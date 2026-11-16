Caputo pronosticó la reelección en primera vuelta y explicó por qué no llegaron los "mejores 18 meses de la historia"

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó al temor por un eventual regreso del kirchnerismo la fuerte suba del riesgo país argentino, que pasó de niveles cercanos a los 400 puntos básicos a ubicarse en torno de los 900. Según su interpretación, la incertidumbre electoral está frenando decisiones de inversión y encareciendo las posibilidades de financiamiento. Pero también reconoció que la economía no logró crecer al ritmo que esperaba el Gobierno a comienzos de año, en un contexto atravesado por la guerra en Medio Oriente, el fuerte aumento del precio del petróleo y las tensiones políticas internas.

"Más que incertidumbre, temor al kirchnerismo", afirmó Caputo este lunes 16 de noviembre, durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, al explicar por qué los inversores siguen exigiendo rendimientos elevados para mantener bonos argentinos. El funcionario señaló que la tasa implícita entre los títulos con vencimiento en 2027 y 2028 se acerca al 30%, una señal que vinculó directamente con las dudas del mercado sobre el rumbo económico después de las próximas elecciones presidenciales.

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La explicación del ministro también buscó dar respuesta a una contradicción que atraviesa al programa económico: mientras el Gobierno destaca el superávit fiscal, la estabilidad cambiaria y las perspectivas de inversión, el riesgo país volvió a niveles que dificultan el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito. Frente a la pregunta de Feinmann sobre si detrás del salto del indicador también existía un "riesgo Caputo" o un "riesgo Milei", el titular del Palacio de Hacienda rechazó esa interpretación. "Ese temor yo creo que está exagerado, pero no importa lo que yo piense, sino lo que piensa el mercado o la gente", respondió.

Sin embargo, Caputo reconoció que el escenario económico tampoco acompañó las expectativas que había planteado el oficialismo. Frente a las proyecciones optimistas de comienzos de año, admitió que la actividad atravesó un segundo y un tercer trimestre difíciles, aunque sostuvo que comenzaron a observarse señales de recuperación en agosto, que se profundizaron durante septiembre. "Hoy estamos debatiendo cuánto crecemos, si crecemos 1,4%, 2% o 2,5%", señaló. Y agregó: "Estamos discutiendo que, en realidad, vamos a crecer menos de lo que nos hubiera gustado".

Eduardo Feinmann y Luis Caputo | Crédito: Captura Web

De esta manera, el ministro intentó explicar por qué la recuperación económica no alcanzó la intensidad que el presidente Javier Milei había anticipado al hablar de los "mejores 18 meses de la historia argentina". En sus declaraciones, Caputo identificó una combinación de factores externos e internos que alteraron las perspectivas: la prolongación del conflicto internacional, el precio del petróleo que llegó a casi duplicarse y, particularmente, el temor político que, según su mirada, afecta las decisiones de los inversores.

Pese a ese escenario, encontró una señal positiva en el comportamiento reciente del mercado cambiario. "¿Cuántas veces viste que subiera 500 puntos el riesgo país y no subiera el dólar? Eso antes era impensado", sostuvo. Y destacó que, a diferencia de otros episodios de tensión financiera, el Banco Central pudo continuar comprando divisas.

Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027, Caputo aseguró que la economía llegará a esa instancia con fundamentos más sólidos. Anticipó un superávit comercial de US$ 30.000 millones y estimó que los ingresos de inversiones vinculadas al RIGI podrían pasar de US$ 8.000 millones a US$ 15.000 millones el próximo año. "Las inversiones grandes no se van a frenar", afirmó.

"Vamos a entrar en un 2027 más sólidos que en muchas décadas", aseguró el ministro, quien también destacó la continuidad del superávit fiscal y un programa financiero que considera cerrado. "Yo espero un año mucho más calmo de lo que muchos predicen", concluyó.

Riesgo país: Caputo rechazó que la suba responda a la gestión de Milei

Durante la entrevista, le preguntaron si detrás del salto del riesgo país también podía existir un componente de desconfianza hacia el propio ministro o hacia el presidente Javier Milei.

Caputo rechazó esa interpretación y volvió a señalar el factor político como principal explicación. "Ese temor yo creo que está exagerado, pero no importa lo que yo piense, sino lo que piensa el mercado o la gente", respondió.

