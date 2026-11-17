En medio de una creciente tensión política con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027, el asesor estrella de la Casa Rosada, Santiago Caputo, salió a denunciar una maniobra internacional para perjudicar la gestión de Javier Milei. A través de un contundente mensaje en la red social X, el estratega advirtió sobre un presunto plan con ramificaciones locales destinado a desestabilizar al Ejecutivo. El planteo cobra especial relevancia en un contexto regional delicado para el entorno libertario, marcado por la detención en Bolivia del consultor Fernando Cerimedo y las denuncias de su defensa sobre el armado de una causa en su contra.

Caputo no ahorró calificativos para describir lo que considera una embestida contra el oficialismo. “Resulta cada vez más evidente que hay un intento de armar una campaña coordinada desde el exterior, con complicidad de algunos actores de la política local, para atacar al Presidente de cara a las elecciones del año que viene”, disparó el funcionario. En su descargo, vinculó estos movimientos con el posicionamiento geopolítico de la administración libertaria: “Es evidente que no van a dejar pasar la oportunidad de intentar voltear al Gobierno que nos volvió a poner en el mapa del mundo alineados a nuestros valores tradicionales, defendiendo las ideas de la libertad”.

Tweet Santiago Caputo | Crédito: X

Lejos de mostrarse a la defensiva frente a lo que calificó como una estrategia de desinformación, el asesor buscó minimizar el impacto de las operaciones políticas. “Lo que los políticos (locales o extranjeros) no terminan de entender es que nada que no sea auténtico funciona en el mundo de las fake news. Lo único que funciona es lo verdadero, lo que representa, lo orgánico”, sostuvo en su publicación, antes de cerrar con una frase desafiante dirigida a sus detractores: “De cualquier manera, les va a fallar el operativo. Procedan. El curso de los acontecimientos es inalterable”.

Esta intervención no representa un hecho aislado, sino que se suma a una serie de mensajes con los que Caputo viene marcando la línea discursiva del Gobierno frente a distintos escenarios. Semanas atrás, tras las elecciones de medio término en Estados Unidos donde el Partido Republicano perdió en la mayoría de los estados, el estratega había cruzado a los sectores críticos enumerando que el resultado era celebrado por "el Partido Demócrata, el Kirchnerismo, remanentes de la Coalición Cívica, Rusia, el Partido Comunista Chino, Irán y Hezbolá".

Asimismo, durante la reciente visita del papa León XIV al país tras 39 años, Caputo había cargado con dureza contra lo que denominó la "intelligentsia progresista", acusándola de intentar forzar una disputa donde no la había. En aquella oportunidad, tras participar de la recepción al Sumo Pontífice en la Casa Rosada y el Palacio Libertad, elogió a Milei como un mandatario "profundamente espiritual" y citó una profecía de Benjamín Solari Parravicini de 1972 bajo la consigna de que "todo marcha acorde al plan".

Caputo pronosticó la reelección en primera vuelta y explicó por qué no llegaron los "mejores 18 meses de la historia"

El trasfondo judicial de Cerimedo en bolivia

Las advertencias de Caputo sobre supuestos operativos externos se conocen en paralelo al delicado frente judicial que atraviesa Fernando Cerimedo, un hombre históricamente vinculado al ecosistema libertario, quien permanece detenido en el penal boliviano de Chonchocoro. En diálogo con Alfredo Scoccimarro, Margarita Arce, integrante del equipo de abogados del consultor, denunció que el expediente contra su defendido fue armado y apuntó directamente contra Roger Mariaca y Nadia Beller, a quien acusó de haber huido a México por presuntos vínculos con el narcotráfico tras intentar responsabilizar a Cerimedo.

Fernando Cerimedo

Según detalló la letrada, el consultor aportaba información a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) sobre avionetas en la región del Beni, datos que habrían permitido afectar a unas 80 aeronaves. Además, Arce cuestionó la ruptura de la cadena de custodia dentro del Ministerio Público boliviano luego de que se difundieran fotografías privadas del celular de Cerimedo que terminaron en manos del vicepresidente Edman Lara, denunciando que el teléfono fue clonado.

Mientras el entorno presidencial cierra filas frente a lo que califica como una campaña de desgaste, la defensa de Cerimedo aguarda por una definición clave para su futuro inmediato. Tras suspenderse la audiencia del sábado por problemas de conectividad en la cárcel, los abogados esperan la resolución reprogramada para este lunes por la tarde para lograr el cese de la detención preventiva o, en su defecto, acceder al arresto domiciliario en La Paz.

TC