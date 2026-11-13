Hay una metáfora potente para describir a Patricia Bullrich: «Olor a sangre». La actual senadora, hasta el momento oficialista, tiene una capacidad comprobada para detectar cuándo un espacio político empieza a resquebrajarse. La comparación, por cierto, presenta una virtud: permite distinguir entre el dirigente que analiza racionalmente una crisis y aquel que parece percibirla antes que los demás.

Los tiburones no necesitan ver la sangre para detectar una presa herida. Bullrich tampoco necesita esperar a que un presidente pierda poder para advertir que comienza a debilitarse. Su olfato político está entrenado para percibir las primeras señales de vulnerabilidad.

La similitud no permite afirmar que Bullrich esté conspirando contra Milei. Es una interpretación de su comportamiento político. Ayer, por caso, la dirigente volvió a diferenciarse sobre el deseo del Gobierno de eliminar las PASO y sobre los planes de asistencia a discapacitados. Sensibilidad política y sensibilidad social. Todo en un solo día.

Editorial de PERFIL de hoy: "Ver y no oír"

Algunas horas antes, Milei había publicado en redes una crítica a los que están dispuestos a hundir un barco por no poder ser sus capitanes. No hubo destinatarios. Sin embargo, la alusión a Bullrich, la Tiburona, se hizo inevitable.

Hay una precisión que es importante destacar: el tiburón no detecta sangre a kilómetros gracias a una capacidad sobrenatural. Posee un olfato muy sensible y otros sistemas sensoriales, pero la distancia depende de la concentración de las corrientes de agua.

La analogía política no podría ser más sofisticada: Bullrich no necesita ver una derrota. Le basta con percibir pequeñas variaciones en las corrientes del poder.