Carlos Melconian confirmó sus aspiraciones presidenciales y criticó el rumbo económico de Javier Milei

El economista y extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, confirmó su intención de competir por la Presidencia y lanzó duros cuestionamientos contra la gestión de Javier Milei, al sostener que el mandatario logró ordenar las cuentas públicas, pero que encontró un límite en su capacidad de gestión y desarrollo. "Quiero liderar un proceso de crecimiento y creo que tenemos con qué", afirmó el exfuncionario durante una entrevista televisiva con la señal LN+, donde aseguró que su vocación presidencial no es reciente.

Carlos Melconian

Si bien reconoció tres aciertos de la administración libertaria, como haber instalado el superávit fiscal, conseguido respaldo legislativo pese a su minoría inicial y avanzado en la desintermediación de los planes sociales, Melconian advirtió que en materia económica el oficialismo "no tuvo programa ni lo tiene". En esa línea, alertó sobre el impacto social de la política oficial al señalar que "se pasó de rosca porque con el superávit fiscal no se come, no se cura y no se educa", parafraseando la histórica consigna de Raúl Alfonsín. "No hay ningún modelo que pueda avanzar sin crecimiento", subrayó, tras reprochar que la educación, la salud y el progreso no figuren entre las prioridades del Ejecutivo.

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Durante una entrevista con Reynaldo Sietecase en el programa La Inmensa Minoría, de Radio Con Vos, publicada en este medio, el exfuncionario aclaró que todavía no mantiene acuerdos con partidos ni cuenta con una estructura electoral definida, ya que pretende iniciar su recorrido buscando el respaldo directo de la sociedad: "Por ahora quiero iniciar un romance con la gente", afirmó.

Además, en esa misma entrevista publicada en PERFIL, Melconian endureció sus críticas hacia el rumbo económico del Gobierno nacional a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó el impacto social de la política oficial y reclamó un cambio de enfoque sin abandonar la disciplina en las cuentas públicas. "La mal llamada motosierra (licuadora) al final no purificó. Ni rozó a la casta y terminó en maltrato despiadado a los más débiles y vulnerables", sentenció el viernes 13 de noviembre, vinculando su diagnóstico con el llamado a la compasión realizado por el papa León XIV durante su visita a la Argentina y concluyendo que "respetando el equilibrio de las cuentas públicas hay que barajar y dar de nuevo".

Volviendo a sus dichos más recientes y respecto a la estructura interna del oficialismo, el economista sostuvo que, si bien Milei consiguió alterar esquemas económicos y políticos tradicionales, carece de las herramientas necesarias para encarar una etapa de expansión. "No tiene gente, no tiene management, no sabe cómo construir", sentenció Melconian, aunque aclaró que su postura no busca desconocer los avances logrados hasta el momento, sino plantear la necesidad de mirar hacia adelante en una transición que, según evaluó, aún no arroja los resultados esperados por la sociedad.

En el plano estrictamente monetario, volvió a descartar la viabilidad de implementar una dolarización en el país al argumentar que no existen los recursos necesarios y que el régimen no se adapta a la realidad local. "La moneda se recupera con la estabilidad", aseguró, y defendió la necesidad de reducir la inflación a niveles anuales muy bajos para reconstruir la confianza y sentar las bases de un desarrollo sostenido.

Por otra parte, Melconian abrió el debate institucional sobre la continuidad de los mandatos ejecutivos al expresar: "Estoy pensando si no le hace mal la reelección a la Argentina". Según su análisis, la búsqueda de un segundo período consecutivo condiciona las decisiones de gestión y profundiza las confrontaciones políticas, por lo que puso como ejemplo los modelos de Uruguay y Chile, donde los presidentes no pueden ser reelectos de forma inmediata.

