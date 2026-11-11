Kicillof recibió al Papa en Luján y le mandó un mensaje a Milei: “Que haga lo que quiera, pero que escuche”

Axel Kicillof eligió la víspera de la misa de cierre de León XIV en la Argentina para enviarle un mensaje a Javier Milei. A poco de recibirlo en la Basílica de Luján, el gobernador habló de lo que deja la visita del Papa y respondió al Presidente, que había acusado de “mezquindad” a la oposición por leer en las palabras del Pontífice un mensaje contra el ajuste. “El que quiere oír que oiga”, dijo el mandatario provincial en declaraciones a la prensa.

Kicillof llegó a Luján el martes por la tarde, recorrió el predio y pasó la noche en la vigilia junto a los fieles. El mandatario aclaró que no buscaba confrontar con el Presidente, aunque igual le dejó un reclamo: “Es cierto que no es el momento para entablar polémicas con Milei. Que piense lo que quiera, que diga lo que quiera, que haga lo que quiera, pero que escuche”, planteó. Y le pidió que mire “a un pueblo que se moviliza de a millones” porque el mensaje del Papa “los interpela”.

Con respaldo de Karina Milei y en medio de la denuncia por su patrimonio, Pareja estará en la comitiva del Gobierno a Luján

La provincia organizó la misa de Luján, y Kicillof hizo de anfitrión: invitó a los 135 intendentes bonaerenses, a los gobernadores, a los exgobernadores y a los legisladores. El peronismo respondió con buena parte de su dirigencia. El gobernador llegó con su par pampeano, Sergio Ziliotto, y el catamarqueño Raúl Jalil se acercó a la zona del altar, donde conversó con Fernando Espinoza, intendente de La Matanza.

El kirchnerismo estuvo con Máximo Kirchner, Mayra Mendoza, Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio, y también fueron Sergio Massa y Sergio Berni. Entre los intendentes del conurbano llegaron temprano Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Federico Otermín (Lomas de Zamora).

El Gobierno mandó una comitiva encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el canciller Pablo Quirno, el ministro de Salud, Mario Lugones, el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el diputado Sebastián Pareja, bendecido por Karina Milei pese a las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito tras una revelación de la revista Noticias.

Los gobernadores Maximiliano Pullaro y Leandro Zdero también figuraban entre los confirmados. Javier y Karina Milei no fueron a Luján: despiden al Papa en Ezeiza antes de que viaje a Perú. Así, la foto de la última misa multitudinaria de León XIV queda en manos del gobernador que se perfila como uno de los principales candidatos presidenciales del peronismo.

MC