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El ministro también reconoció que el escenario internacional contribuyó a incrementar la volatilidad. Entre los factores externos mencionó la prolongación del conflicto bélico en Medio Oriente y el fuerte aumento del precio del petróleo, que según señaló llegó a casi duplicarse.

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Sin embargo, consideró que la Argentina enfrenta una dificultad adicional respecto de otros países de la región: la incertidumbre electoral interna.

La explicación del ministro se produce después de varias semanas de deterioro de los bonos soberanos en dólares y de un incremento del costo de financiamiento argentino, que volvió a alejar al país de la posibilidad de acceder al mercado internacional de deuda a tasas sostenibles.

Pese a ese escenario, Caputo encontró un aspecto positivo en el comportamiento reciente de los mercados.

"¿Cuántas veces viste que subiera 500 puntos el riesgo país y no subiera el dólar? Eso antes era impensado", afirmó.

El funcionario comparó la situación actual con octubre de 2025, cuando, según recordó, el aumento del riesgo soberano estuvo acompañado por una presión significativa sobre el tipo de cambio. En cambio, destacó que esta vez el dólar no replicó el movimiento de los bonos y que el Banco Central continuó comprando divisas.

Para Caputo, ese desacople entre el riesgo país y el tipo de cambio representa una señal de mayor fortaleza del esquema cambiario.

Caputo anticipó US$ 15.000 millones de inversiones y un 2027 más tranquilo

A pesar de la volatilidad financiera y de la cercanía de las elecciones presidenciales, el ministro se mostró optimista sobre las perspectivas de la economía argentina para el próximo año.

"Vamos a entrar en un 2027 más sólidos que en muchas décadas", sostuvo, al enumerar los factores que, según su visión, permitirán enfrentar el calendario electoral con una situación macroeconómica más estable.

Entre ellos mencionó la continuidad del superávit fiscal, un programa financiero que considera cerrado y un mercado cambiario más robusto que en períodos anteriores.

También anticipó que el superávit comercial podría alcanzar los US$ 30.000 millones en 2027, mientras que las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tendrían un salto significativo.

"El año que viene no van a entrar US$ 8.000 millones, sino US$ 15.000 millones", afirmó.

Además, aseguró que en los próximos días las inversiones comprometidas bajo el régimen podrían prácticamente duplicarse. Se trata de una previsión oficial que todavía deberá traducirse en proyectos aprobados, desembolsos efectivos e ingreso de divisas.

"Las inversiones grandes no se van a frenar", insistió, al diferenciar los proyectos de largo plazo de otras decisiones que pueden postergarse frente a la incertidumbre política.

"Yo espero un año mucho más calmo de lo que muchos predicen", concluyó.

La economía crecerá menos de lo esperado: qué reconoció Caputo

Más allá del optimismo para 2027, Caputo admitió que la actividad económica de 2026 no alcanzará el ritmo de expansión que el Gobierno esperaba a comienzos del año.

"Hoy estamos debatiendo cuánto crecemos, si crecemos 1,4%, 2% o 2,5%", señaló, al mencionar distintos escenarios posibles para el cierre del año.

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"Estamos discutiendo que, en realidad, vamos a crecer menos de lo que nos hubiera gustado", reconoció.

El ministro explicó que la economía atravesó dificultades durante el segundo y el tercer trimestre, aunque afirmó que en agosto comenzaron a observarse señales de recuperación, que se hicieron más marcadas durante septiembre.

En ese sentido, se mostró confiado en que el último tramo del año mostrará una mejora de la actividad, aunque el crecimiento acumulado terminará por debajo de las proyecciones iniciales.

Cuándo mejorará la clase media: la respuesta del ministro

Consultado sobre cuándo la recuperación económica llegará con mayor fuerza a los hogares de clase media, Caputo evitó fijar una fecha y sostuvo que se trata de un proceso gradual.

"Creo que es un proceso. Hay dos cosas claras: una, que volver al modelo anterior es imposible. No hay duda, hay demasiada evidencia de que lo que hemos hecho nos llevó al caos total. Y el segundo punto está claro: el camino es este", sostuvo.

