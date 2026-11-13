Ludopatía juvenil: la ley contra las apuestas online puede caerse y crece la presión sobre el Senado para que la trate

A poco más de dos semanas de que finalice el período de sesiones ordinarias, el Senado todavía no puso en marcha el debate sobre la regulación de las apuestas online. El proyecto, que obtuvo media sanción en Diputados el 27 de noviembre de 2024, sigue sin tratamiento en la Cámara alta y corre riesgo de perder estado parlamentario el próximo 30 de noviembre. Ante la demora, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, especialistas en adicciones y organizaciones sociales intensificaron el reclamo para que se apruebe una ley que limite la publicidad de las plataformas y proteja a niños y adolescentes. La campaña también llegó a Change.org, donde la petición reúne más de 13.296 firmas.

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La preocupación no es nueva, pero los datos muestran hasta qué punto las apuestas se instalaron entre los más jóvenes. Según el estudio Kids Online Argentina, de UNICEF y UNESCO, el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años apostó dinero por Internet al menos una vez, mientras que más del 60% de los chicos de entre 9 y 17 años conoce a alguien que lo hizo.

A esto se suma un relevamiento del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina, que señala que seis de cada diez adolescentes están expuestos a las apuestas online y que alrededor de uno de cada ocho menores que apuesta contrajo deudas.

Matías Dalla Fontana, psicólogo y exPuma, advirtió sobre el avance de la ludopatía juvenil | Crédito: Redes sociales

La advertencia de un ex Puma sobre el avance de la ludopatía juvenil

Para Matías Dalla Fontana, psicólogo, exjugador de Los Pumas y fundador del Proyecto Deporte Solidario, el problema no empieza necesariamente cuando un adolescente realiza su primera apuesta. Según explicó en declaraciones a PERFIL, detrás del crecimiento de la ludopatía hay cambios en los hábitos familiares, un uso cada vez más extendido de la tecnología y una menor participación de los chicos en espacios de encuentro como clubes y centros culturales.

El especialista sostuvo que esa combinación favorece la aparición de conductas compulsivas y problemas de salud mental. “Por esa base de desestructuración de los hábitos y de la dificultad de puesta de límites por parte de los padres, lo que se genera es el caldo de cultivo para cuadros compulsivos que tienen distintas formas de presentación clínica, depresiones, ansiedad, trastornos límite y por supuesto adicciones”, explicó.

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Dalla Fontana puso el foco en la facilidad con la que las apuestas llegan a los adolescentes, especialmente a través de la publicidad deportiva y las redes sociales. “Según UNICEF, en el estudio que se llamó Kids Online Argentina, uno de cada cuatro adolescentes ha realizado apuestas. Esto es una calamidad”, afirmó.

Y agregó: “Un 75% de los chicos, dice la misma encuesta, ha accedido motivado por publicidad deportiva y por redes sociales”. Por eso, el psicólogo consideró fundamental que el Senado avance con el proyecto que busca restringir la promoción de las apuestas y establecer mayores controles sobre el acceso de menores.

La Iglesia pidió a los senadores que no dejen caer el proyecto

La Comisión Episcopal de Pastoral Social también se sumó al reclamo. En los días previos a la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia envió una carta a los senadores para pedirles que trataran la iniciativa antes de que venciera el plazo legislativo.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, se refirió a la demora del Congreso. “Quedan pocas semanas, pocos días para que caiga ese proyecto, esa media sanción de Diputados sobre la ley de ludopatía virtual infanto juvenil. Les pedimos desde acá a los senadores que se pongan las pilas y no la dejen morir”, reclamó durante una conferencia de prensa.

La Comisión Episcopal reclamó al Senado que trate la ley contra la ludopatía juvenil | Crédito: Conferencia Episcopal Argentina

Colombo advirtió que detrás de la discusión parlamentaria hay familias que atraviesan situaciones de endeudamiento y problemas de salud mental vinculados con las apuestas. “Con ese proyecto de ley a medio sancionar, muriéndose, a lo mejor también morirán las esperanzas de muchas familias y morirán muchos jóvenes. Dejar morir esa media sanción es ser parte de esa muerte silenciosa de tantos jóvenes y familias detrás de la ludopatía virtual infanto juvenil”, afirmó.

La campaña de la Iglesia también se trasladó a Change.org (www.change.org/ApostarNoEsUnJuego), donde la petición “Sres. Senadores: legislen hoy, protejan a los niños argentinos de las apuestas online” busca reunir adhesiones para presionar por el tratamiento del proyecto. Entre sus pedidos figuran la prohibición de la publicidad de apuestas online, campañas masivas de prevención y programas de asistencia para adolescentes y familias afectadas.

Qué puede pasar con la ley de apuestas online

La iniciativa fue aprobada en Diputados el 27 de noviembre de 2024, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. Desde entonces, permanece pendiente de tratamiento en el Senado.

