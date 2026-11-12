Borraron de las redes sociales del Papa el mensaje donde se definía como un argentino "por adopción"

El emotivo posteo que escribió León XIV al irse de Argentina fue eliminado de sus redes horas después de su llegada a Perú. El texto decía en uno de sus pasajes: "Argentina tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción". El Papa, además, afirmaba haberse sentido "como en casa".

El mensaje había sido publicado en su cuenta oficial de X, @Pontifex_es, minutos después de abordar el vuelo de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó a Lima, Perú, para continuar con la última etapa de su viaje apostólico por Latinoamérica.

En la publicación, León XIV agradeció a Dios por lo vivido durante su visita a la Argentina, a la que definió como la "cuna de nuestro querido Papa Francisco". También destacó el cariño con el que fue recibido durante los días que permaneció en el país y pidió seguir "unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján".

Posteo Papa León XIV | Crédito: X @Pontifex_es

"¡Hasta siempre mi querida Argentina!", había escrito al cerrar el mensaje, que rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales.

Sin embargo, horas después de su llegada a Perú, el posteo desapareció de su cuenta oficial. La decisión despertó interrogantes sobre los motivos de la eliminación y dio lugar a distintas interpretaciones.

Una de las lecturas más difundidas estuvo relacionada con el destino al que se dirigió el pontífice. Robert Prevost mantiene un vínculo estrecho con Perú, donde vivió durante varios años, desarrolló buena parte de su labor pastoral y obtuvo la nacionalidad en 2015. Incluso, fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

En ese contexto, la referencia a una Argentina que tenía un Papa "por adopción" pudo prestarse a distintas interpretaciones durante su llegada al territorio peruano, especialmente por la relación que León XIV construyó con ese país a lo largo de su trayectoria religiosa.

De todos modos, el Vaticano no brindó una explicación oficial sobre los motivos por los que el mensaje fue eliminado y tampoco hubo una confirmación de que la decisión estuviera relacionada con su llegada a Perú.

En redes sociales algunos usuarios e inclusive el periodista Eduardo Feinmann afirmaron que "la frase de ser argentino por adopcion estaba escrito en el discurso final del Papa pero él lo omitio deliberdamente por protocolo y como neutralidad. Pero al parecer el equipo de comunicación lo publicó tal cual como si lo hubiera dicho por mas que en el papel sí figuraba la frase. Cuando el Dicasterio de Comunicacion, mas precisamente su titular María Montserrat Alvarado se dio cuenta del error, lo borraron".



La despedida del pontífice también estuvo marcada por el encuentro con Javier Milei en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El Presidente lo acompañó hasta la escalerilla del avión y, en los últimos minutos del encuentro, se mostró emocionado hasta las lágrimas.

Milei despide al Papa León XIV | Crédito: AFP

"Esta es su casa, lo esperamos", le dijo Milei. Luego de que León XIV saludara desde la escalerilla y subiera al avión.

PC/fl