¿Carisma o empatía?

La ciencia política clásica ha explicado los fenómenos del liderazgo con el concepto de carisma, desarrollado hace más de un siglo por Max Weber. Este autor, cuyo pensamiento estuvo muy vinculado a la religión, elaboró el concepto a partir de la idea cristiana del charisma, que Dios concede a algunos y que se asocia a la gracia del Espíritu Santo, para que determinados líderes puedan recibir la iluminación y cumplir su misión en la sociedad.

El carisma sería una cualidad que genera autoridad, confianza y la posibilidad de conducir a las masas sin necesidad de recurrir a la represión. Un componente del carisma es la empatía. En la versión clásica no era el más importante, mientras que actualmente parecería haberse impuesto. Hemos pasado de una política de líderes mitificados, vistos como semidioses, que manejaban a la gente con su autoridad, a una en la cual los líderes exitosos necesitan, ante todo, tener empatía con los electores.

Los análisis que ponen el foco en el carisma suelen centrarse en el emisor: su personalidad, su presencia y su magnetismo. Se trata de líderes como Hitler, Castro, De Gaulle, Kennedy y varios caudillos latinoamericanos del siglo pasado que contaban con un respaldo popular importante. Todos ellos tuvieron un blindaje escénico y un sentido de la autoridad que los mantenía al frente de su gobierno. El carisma, en muchos casos, coexistió con el ego fuerte de líderes iluminados, alejados de la gente, de psicología narcisista.

Los análisis que giran en torno a la empatía se centran más en el receptor del mensaje y tratan de entender la adhesión de los electores más porque los dirigentes comprenden su dolor más que por las cualidades mágicas de los caudillos.

Los análisis que giran en torno a la empatía se centran más en el receptor del mensaje y tratan de entender la adhesión de los electores más porque los dirigentes comprenden su dolor y sus necesidades que por las cualidades mágicas de los caudillos. La empatía supone, de parte del líder, sensibilidad para ponerse en el lugar del otro, y es incompatible con el narcisismo porque exige superar las pulsiones propias.

Hemos pasado de sociedades verticales, en las que las cualidades cuasi sobrenaturales de los líderes eran indispensables, a una sociedad más democrática e igualitaria, que desmitificó muchas de esas cosas. Hoy no conseguirían apoyo masivo líderes que no se vincularan con la gente y que pretendieran que el mundo se amoldara a su ideología. La sociedad que nació con la revolución tecnológica acortó las distancias que imponía la autoridad en todos los ámbitos. Los políticos lideran procesos en los que la gente siente que puede opinar y exige permanentemente que se tomen en cuenta sus valores y sus deseos.

En los casos concretos de Trump y de Milei, cuando ganaron, la empatía era clara. Más que dirigentes providenciales que proponían un programa de gobierno, fueron personajes que, de alguna manera, se mezclaron con la gente, se diferenciaron de los antiguos políticos y, en ambos casos, lograron la adhesión de electores insatisfechos con el viejo sistema, especialmente entre los jóvenes. Las imágenes de Trump sirviendo papas fritas en un McDonald’s y bailando YMCA, y la avalancha de memes cómicos sobre los haitianos que supuestamente comían mascotas en Springfield, fueron elementos que ayudaron a su campaña. En el caso de Milei hubo elementos semejantes. La presentación de su biografía, en la que tanto tenían que ver sus mascotas, sus canciones y conciertos de rock y sus actitudes desenfadadas, lo hizo empatizar con buena parte del electorado contestatario, que se divertía con eso.

En los casos concretos de Trump y de Milei, cuando ganaron, la empatía era clara.



Ya en el poder, en ambos casos hubo un giro. No se vieron presidentes empáticos con el elector común, sino dirigentes políticos dedicados a peleas semejantes a las de sus predecesores. Ambos emprendieron una batalla cultural que los llevó a discutir antiguos valores que no eran los de la juventud actual.

Al revisar las elecciones de medio término de Estados Unidos, queda claro que Trump perdió el apoyo de los jóvenes en 49 de los 50 estados, al igual que el de grupos en los que había tenido una votación importante, como los latinos y los afroamericanos. En el caso de Milei pasa algo semejante: dejó de ser el candidato empático con la gente y pasó a ser más un dirigente político e ideológico serio, sin sentimientos que lo unan al común.

Si se mira internet y la comunicación de diversos líderes del mundo, tal vez quien mejor maneja hoy la empatía sea el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que con su lenguaje corporal, su sonrisa y su permanente acercamiento a los habitantes de esa ciudad, pertenecientes a cualquier religión o grupo étnico, es un símbolo de la nueva política. A Trump le fue mal con su política de pocos sentimientos, como le puede ir mal a Milei. En el joven Mamdani, en cambio, se ve un modelo de acción política nueva, con mucha frescura y transparencia, que puede llevarlo muy lejos. Finalmente, como hemos dicho siempre, los electores no somos números de una cuadrícula de Excel sino, ante todo, seres con sentimientos y pasiones, tanto positivas como negativas.

* Profesor de la GWU. Miembro del Club Político Argentino.