Finalmente, al ser consultado sobre un eventual armado electoral y la posibilidad de compartir una fórmula con Patricia Bullrich, evitó confirmar acuerdos cerrados, aunque admitió que mantiene diálogo abierto con la actual senadora y con dirigentes de diversos espacios. "Yo hablo con todo el mundo, incluido Patricia", sostuvo, y concluyó que su proyecto busca convocar a sectores que compartan objetivos de desarrollo bajo una condición excluyente: "La puerta acá está cerrada para los extremos y los dogmas".

Sensatez módica para diluir a Milei

El plan político y económico de Patricia Bullrich

El debate político de cara al mediano plazo sumó un nuevo eje de análisis en torno a la estrategia económica y los movimientos de Patricia Bullrich, quien explora un armado que busca fusionar aspectos centrales de la gestión de Javier Milei con la estructura técnica que en su momento le diseñó Carlos Melconian. "El plan B de la senadora rescata las ideas fuerza que habían quedado en el cajón tras las elecciones de 2023", un movimiento que intenta capitalizar los aciertos de la administración libertaria sin repetir sus limitaciones en materia de gestión y crecimiento.

Patricia Bullrich

La articulación de este esquema contempla reconocer los logros indiscutidos del actual Gobierno, fundamentalmente el ordenamiento de las cuentas públicas y la consolidación del superávit fiscal. Sin embargo, bajo la óptica de este sector, la fase del ajuste puro y el equilibrio financiero necesita dar paso de manera urgente a una etapa de expansión productiva, contención social e institucionalidad, retomando los diagnósticos que el propio Melconian expuso públicamente al cuestionar que "con el superávit fiscal no se come, no se cura y no se educa".

En este tablero de afinidades y matices, la sintonía entre la referente del espacio dialoguista y el experimentado economista vuelve a cobrar relevancia táctica. Mientras el Gobierno nacional profundiza su enfrentamiento con las estructuras tradicionales y prioriza el ancla fiscal por encima de la recuperación del entramado Pyme, este diseño alternativo insiste en que "no hay ningún modelo que pueda avanzar sin crecimiento", advirtiendo sobre la falta de un programa integral de desarrollo y de equipos de gestión capacitados para administrar el Estado.

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La jugada política de Bullrich se posiciona así en un delicado equilibrio dentro del escenario oficialista y de la oposición dialoguista. Al mantener un canal de diálogo abierto tanto con la Casa Rosada como con sectores técnicos independientes, la dirigente busca erigirse como una figura capaz de sostener las reformas estructurales indispensables que el país avaló, pero sumando la gobernabilidad, el volumen político y el management económico que, según advierten, le faltan al actual modelo para evitar el estancamiento social.

Javier Milei ratificó que buscará la reelección en 2027

El presidente Javier Milei ratificó públicamente que buscará la reelección en las elecciones de 2027, vinculando su proyecto de continuidad política con las metas comerciales y fiscales de su gestión a largo plazo. "Para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección: sí, estoy yendo por la reelección", afirmó el mandatario durante la inauguración de una muestra sobre Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada, donde fijó como objetivo que la Argentina alcance en 2031 la capacidad de comerciar con el 90% del planeta.

En ese marco, el jefe de Estado destacó los acuerdos comerciales impulsados por su administración con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Singapur y Estados Unidos, al tiempo que anticipó futuras reducciones de tributos. Según las proyecciones que detalló el propio Milei durante su discurso, de cumplirse las metas establecidas por el Ejecutivo, el Gobierno estaría en condiciones de devolverles a los argentinos US$500.000 millones a lo largo del período.

Al profundizar en los resultados de su gestión económica, Milei defendió la apertura comercial como una herramienta clave para expandir las exportaciones y sostuvo que la participación del comercio exterior en la economía local creció del 10% al 30%.

Asimismo, resaltó las oportunidades de desarrollo que ofrecen sectores estratégicos como la energía y la minería, y volvió a enumerar las medidas de desregulación aplicadas desde el inicio de su mandato, citando como ejemplo la derogación de la Ley de Alquileres.