Quirno recordó el abrazo con los Milei en la despedida de León XIV y le dejó un mensaje a Patricia Bullrich: "No es tiempo de ambiciones personales"

El canciller Pablo Quirno rememoró la despedida del papa León XIV en Ezeiza, donde se fundió en un abrazo con Javier y Karina Milei, una escena que, según dijo, condensó meses de trabajo para hacer posible la visita. En diálogo con radio La Red, también fue consultado por el mensaje que el Presidente compartió en Instagram sobre quienes “hunden el barco” al advertir que no podrán ser capitanes. Quirno afirmó que no es tiempo de “ambiciones personales”, en medio de las diferencias con Patricia Bullrich, aunque evitó opinar sobre la postura de la senadora.

Quirno describió el abrazo como un momento de “profunda emoción” y de satisfacción, pero no de alivio: “No queríamos que se vaya”, admitió. Explicó que la escena sintetizó un trabajo que arrancó en noviembre del año pasado y que involucró a todo un equipo de gobierno “de una manera increíble”.

Abrazo entre Pablo Quirno, Karina y Javier Milei | Crédito: Redes Sociales

El canciller aseguró que la visita se vivió “con el corazón en la mano” y destacó el papel del Presidente, a quien definió como el “factótum” de la organización, y como un hombre de profunda fe.

Las tensiones políticas

Consultado por el posteo de Milei, que reza “hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser capitán”, Quirno dijo compartir el mensaje. Señaló que tiene el privilegio de pasar muchas horas con el mandatario, a quien acompaña en todos sus viajes, por lo que conoce a fondo su pensamiento. “Está claro hacia dónde está yendo y eso exige un compromiso absoluto del Gobierno”, sostuvo.

Y cerró con un llamado a la unidad: “No nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos”.

Quirno defendió a Milei ante los mensajes del Papa



En otro tramo de la entrevista, el canciller se refirió a las interpretaciones políticas que surgieron durante los tres días de visita de León XIV a la Argentina. En particular, cuestionó las especulaciones que anticipaban que el Sumo Pontífice llegaría al país para marcarle diferencias al Gobierno por sus políticas económicas y sociales.

"Mucha gente durante muchos meses especulaba con que el Santo Padre venía a retar al Presidente y hacerle críticas a su política", señaló Quirno. Además, destacó la capacidad de Milei para recibir cuestionamientos y continuar con su gestión: "Hay que tener un estoicismo particular como el que tiene para asimilar las críticas y seguir hacia adelante".

Milei despide al Papa León XIV | Crédito: AFP

El funcionario consideró que los mensajes del Papa no estuvieron dirigidos específicamente a la adminsitración libertaria, sino que responideron a una postura universal de la Iglesia. "Yo no creo que haya sido un examen al Gobierno. El mensaje es universal, es consistente con el mensaje de la Iglesia y de alguna manera interpela a cada una de las personas", sostuvo.

"Milei es el presidente que más ha defendido el derecho a la vida, destaca los valores de la civilización judeocristiana, ha sido el presidente que bajó la pobreza prácticamente a la mitad. Esos valores son consistentes con la Iglesia", afirmó.

Y agregó: "No hay una confrontación entre los valores de la Iglesia y lo que estamos haciendo. No es incompatible la doctrina social de la Iglesia con una economía de mercado".

La interna con Patricia Bullrich y la reacción de su entorno

La referencia de Quirno a las ambiciones personales se produjo en medio de las diferencias entre Milei y Bullrich, quien en las últimas semanas marcó distancia del Gobierno en distintos temas y mantiene abierta la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2027.

En las últimas horas, el Presidente habría transmitido a su círculo más cercano que está al tanto de los reiterados desmarques de la senadora y que, una vez finalizada la visita de León XIV, se ocuparía personalmente de los desplantes de la exministra de Seguridad.

Desde el entorno de Bullrich, en tanto, aseguraron que la legisladora no se sintió aludida por la publicación de Milei y que no le dio mayor importancia. Además, dejaron trascender que estaría dispuesta a comandar "el barco" cuando la situación así lo demandara.

PC