El texto propone prohibir la publicidad y los patrocinios de plataformas de apuestas en medios de comunicación, redes sociales, camisetas deportivas y eventos. También contempla controles biométricos para verificar la identidad y edad de los usuarios, restricciones a los medios de pago y sanciones contra operadores ilegales. Sin embargo, el debate está atravesado por diferencias políticas sobre el alcance de la regulación.

Según trascendió, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, manifestó junto a otros legisladores su disposición a tratar el tema. También hubo conversaciones con Unión por la Patria, que busca sostener el texto aprobado por Diputados.

El principal desacuerdo pasa por el contenido de la ley. Mientras la oposición pretende avanzar con la media sanción existente, desde el oficialismo se analiza una propuesta alternativa, lo que complica los tiempos parlamentarios. Si el Senado modifica el proyecto, el texto deberá regresar a Diputados para su revisión.

Dalla Fontana, sin embargo, aseguró que todavía mantienen expectativas de que la iniciativa llegue al recinto. “No damos por perdida la votación, al contrario, estamos a la expectativa. Y tiene media sanción en la Cámara de Diputados y es importante ahora la votación en senadores”, expresó durante la entrevista con PERFIL.

¿Cómo llegan los adolescentes a las apuestas?

Uno de los puntos más discutidos del proyecto es la publicidad. Actualmente, las plataformas de apuestas tienen presencia en redes sociales, transmisiones deportivas y contenidos difundidos por figuras públicas, lo que preocupa especialmente a quienes trabajan en prevención de adicciones.

Dalla Fontana cuestionó el uso de deportistas e influencers para promocionar las apuestas y defendió las restricciones incluidas en el proyecto aprobado por Diputados. “El proyecto plantea la prohibición de la publicidad masiva y el patrocinio utilizando figuras como influencers, figuras deportivas, porque nos parece una perversión total del deporte, eso no es deporte, eso es una tergiversación”, afirmó.

Para el especialista, la publicidad de apuestas modifica también la manera en que los chicos se relacionan con el juego y la competencia. “El juego verdadero es el encuentro, es el goce, es el disfrute, es la regla, no es la apuesta”, sostuvo.

La preocupación se extiende a las plataformas clandestinas, que permiten apostar por fuera de los controles establecidos para los operadores autorizados.

Según UNICEF, uno de cada cuatro adolescentes de entre 12 y 17 años ya realizó apuestas online

En lo que va de 2026, la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) impulsó más de 30 allanamientos a partir de denuncias propias, en investigaciones que llevan adelante la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, a cargo de Juan Rozas, y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro, encabezada por Alejandro Musso, según informaron fuentes del organismo a PERFIL.

Los operativos también alcanzaron a las redes sociales. De acuerdo con los datos proporcionados a este medio, ya se realizaron 2.300 bloqueos de perfiles, anuncios y publicaciones vinculados con la promoción de apuestas ilegales. Además, más de 100 influencers recibieron cartas documento y notificaciones del organismo, y debieron presentarse ante la Fiscalía por su participación en la difusión de estas plataformas.

Fuentes de la Lotería de la Ciudad explicaron a PERFIL que la detección de sitios ilegales combina tareas de monitoreo realizadas por personal especializado con herramientas de inteligencia artificial. Cuando se identifica una plataforma sospechosa, se reúne la información y se presenta una denuncia ante la fiscalía especializada en juegos y apuestas.

Según las fuentes consultadas, estas herramientas permitieron acelerar investigaciones que antes podían demorar meses. Sin embargo, uno de los principales obstáculos es que muchas plataformas operan desde el exterior y, después de ser bloqueadas, reaparecen con otros nombres o direcciones.

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Desde el organismo explicaron que, a diferencia de las plataformas clandestinas, los sitios de apuestas habilitados en la Ciudad deben verificar la identidad y la mayoría de edad de cada usuario. Para eso utilizan controles de documentación y validación biométrica, que permiten comprobar que quien intenta registrarse sea efectivamente el titular de la cuenta.

El sistema también contempla mecanismos de autoexclusión para personas que buscan dejar de apostar, límites de gasto y tiempo de juego, además de herramientas para detectar conductas de riesgo. En cambio, las plataformas ilegales funcionan por fuera de esas exigencias, lo que dificulta impedir el acceso de menores y controlar las operaciones.

El impacto de las apuestas en la salud mental

Más allá de la discusión legislativa, Dalla Fontana advirtió que las consecuencias de la ludopatía pueden extenderse a la vida familiar, los vínculos y la salud mental de los adolescentes. El endeudamiento, el aislamiento y las conductas compulsivas son algunas de las situaciones que preocupan a los profesionales.

El psicólogo explicó que el uso problemático de la tecnología y las apuestas puede afectar especialmente a los jóvenes porque atraviesan una etapa de desarrollo emocional y construcción de su personalidad. Frente a este panorama, insistió en que la prevención debe comenzar antes de que aparezca la adicción y que las escuelas, los clubes y las familias necesitan herramientas para detectar los primeros problemas.

“Con tratamiento adecuado, con un equipo interdisciplinario y con compromiso con la familia se puede salir adelante. Pero muchas veces el pedido de ayuda llega tarde, llega después del deterioro”, concluyó.