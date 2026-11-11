León XIV observó desde la cabina de pilotos el aterrizaje en Buenos Aires

El papa León XIV protagonizó una escena poco habitual durante su regreso a Buenos Aires desde Córdoba, dejó un por un momento su lugar en el avión y se acercó a la cabina de mando para presenciar desde allí el aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery.

El episodio quedó registrado en un video difundido por la cuenta oficial de Vatican News, que mostró al Sumo Pontífice observando las operaciones de vuelo durante el tramo final del recorrido. La publicación describió las imágenes como una “perspectiva inusual” de su viaje apostólico por la Argentina.

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Una vez completada la maniobra, León XIV agradeció a los pilotos de la aeronave, un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas que había partido desde Córdoba. El vuelo despegó a las 16:59 y recorrió aproximadamente 667 kilómetros hasta arribar a la Ciudad de Buenos Aires a las 18:03, el martes 10 de noviembre.

La visita del Papa al país continuó este miércoles, entre las actividades previstas visitó a las personas detenidas en la cárcel de Devoto y luego fue a Luján donde encabezó una misa frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján , en un evento que convocó a más de tres millones de personas.

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Para los traslados dentro del país, Aerolíneas Argentinas asignó el Boeing 737 MAX 8 con matrícula LV-KKD, una aeronave con capacidad para 170 pasajeros y un alcance estimado de 6.500 kilómetros. Se trata del modelo más moderno incorporado a la flota de la compañía, que dispone de 12 unidades destinadas principalmente a rutas nacionales y regionales.

El avión también recibió una preparación especial para acompañar la visita papal. En el fuselaje se colocó el escudo oficial de León XIV junto con el lema “In Illo Uno Unum” que significa “En aquel que es uno, somos uno” y la inscripción “Pontifex Maximus” (Sumo Pontífice). En el interior, se incorporó una imagen de la Virgen de Luján y se personalizaron los cabezales de los asientos con el escudo papal.

PC