Editorial de Perfil de hoy: ver y no oir

Durán Barba cuando quería ver la pregnancia de un candidato apagaba el sonido de lo que estaba diciendo para quedarse con solo su imagen. Es lo que le llega a la gente: actitud y no palabras, una imagen se reconoce más rápidamente que un texto.



Esa fue la estrategia de Milei, aplaudir al Papa cuando criticaba sus políticas pensando que la mayoría de la audiencia que solo ve la ceremonia durante algunos minutos en redes sociales no pueda imaginar que el contenido del discurso cuestionaba las políticas del presidente.



Y, paralelamente, aprovechar la transferencia simbólica de legitimidad de la autoridad moral y religiosa del papa apareciendo junto a él, para que esa proximidad produzca una asociación positiva en parte de la audiencia.

Milei escuchó al Papa y dos horas después hizo exactamente lo contrario

Idéntica fue la actitud de las autoridades del Gobierno en el discurso al Mundo del Trabajo en la Universidad Católica aún más crítico de las políticas del gobierno. La ministra de Capital Humano Sandra Petobello saludaba a los besos a sindicalistas, igual que el equivalente a ministro de Trabajo reducido a secretaria, Julio Cordero y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.



Pero aunque en un video breve el espectador pueda solo registrar la imagen de concordia por sobre el contenido crítico de las palabras, no siempre los gestos importan más que las palabras.



Para quien conoce las diferencias entre la doctrina social de la Iglesia y las políticas del gobierno, la misma escena que le comunicaba acuerdo a un público poco informado, le genera contradicción.



Cual prevalezca de las dos se verá a partir de la próxima semana cundo la gira del papa por Sudamérica sea historia.