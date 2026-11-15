Lo que dejó el Papa

También yo paso viejo y tristón. / Dentro del pecho llevo un león.

Antonio Machado



El contexto: multitudes, catarsis y espectáculo. Las convocatorias masivas y la emocionalidad desbordante no son experiencias nuevas, atraviesan la historia de las religiones, la política y el deporte. Desde que existen las imágenes, pueden contemplarse en detalle los cuerpos apiñados, las expresiones de alegría y éxtasis, donde se disuelve la individualidad, que queda fundida en un todo superador. Pero desde el inicio, la multitud tuvo detractores, que la asociaron a la conducta del “hombre masa”, un ser que había perdido la individualidad y el discernimiento.

José Ortega y Gasset expuso este argumento en La rebelión de las masas, publicado en 1930. Para la élite liberal de la que formaba parte Ortega el nuevo fenómeno era un síntoma de la degradación de la cultura, olvidando que las multitudes poseían una larga historia que se remontaba al origen de la sociedad civilizada. Distingue a las manifestaciones populares un rasgo, la catarsis, que significa una sensación de liberación, purificación y transformación interior que se canaliza a través de emociones intensas, proyectadas en símbolos trascendentes y en personas revestidas de carisma. Finalmente, la cultura de las últimas décadas resignifica a las multitudes ubicándolas dentro del mundo del espectáculo. Estos son, según nuestra perspectiva, aspectos significativos del contexto de la conmovedora visita de León XIV a la Argentina.

La compasión y el poder, dos lógicas irreconciliables que admiten mediación. La sociología clásica no marxista enseñó que en las sociedades modernas existen dos lógicas que desde el punto de vista teórico no pueden conciliarse. Una es la lógica de la administración y dirección de las sociedades; la otra, la de las demandas de compasión, bienestar, felicidad y justicia. No debe entenderse, sin embargo, como la cultura del poder enfrentada a la cultura del amor, donde los que administran quedan del lado del mal y los que demandan bienes espirituales, del lado del bien. La dirección y administración de la sociedad resultan tan indispensables como los valores trascendentes. Además, el poder y la dominación constituyen fenómenos universales: le caben tanto a la política como a las iglesias.

De modo que concluir, al cabo de la visita del Papa, que nuestra política es la expresión de la pura decadencia es un poco superficial. Tal vez pueda decirse, en cambio, que la clase dirigente es mediocre –no solo aquí sino en casi todo Occidente– y que el mensaje impecable, aunque retórico, de un líder moral la pone en cuestión. Ahora bien, la diferencia teórica irreconciliable no es un callejón sin salida: lo que la ciencia no puede sintetizar, puede aproximarlo la práctica. Así, una política de ingresos es la mediación entre un ajuste de la macroeconomía y las demandas de empleo y sueldos dignos. De igual modo, un líder político que asuma la compasión y el respeto a la demanda de justicia como parte de su rol acercará las lógicas divergentes. La democracia, que aspira a ser un diálogo, es una cultura política apropiada para este tipo de mediaciones.

Lo que un Estado progresista le dice, con diplomacia, a un gobierno de ultraderecha. La visita de León XIV tuvo todas las características de las visitas de Estado, con su ceremonial estricto y preestablecido. Además, y esto es fundamental, el visitante leyó todos sus discursos, sin apartarse nunca de ese guion. Sus textos, antes que una expresión personal, exponen el pensamiento del Estado que el huésped representa. El Vaticano es un Estado particular: posee una doctrina social, cuyo pilar es religioso, pero también político, la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), que se inicia a fines del siglo XIX como respuesta a la “cuestión social”, la demanda de derechos de los trabajadores en la segunda revolución industrial. Su artífice fue León XIII, del que Robert Prevost se asume heredero. La DSI, como lo recordó León en la UCA, reconoce la propiedad privada, pero la supedita a la regla de la equidad social. Y coloca al Estado en el rol de compensador de la desigualdad. Por eso dice que la economía debe estar al servicio del hombre y no a la inversa.

Esta visión se torna significativa en la Argentina de hoy porque marca una diferencia de principios con la filosofía sostenida por el gobierno. Para Milei, la sociedad debe organizarse en torno al mercado y a la competencia; bajo ese régimen la justicia social no aplica, además de que se la desprecia. Ante este abismo de interpretaciones, no es el Papa el que reprende al presidente libertario, antes es un Estado progresista que, con diplomacia, marca las diferencias. La Iglesia Católica, que en largos tramos de la historia fue una institución reaccionaria, es hoy una institución más abierta e inclusiva. Este Papa pasó más tiempo en barrios marginales que en palacios. Esta Iglesia, además, destila un mensaje opuesto a los discursos de los Trump y los Milei de este mundo. Le preocupa el ascenso de la ultraderecha, porque la ideología de mercado puede transformar la cultura y dificultar la misión que se autoasigna. Lo individual es el mercado, lo colectivo es lo eclesial. Hay mucho en juego, debemos mirar más allá de la aldea.

Cómo el Papa puede ser un problema para Milei si no matiza el discurso. Como dice el poeta, conjeturamos que millones de argentinos, tristes y sufrientes, llevan en su pecho un león, como recuerdo de la visita papal. A diferencia del león libertario, violento y arrasador blandiendo una motosierra, este es un león mediador, comprensivo e inclusivo. No tiene la responsabilidad de gobernar, sino la de recordar valores y actitudes sepultadas cuando la política se encara como una guerra. El gesto fue elocuente: antes de que abriera la boca, el mensaje ya era explícito: tratémonos bien, seamos benevolentes, respetémonos. Sostenemos que no habrá una consecuencia inmediata que cambie el escenario político. El destino de Milei dependerá de la marcha de la economía y de la capacidad o no de la oposición para presentar una alternativa atrayente.

Sin embargo, la visita papal mostró un contraste de estilos tan marcado que puede resultarle inconveniente al libertario, si no tiene capacidad de corregir. Un hombre que asistía a una de las ceremonias multitudinarias le dijo a un notero: “Necesitábamos esto, con el gobierno cruel que tenemos”. Puede ser un opositor, pero también un independiente que para decidir su voto espera, además de respuestas materiales, menos desprecio y más contención. No sabemos si las Fuerzas del Cielo, usina del discurso presidencial, entenderán estas sutilezas. En cualquier caso, los votantes tendrán la última palabra.