¿Y si sirvió que Francisco no viniera para enviar en su lugar a León?

Ya es imposible saberlo, pero la visita del papa León XIV a la Argentina dejó planteada la duda sobre qué habría pasado si el papa Francisco hubiera venido al país durante su pontificado. Qué hubiera pasado en comparación a lo que efectivamente ocurrió durante los tres días en los que su sucesor estuvo aquí.

Los análisis contrafácticos no sirven para modificar el pasado, pero ayudan a entenderlo mejor.

León habló por Francisco. León se encargó de recordar permanentemente el nombre de su predecesor y cada vez que lo hizo fue ovacionado. La primera interpretación es que, si este pontífice recibió tanta simpatía social y una millonaria movilización de personas, el argentino hubiera multiplicado ese afecto.

Robert Prevost tiene la particularidad de ser un estadounidense que misionó en Perú en las décadas de los 80 y 90, y obtuvo esa nacionalidad en 2015, cuando Francisco lo nombró obispo de Chiclayo, donde permaneció hasta 2023. Al hablar y comprender el castellano y la problemática latinoamericana, su cercanía con los uruguayos, argentinos y peruanos fue mucho mayor a la que hubiera logrado cualquier otro papa que no fuera Francisco.

Quizá, sin proponérselo, Bergoglio hizo bien al no venir a un país cruzado por la grieta

Su comprensión de la región le aportó esa cercanía, pero sus formas pontificias retoman la tradición diplomática que regía en el Vaticano hasta la llegada del argentino. Sonríe con moderación, privilegia el contacto visual por sobre el corporal, usa un lenguaje cuidado y protocolar sin llegar a ser intimista e informal y no hace bromas en público.

León XIV en la Argentina.

Es probable que esa conjunción de cercanía espiritual con lejanía terrenal le conceda un aura especial que conecta con la necesidad religiosa de percibir en él al representante de Dios en la Tierra.

Pero también es probable que la visita que Francisco al principio no quiso y al final no pudo hacer hubiera provocado un fervor aún superior por la difícilmente repetible anomalía de haber sido un papa argentino.

Sin embargo, es posible que ese mayor fervor popular por Bergoglio no hubiera sido compartido por todos.

En su discurso en la UCA ante empresarios, sindicalistas y dirigentes sociales, León se encargó de reproducir opiniones textuales de Francisco que fueron muy aplaudidas por los presentes. Pero eran esas mismas ideas las que llevaron a Javier Milei a tildarlo de “zurdo”, “imbécil”, “comunista” y “asesino”, entre otros insultos. Son ideas que ahora sonaron bien en boca de su sucesor, pero que en su momento también recibían críticas de políticos, empresarios y periodistas que las consideraban funcionales al peronismo. De hecho, entre 2016 y 2017, Milei centraba su furia contra él llamándolo “peroncho” y agregando calificativos como “repugnante”, “asqueroso” y “mentiroso”.

El estigma de Bergoglio. Él nunca se pudo sacar de encima el estigma de peronista, que para una parte de la sociedad es un calificativo negativo. Tan negativo como para los peronistas significa la palabra “gorila”, como sinónimo de antiperonista.

Jorge Fontevecchia fue uno de los periodistas que más tiempo lo entrevistaron y el que más profundizó en su supuesto vínculo con el peronismo. La primera vez que le preguntó si era peronista, el Papa le respondió jocosamente que cuando le preguntaban eso sentía que en realidad le estaban preguntando “¿usted fue leproso y se curó? Como diciendo ¡uy, cuidado!”.

Después le explicó que su formación familiar lo hizo antiperonista (“gorila, en el peor sentido de la palabra”) y que tras acompañar a una de las hermanas de Evita en sus últimos años, “se me licuó ese antiperonismo”. También contó cómo Perón se relacionó con la Doctrina Social de la Iglesia por influencia de monseñor Nicolás de Carlo, el primer obispo de Resistencia, Chaco.

En la misma entrevista habló del radicalismo, el socialismo y el comunismo, además de responder largamente sobre los conceptos bíblicos de pecado, cielo e infierno, entre otros temas a los que mechaba con anécdotas personales y humor.

Sin dudas, Francisco era un papa en extremo terrenal.

Cuando ese líder religioso, campechano y terrenal, describía en sus encíclicas, discursos y entrevistas qué significaba la Doctrina Social de la Iglesia, aquí sus palabras se confundían con las del ideario discursivo del peronismo. Sumado a los invitados peronistas que recibía en Roma, que causaban más impacto mediático que cuando recibía a Macri, Milei u otros no peronistas.

Eligió a alguien que trajo sus mismas ideas y generó consenso en torno a ellas

Por eso, si hubiera sido Francisco el que planteara las mismas ideas que las que se le escucharon a León, es muy posible que la reacción de algunos sectores hubiera sido distinta.

Pura escuela vaticana. Las ideas socialcristianas expresadas por este papa fueron mayoritariamente aceptadas como una razonable base para cualquier modelo de país con impronta humanista.

Sin embargo, esos mismos conceptos en boca de Bergoglio seguramente habrían generado una controversia política que hubiera desviado la atención sobre lo más importante que dejó esta gira desde el punto de vista político: poner en el centro del debate la teoría vaticana de un “capitalismo con rostro humano” en contraposición con la de un capitalismo con eje en el mercado enarbolada por este gobierno. Lo que León sintetizó en una de sus frases más celebradas: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

León y Francisco expresan la misma vocación por un modelo de sociedad que privilegia la solidaridad frente al individualismo. No se trata de un modelo económico concreto y desarrollado. Es el espíritu que, según la doctrina vaticana, surge de los textos bíblicos a partir de los conceptos de ayuda al prójimo y colaboración mutua.

Curiosamente, son los mismos textos que llevan a Milei a decir que Dios inventó el capitalismo y que los Diez Mandamientos son su base doctrinaria.

Ambas escuelas son válidas para un debate ideológico acerca de cuál es la que más beneficia a una mayor cantidad de personas. Una plantea que el Estado debe intervenir para suavizar los conflictos sociales, cobrar impuestos para redistribuir entre los que menos tienen, generar obras de aprovechamiento colectivo y garantizar la seguridad y la educación de todos. La otra plantea un modelo en el cual el Estado no debería existir, los impuestos son un robo, los deseos individuales están por encima del interés colectivo y hasta la seguridad y la educación deberían estar en manos privadas, según los próceres anarcocapitalistas y los objetivos explicitados por su discípulo argentino.

Es tan distinto el mundo de León y Francisco al de Milei, que llama la atención el fervor con el que el Presidente, sus funcionarios y algunos políticos y empresarios aplauden por igual los discursos de unos y otros.

La semilla. Quizá sin proponérselo, Jorge Bergoglio hizo lo mejor al no volver a un país dramáticamente cruzado por una grieta que nos hace sospechar siempre de las intenciones del prójimo.

Supo promover como sucesor a alguien que predicó sus mismas ideas, que son las de la Iglesia, sin que en su caso sirvieran de excusa para generar un nuevo enfrentamiento político y social.

Si Francisco hubiera venido, León no lo hubiera hecho. León vino y habló. Y dejó plantada la semilla de un futuro en el que sea posible dialogar sin agresiones y recuperar la empatía con los que menos tienen.