El problema es el otro. Después de casi tres años al frente del Ministerio de Economía, Luis Caputo reconoció que los resultados de su propia gestión son menos favorables que su relato. Los “mejores 18 meses” que había prometido en abril todavía no comenzaron y el crecimiento será inferior al previsto. Pero, antes que revisar las decisiones propias, el ministro volvió a responsabilizar al “riesgo kuka”. También invocó factores externos. En su explicación, las dificultades siempre proceden de afuera. Los aciertos, en cambio, pertenecen al Gobierno.

El problema es que la Argentina exhibe una combinación inquietante de estancamiento económico e inflación persistente, con riesgo de ingresar en una etapa de estanflación. Pero Caputo no lo asume. En su ensayo La negación, Sigmund Freud examinó el mecanismo por el cual una representación incómoda puede llegar a la conciencia mientras se rechaza su contenido. La analogía resulta inevitable y políticamente reveladora. Caputo podría empezar por observar siete indicadores que describen el deterioro acumulado durante su gestión.

Primero, el empleo privado registrado: de 6,361 millones de trabajadores en diciembre de 2023 a 6,098 millones en agosto de 2026. Son 263.000 puestos menos. Segundo, la desocupación: del 6,2% en el segundo trimestre de 2023 al 7,9% en igual período de 2026. Tercero, el salario real promedio, todavía alrededor de 1,5% por debajo del semestre anterior a la llegada de Milei. Cuarto, la desigualdad: el coeficiente de Gini pasó de 0,417 a 0,428 entre los segundos trimestres de 2023 y 2026. Pero hay más.

Quinto, la producción manufacturera: según Fundación Encuentro, sobre datos del Indec, cayó 12% entre los primeros semestres de 2023 y 2026. Sexto, la construcción: retrocedió 13,4% en la misma comparación. Séptimo, la utilización de la capacidad instalada industrial: del 66,6% al 57,6%. No son datos aislados. Describen un mismo proceso: menos producción, menos empleo formal y una estructura económica que pierde capacidad para sostener ingresos y actividad.

También hay indicadores que mejoraron. Según las cifras oficiales, la pobreza bajó del 40,1% en el primer semestre de 2023 al 32,3% en el primero de 2026 y la indigencia, del 9,3% al 7,5%. Sería incorrecto omitirlo. Pero también sería incorrecto presentar esos números como una verdad sin discusión. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA advirtió que los cambios en la captación de ingresos y la desactualización de las canastas alteran sustancialmente la comparación. Entre los segundos trimestres de 2023 y 2026, su estimación alternativa moderada apenas reduce la pobreza del 37,7% al 37,5%; otra la eleva del 40,8% al 42,4%. La recuperación respecto del pico de 2024 existe, pero su magnitud es materia de controversia.

La industria ofrece una comparación todavía más elocuente. Un informe de CEPA ubica a la Argentina en el penúltimo lugar entre 56 economías por su desempeño manufacturero entre 2023 y 2025: una contracción del 7,9%, solo superada por Hungría. Mientras tanto, Brasil creció 3,5%, Chile 5,2% y Uruguay 3,7%. La comparación impide atribuirlo todo al contexto internacional. El derrumbe productivo tiene también causas internas y decisiones políticas que deben ser examinadas.

Es verdad, asimismo, que el riesgo país disminuyó respecto de diciembre de 2023 y que aumentaron las reservas brutas del Banco Central. Pero Caputo reconoció que el riesgo pasó de unos 400 a cerca de 950 puntos en pocos meses. Y las reservas brutas no equivalen a reservas netas disponibles. La estabilidad cambiaria, por su parte, puede contribuir a moderar los precios y, al mismo tiempo, alimentar un atraso del tipo de cambio real si los costos internos avanzan más rápido que el dólar. La calma de una cotización no garantiza competitividad, inversión ni crecimiento.

Pablo Gerchunoff y Lucas Llach reconstruyeron en El ciclo de la ilusión y el desencanto una historia económica atravesada por promesas de prosperidad y frustraciones recurrentes. Cada programa pretende clausurar los errores del pasado, hasta que la realidad impone sus propias restricciones. Esta vez, los responsables del plan libertario proclamaron, además, una superioridad técnica y moral que debía impedir cualquier equivocación. Sin embargo, la confianza no reemplaza los resultados ni la convicción ideológica exime de rendir cuentas al Gobierno.

Caputo puede atribuir a la oposición el temor de los mercados. Lo que no puede es adjudicarle la destrucción de empleo, la caída industrial y las contradicciones de sus pronósticos. Gobernar consiste, precisamente, en hacerse responsable de aquello que se decide y de aquello que no se consigue. Aunque Caputo lo niegue, el riesgo no es solamente “kuka”. El riesgo es Toto.