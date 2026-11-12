La economía, el trabajo y la discapacidad: la gira del papa León XIV dejó fuertes mensajes directos al plan Milei

Desde la Casa Rosada dieron por cerrada la visita de León XIV con un balance positivo y evitaron entrar en cualquier polémica. Repiten que el mensaje del Sumo Pontífice estuvo dentro de lo que esperaban.

Javier Milei evitó cualquier lectura política de los discursos y la vicepresidenta Victoria Villarruel interpretó las palabras del Papa como un llamado a la unidad nacional. Sin embargo, a lo largo de cuatro días, el Papa dejó una serie de definiciones que se cruzan de manera directa con la agenda del Gobierno, aunque nunca mencionó al presidente en forma directa.

La economía y el cuidado de la palabra

El primer mensaje llegó el domingo en el Palacio Libertad, con Milei sentado a su lado y buena parte del arco político en la sala. “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó León XIV. La frase resonó incluso en medios de todo el mundo como una señal contra la política de ajuste.

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En el mismo párrafo, de todos modos, el Papa pidió favorecer lo que “abra oportunidades, estimule la iniciativa privada” y permita que el crecimiento alcance a quienes más lo necesitan.

El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad

Más incómoda resultó la referencia a quienes “aun trabajando tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”, junto con la mención a los ancianos. Hace escasos días Milei negó que la “gente no llegue al día 20 de cada mes”.

Otro de los mensajes que León XIV dejó a Milei y que fue un tramo de alta resonancia política fue el dedicado a la convivencia democrática. León XIV sostuvo que la democracia se fortalece también con “el cuidado de la palabra” y pidió reconocer en quien piensa distinto “a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”. Lo dijo frente a un Presidente que hizo del insulto a opositores y periodistas una marca de estilo. Según un relevamiento de La Nación, el Papa no había pronunciado esa idea en ninguno de los otros nueve países que visitó como jefe de Estado.

En el mismo discurso planteó que quienes gobiernan deben “reconocer los límites del poder que le ha sido confiado”.

La universidad y la discapacidad, dos de los conflictos más persistentes de la gestión libertaria, también aparecieron como claros mensajes. En el Palacio Libertad el Papa pidió “robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”. Al día siguiente, en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, fue todavía más claro sobre las personas con discapacidad: “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”. La frase llegó después de meses de disputa entre el Gobierno y el Congreso por el financiamiento del sector.

En Balcarce 50 eligieron otra lectura para uno de los pasajes más citados. “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, dijo el Papa. Fue el tramo del discurso de León XIV en el Palacio Libertad que Milei aplaudió con mayor vehemencia y hasta arqueó sus cejas, en claro signo de aprobación de las palabras del Sumo Pontífice.

El Estado y el mundo del trabajo

El segundo frente fue el encuentro con el mundo del trabajo en la UCA, con empresarios, la CGT y movimientos sociales entre los presentes. Allí León XIV sostuvo que privar a una persona de su trabajo “es herir gravemente su dignidad”. Reclamó un Estado que mantenga su “poder regulador para el bien común”, en plena ofensiva desreguladora del Gobierno.

Recordó además que el derecho a la propiedad privada está “siempre gravado por una hipoteca social” y reivindicó las tres “T” del Papa Francisco: tierra, techo y trabajo. Las palabras del líder de la Iglesia despertaron un efusivo aplauso en una parte del auditorio que vio la agenda de los movimientos sociales reivindicada.

Advirtió también que la automatización desregulada puede poner en riesgo muchos puestos de trabajo. El discurso generó fricciones con la visión y las políticas del Gobierno que desde la desregulación y el avance de la tecnología fomentan la reconversión tanto por parte de las empresas como de los trabajadores.

“Argentina, levántate y camina”: ante más de tres millones de personas, el Papa llamó a la reconciliación y la inclusión

En medio de la catarata de frases que fueron mensajes directos a la política del Gobierno el oficialismo encontró otra frase a su favor en medio del mismo discurso: “El Estado no tiene que hacerlo todo”.

De las redes a Luján

En la vigilia con jóvenes realizada en el Monumento a los Españoles este martes por la tarde noche, se refirió a la utilización de las redes sociales en un mensaje que también incluye al uso que hace el Presidente del foro digital. León XIV dijo que buscando aprobación “podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”.

Misa del Papa León en la Basílica de Luján

La despedida fue este miércoles en Luján, ante una multitud. El Papa habló de las familias que atraviesan “momentos de Calvario” por la pobreza y la falta de trabajo. Llamó a resolver las diferencias del pasado y del presente para construir un futuro “donde el amor tenga la última palabra” y cerró con una consigna dirigida a todo el país: “Argentina, levántate y camina”.

Un mensaje diametralmente opuesto al de “ponerle el último clavo en el cajón al kirchnerismo”.

Con el Papa ya fuera del país, el Gobierno buscará retomar la iniciativa en el Congreso. Este jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunirá con los jefes de los bloques aliados para empezar a definir el tratamiento del Presupuesto, la ley de defensa de la soberanía nacional y la reforma política, tres temas que quedaron pendientes.

El posteo del Presidente tras la partida del Papa León XIV

Milei se mostró incómodo con la visita de León XIV desde el principio. Se limitó a compartir mensajes en relación a la visita papal. Posteó una foto junto al Papa en la bienvenida, el pasado 8 de noviembre y debió partir el Papa León XIV rumbo a Perú para que el Presidente haga referencia nuevamente a la histórica visita.