Lejos del Senado: la agenda de Milei entre Tesla, la AMIA y un partido de polo con Cambiaso

La agenda semanal del presidente Javier Milei muestra tres prioridades: las inversiones, la relación con Estados Unidos y el vínculo con la comunidad judía. El lunes recibirá a Toyota y el viernes participará del lanzamiento de Tesla en la Argentina. Ese mismo viernes jugará al polo con Adolfo Cambiaso por los 250 años de la independencia estadounidense. El jueves recibirá una distinción en la AMIA.

Las actividades coinciden con una semana decisiva en el Congreso. El martes, el Senado empieza a debatir la suspensión de las PASO, y el jueves vota la ley de discapacidad, el proyecto que Patricia Bullrich dictaminó sin los cambios que pedía la Casa Rosada. Ninguna de esas discusiones figura en la agenda presidencial, salvo una: la vuelta de la mesa política, suspendida por la tensión con la jefa del bloque libertario.

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Toyota, Tesla y los empresarios

La semana empieza y termina con reuniones empresariales. El lunes a la 13, Milei recibirá a autoridades de Toyota en la Casa Rosada, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por la noche, asistirá a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel, uno de los encuentros anuales del empresariado.

El martes a las 17, expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad. El viernes a las 19, cerrará la semana con el lanzamiento oficial de Tesla en el barrio de La Boca. La llegada de la automotriz de Elon Musk, uno de los aliados internacionales del Presidente, es uno de los anuncios que el Gobierno busca mostrar como señal de confianza de los inversores.

Gestos hacia Estados Unidos y la comunidad judía

El viernes a las 11, Milei y su hermana participarán de un encuentro de polo con Cambiaso en Cañuelas, en el marco de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Es otro gesto del alineamiento del Gobierno con Washington.

El jueves, el Presidente tendrá dos actos con la comunidad judía. A las 17, recibirá en la sede de la AMIA la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial. A las 20, hablará en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo, en Madero Tango, junto al canciller Pablo Quirno.

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El miércoles a las 10, Milei recibirá un Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Belgrano, donde se recibió de economista, y del Instituto Universitario Isaac Abarbanel, una institución de la comunidad judía. La distinción llega mientras los aliados del Gobierno condicionan su apoyo al Presupuesto 2027 a que se garanticen fondos para las universidades públicas.

La interna, de fondo

El único punto de la agenda vinculado a la política doméstica es la reunión de la mesa política, el martes a las 11. El último encuentro se suspendió por el conflicto entre Milei y Bullrich, a quien legisladores oficialistas acusan de demorar la reforma electoral. Ese mismo día, a las 15, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comenzará a tratar la eliminación de las primarias.

El jueves, mientras Milei esté en la AMIA, el Senado votará la ley de discapacidad. Ese día, además, la ley de ludopatía seguirá sin dictamen en tres comisiones presididas por libertarios, a once días de perder estado parlamentario.