Para el ministro, la estabilidad macroeconómica también implica modificar comportamientos que se instalaron durante décadas de inflación elevada.

"La inestabilidad para mucha gente es un negocio en sí mismo", afirmó, al mencionar a quienes compraban dólares como cobertura y a comerciantes que acumulaban mercadería anticipadamente y trasladaban sus mayores costos o ineficiencias a los precios.

"Hoy esa gente está descolocada porque hoy hay que competir y por ahí no se siente cómoda con eso", planteó.

Como parte de su defensa de los resultados económicos, Caputo aseguró que 12 millones de personas salieron de la pobreza. Presentó esa cifra como una evidencia de mejora social, aunque no precisó en ese tramo de la entrevista el período ni la metodología utilizada para realizar la comparación.

Empleo: reconoció la caída de los puestos formales y destacó los salarios informales

Uno de los momentos más significativos de la entrevista llegó cuando Caputo abordó la evolución del mercado laboral.

El ministro sostuvo que el empleo total creció en 465.000 puestos, pero admitió que ese avance no se tradujo en una mejora del trabajo asalariado formal.

"El empleo formal cayó y creció el no asalariado. ¿Eso es bueno? No", reconoció.

Si bien destacó el incremento de la ocupación total, admitió que al Gobierno le gustaría que la recuperación económica generara más puestos de trabajo registrados.

En cuanto a los ingresos, señaló que los salarios informales aumentaron un 53% y los formales un 10%, aunque no precisó en las declaraciones relevadas el período de referencia de ambos indicadores.

El deterioro del empleo registrado constituye uno de los principales desafíos para la recuperación económica, especialmente porque limita la posibilidad de que una mejora de la actividad se traduzca en ingresos estables y mayor capacidad de consumo para los hogares.

Consumo y salarios: por qué Caputo defendió los cambios de hábitos

El ministro también se refirió al consumo, uno de los sectores que exhiben mayores dificultades para recuperar dinamismo.

Según su análisis, durante los períodos de inflación elevada las familias adelantaban sus compras por temor a nuevos aumentos de precios. Eso generaba una actividad comercial que, desde su perspectiva, no necesariamente reflejaba una mejora del poder adquisitivo.

"La gente estaba huyendo de su dinero", explicó, al describir el comportamiento de los consumidores que buscaban abastecerse antes de que sus ingresos perdieran valor.

En cambio, consideró que actualmente los hogares adoptaron hábitos diferentes.

"Hoy la gente no está apurada por consumir. No sale corriendo al supermercado", sostuvo. Y recordó las épocas en que los consumidores acumulaban productos como aceite o harina para protegerse de los aumentos.

Para Caputo, la estabilidad permite un comportamiento más normal de la demanda, aunque esa interpretación convive con las dificultades que atraviesan distintos sectores del comercio y la industria.

En cuanto al poder adquisitivo, reconoció que desde el shock político del año pasado los salarios reales sufrieron una caída de cuatro puntos, pero aseguró que desde abril recuperaron 2,2 puntos.

"Se va recuperando el salario y lo estamos viendo", sostuvo.

El ministro insistió en que una mejora sostenida de los ingresos requiere un crecimiento económico de largo plazo, apoyado en las exportaciones, la inversión y las reformas estructurales.

De lo contrario, advirtió, la Argentina continuará atravesando ciclos de expansión seguidos por fuertes contracciones, sin lograr un proceso de desarrollo duradero.

La relación con Milei y las versiones sobre su salida

Caputo también aprovechó la entrevista para referirse con ironía a las reiteradas versiones sobre su eventual salida del Ministerio de Economía.

Se presentó como uno de los ministros a los que más veces dieron por desplazados y que, pese a esos rumores, más tiempo permaneció en el cargo.

Además, destacó el vínculo político y personal que mantiene con el presidente Javier Milei.

"No debe haber habido mejor relación entre un ministro de Economía y un presidente que en décadas", aseguró.

De esa manera, buscó transmitir una señal de continuidad del equipo económico de cara a 2027, un año que estará atravesado por las elecciones presidenciales, los compromisos de deuda y el desafío de transformar las inversiones y el crecimiento en una recuperación más amplia del empleo y los ingresos.

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