Las horas más oscuras

George Weigel es uno de los intelectuales estadounidenses que han estudiado con mayor precisión la relación que se establece entre religión y poder. Investigador del Centro de Ética y Políticas Públicas de Washington y biógrafo de Juan Pablo II, Weigel publicó en 1992 La revolución final: la Iglesia de la resistencia y el colapso del comunismo, un trabajo fundamental para vislumbrar el protagonismo de la Iglesia católica en la caída de los regímenes comunistas de Europa oriental.

Su aporte consistió en cuestionar las interpretaciones que atribuían aquel derrumbe exclusivamente al agotamiento económico del sistema soviético o a la superioridad material de Occidente. Para este politólogo estadounidense, la revolución de 1989 había comenzado mucho antes, cuando millones de personas dejaron de reconocer legitimidad moral a los gobiernos que las sometían. Es ahí donde la figura de Juan Pablo II resultó decisiva. Weigel recordó que la visita a Polonia de aquel papa en 1979 permitió que una sociedad, sometida durante décadas al autoritarismo, recuperara una conciencia colectiva que se convertiría en el germen de Solidaridad, el movimiento social y político liderado por Lech Wałesa para desafiar al régimen comunista de Varsovia. Karol Wojtyła no disponía de ejércitos ni recursos económicos, como los que sí tenía Estados Unidos durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Pero el jefe del Vaticano detentaba un poder que procedía de una autoridad religiosa capaz de devolver legitimidad a principios que los gobiernos bolcheviques pretendían desterrar.

La lectura es contundente: el Papa no derrumbó al comunismo, pero contribuyó a modificar las condiciones que hicieron posible su caída. Es interesante volver a reparar en Weigel luego de que otro sumo pontífice visitara la Argentina para, otra vez, poner en duda los valores de un gobierno. Aquí no se está equiparando La Libertad Avanza con los regímenes soviéticos, sino que se subraya el papel de León XIV al utilizar su autoridad religiosa para cuestionar varios de los fundamentos ideológicos de Javier Milei. Durante cuatro días, Robert Prevost tocó el nervio de la sensibilidad social argentina al recordar verdades que, por el predominio del discurso libertario, parecían haberse convertido en afirmaciones erróneas: los más necesitados deben recibir asistencia, el Estado tiene responsabilidades indelegables en la creación de condiciones para el trabajo y la economía debe estar al servicio de las personas, nunca al revés. La novedad no estuvo en transmitir esos postulados, que forman parte de la doctrina social de la Iglesia, sino en remarcar la autoridad de quien los pronunció y focalizar en el momento político en el que fueron formulados. En el Palacio Libertad, delante del propio Milei, León XIV estableció una diferencia fundamental entre el crecimiento económico y el desarrollo humano. Al día siguiente, en la Universidad Católica Argentina, profundizó esa intervención: ante empresarios, sindicalistas y representantes académicos, defendió el trabajo como fundamento de la dignidad humana y reclamó políticas públicas orientadas al pleno empleo y la inclusión social. La visita al Cottolengo Don Orione, en tanto, había comenzado a darles una dimensión concreta a sus palabras.

Juan Pablo II no derrumbó al comunismo, pero contribuyó a modificar las condiciones que hicieron posible su caída.

Allí donde la discapacidad y la vulnerabilidad social dejan de pensarse en términos de motosierras para convertirse en personas, el Papa expuso una realidad que el discurso económico libertario suele relegar. Las dificultades de Milei no terminaron con la partida del Papa. Tal como señaló este diario en su editorial del viernes, Patricia Bullrich parece haber olfateado sangre. Sucede que la actual senadora, hasta el momento oficialista, tiene una capacidad comprobada para detectar cuándo un espacio político empieza a resquebrajarse. La comparación, por cierto, presenta una virtud: permite distinguir entre el dirigente que analiza racionalmente una crisis y aquel que parece percibirla antes que los demás. Los tiburones no necesitan ver la sangre para detectar una presa herida. Bullrich tampoco necesita esperar a que un presidente pierda poder para advertir que comienza a debilitarse. Su olfato político está entrenado para percibir las primeras señales de vulnerabilidad. La similitud no alcanza para afirmar que Bullrich esté conspirando contra Milei. Es una interpretación de su comportamiento político. Esta semana, por caso, la dirigente volvió a diferenciarse en torno al deseo del Gobierno de eliminar las PASO y a los planes de asistencia a discapacitados. Sensibilidad política y sensibilidad social. Todo en muy pocas horas. Fue luego de que Milei publicara en redes una crítica a los que están dispuestos a hundir un barco por no poder ser sus capitanes. No hubo destinatarios. Sin embargo, la alusión a Bullrich, la Tiburona, se hizo inevitable. Hay una precisión que es importante destacar: el tiburón no detecta sangre a kilómetros gracias a una capacidad sobrenatural. Posee un olfato muy sensible y otros sistemas sensoriales, pero la distancia depende de la concentración y de las corrientes de agua. La analogía política no podría ser más sofisticada: Bullrich no necesita ver una derrota. Le basta con percibir pequeñas variaciones en las corrientes del poder.

A las críticas del Papa y a las tensiones con Bullrich se agregó el dato económico más incómodo de la semana. El Indec informó que la inflación de octubre alcanzó el 2,2%, por encima del 1,9% de septiembre y del 1,8% que esperaba el mercado. El índice de precios no solo no comenzó con 0, como había prometido el Presidente hace algunos meses, sino que viene en ascenso. De hecho, como confirmó PERFIL el viernes pasado, si se hubiera utilizado el sistema actualizado de medición, que Luis Toto Caputo no quiso implementar, lo que obligó a renunciar a Marco Lavagna, el número hubiera trepado hasta 2,4%. Un dato escalofriante, en medio de un feroz ajuste y una galopante recesión. Para un presidente que convirtió la lucha contra la inflación en su principal argumento de legitimidad política y social, la aceleración de los precios constituye una señal preocupante. Hay que decirlo: finaliza la peor semana desde que Milei llegó al Gobierno. No porque su poder esté por terminar, sino porque comenzaron a cuestionarse, incluso desde sectores que hasta ahora lo acompañaban, algunas de las certezas sobre las que construyó su autoridad. Como diría Churchill: “Las horas más oscuras”.