que modificó las interpretaciones sobre el nacimiento del movimiento fundado por Juan Domingo Perón. El ensayo cuestionó la idea de que el peronismo había surgido exclusivamente de la movilización de los nuevos trabajadores industriales y demostró la importancia que tuvieron los antiguos dirigentes sindicales, que luego serían subordinados por Perón, en la construcción de aquella irrupción política.

El aporte de Torre permite comprender una de las grandes paradojas del peronismo: la incorporación de los trabajadores al poder no significó la construcción de un proyecto de izquierda. Perón reconoció derechos sociales, fortaleció los sindicatos y convirtió a la clase obrera en gran protagonista de la política argentina, pero postergó su organización a un liderazgo personalista. La disolución del Partido Laborista y la cooptación de la CGT constituyen episodios decisivos de ese proceso. Porque para Torre, la relación entre Perón y los sindicatos no fue simplemente de manipulación, sino que representó una alianza entre proyectos sociales que siempre terminaron resolviéndose a favor del Líder.

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¿No podría utilizarse una interpretación semejante para analizar las decisiones políticas de Cristina Kirchner? Es que si se observan los hombres que eligió para delegar su poder, aparece una regularidad difícil de ignorar: no son figuras de la izquierda peronista.

En 2015, Cristina impulsó a Daniel Scioli, un outsider que llegó al movimiento desde el menemismo, siempre identificado mayormente con el conservadurismo que con una tradición reformista. En 2019, apostó por Alberto Fernández, más por ser un interlocutor con el Grupo Clarín y con el círculo rojo, que por sus posturas rupturistas y fue, precisamente, esa distancia con la izquierda la que durante sus años en el poder generó una crisis con el kirchnerismo duro. Y en 2023, terminó respaldando a Sergio Massa, un dirigente que había construido buena parte de su identidad política más cerca de la embajada de Estados Unidos, donde los cables de Wikileaks lo mostraron insultando a Néstor Kirchner, que desde una reivindicación nacional y popular.

En pocas palabras: Cristina eligió tres candidatos presidenciales y ninguno fue de izquierda.

La secuencia adquiere una dimensión particular después de lo ocurrido el martes en San Fernando. Massa reapareció públicamente en un encuentro que reunió al Frente Renovador, al Peronismo Federal, intendentes, gobernadores, representantes sindicales y empresariales. También estuvieron dirigentes de La Cámpora, entre ellos Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli. El ex movimiento juvenil, que siempre fue la vanguardia ideológica del kirchnerismo, estuvo en la primera fila del lanzamiento de la cuasi candidatura presidencial de Massa. Desde ahora, quizá el tigrense también pida nuevas canciones: “Sergio, Sergio, Sergio, corazón. Acá tenés los pibes para la liberación”.

Cristina salió al balcón en paralelo al acto de Massa y La Cámpora sin Kicillof

La contradicción resulta evidente. La Cámpora, organización que durante años reivindicó una identidad militante de izquierda, volvió a confluir con Massa, un dirigente de fluidos vínculos con el establishment económico y dueño de una concepción más pragmática del ejercicio del poder. Por caso, la última noticia de Massa que había impactado en los medios fue el viaje que realizó junto a su esposa Malena Galmarini a Barbados, en un avión privado del empresario Francisco de Narváez, para celebrar sus treinta años de casados. La Revolución puede esperar.

En ese marco, Axel Kicillof aparece desplazado del centro de escena. Y así se muestra beneficiado. Porque el gobernador de Buenos Aires es quizá quien mejor expresa la continuidad económica e ideológica del kirchnerismo: si Cristina pretende preservar un legado vinculado con la recuperación del rol del Estado como articulador social, con la mejor distribución del ingreso y con la confrontación con políticas neoliberales, resulta difícil explicar por qué no lo designa como su principal heredero político.

En el kicillofismo, no obstante, observan esa maniobra como una ventaja. “No queremos ser el tuit del sábado a la mañana”, confiesan cerca de Kicillof. La referencia remite al 18 de mayo de 2019, cuando Cristina anunció en X que Alberto Fernández encabezaría la fórmula presidencial y que ella ocuparía la vicepresidencia. Aquella decisión reorganizó al peronismo pero inmediatamente anuló al que luego sería presidente.

Torre ofrece una clave para comprender esta aparente contradicción entre peronismo e izquierda. El peronismo nació de una alianza con los trabajadores, pero nunca aceptó que la identidad de clase determinara su conducción. Ocho décadas después, Cristina parece reproducir la lógica de Perón: reivindica una tradición popular mientras delega el poder en dirigentes que no necesariamente comparten su ideología. Quizá la pregunta no sea por qué Cristina vuelve a elegir candidatos que no son de izquierda. Quizá la pregunta sea por qué todavía insistimos en creer que Cristina es de izquierda.