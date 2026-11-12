La histórica misa del papa León XIV en Luján marcó un hito sin precedentes para la Iglesia Católica en la Argentina y a nivel mundial. La celebración se ubicó como la tercera convocatoria papal más numerosa de la historia, con una concurrencia de 3,5 millones de personas, según los registros del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

El fervor popular, acompañado por un amplio operativo de seguridad, salud y transporte coordinado entre autoridades nacionales, provinciales y eclesiásticas, transformó el corazón de Luján en un epicentro de peregrinación que superó todas las previsiones previas.

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Durante su homilía, el papa León XIV puso el foco en la unidad social, la solidaridad con los sectores más vulnerables y el valor histórico de la devoción mariana en América Latina. Con un mensaje cercano y cargado de referencias a la identidad del pueblo argentino.

La misa del papa León XIV en Luján se convirtió en la tercera más grande de la historia | Crédito: AFP

El Santo Padre agradeció y pidió mantener vivo el compromiso por la paz y la fraternidad. Desde las primeras horas de la madrugada, cientos de miles de fieles provenientes de todas las provincias argentinas y de países vecinos como Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay comenzaron a arribar a la ciudad bonaerense para participar de la liturgia central.

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La misa del papa León XIV en la Basílica de Luján superó a la visita de Juan Pablo II

La magnitud de la jornada en la Basílica de Luján superó incluso las recordadas visitas apostólicas de Juan Pablo II a la Argentina en 1982 y 1987.

La misa del papa León XIV en Luján se convirtió en la tercera más grande de la historia | Crédito: Juan Obregón

En el registro histórico de las mayores concentraciones papales, la Jornada Mundial de la Juventud de Manila de 1995, encabezada por Juan Pablo II, reunió a cerca de 4 millones de personas y ocupa el segundo lugar. El primer puesto corresponde al cierre de la visita del papa Francisco a Manila, en 2015, que convocó a 6 millones de fieles.

​PM