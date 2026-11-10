Con respaldo de Karina Milei y en medio de la denuncia por su patrimonio, Pareja estará en la comitiva del Gobierno a Luján

El Gobierno definió la delegación que lo representará este miércoles en la Santa Misa que el papa León XIV celebrará en la plaza de la Basílica de Luján, último acto de su visita apostólica a la Argentina. La comitiva estará encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Lo acompañarán el ministro de Salud, Mario Lugones, el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y un nombre que no pasa inadvertido: el del diputado nacional Sebastián Pareja.

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Presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y principal armador territorial de Karina Milei, Pareja será el único legislador de la delegación. Que no vayan otras figuras de peso del Gabinete nacional hace más elocuente su presencia, en una semana en la que su nombre quedó en el centro de la escena por motivos ajenos a la agenda papal.

La nota de Noticias y la denuncia

La revista Noticias publicó una investigación del periodista Rodis Recalt que expuso inconsistencias entre el patrimonio declarado del diputado y la compra de un departamento en Puerto Madero. Según la nota, el 30 de enero se extrajeron por caja 300.000 dólares de una sucursal porteña del Banco Santander. Ese mismo día Matilde Benzi, de 80 años y madre del legislador, escrituró por 350.000 dólares una unidad de 133 metros cuadrados con cocheras en el edificio La Porteña II, sobre la calle Juana Manso. La publicación sostiene además que la operación se cerró muy por debajo del valor de mercado y que la cuenta bancaria involucrada no figuraba en la declaración jurada de Pareja.

La investigación ya llegó a la Justicia. El diputado fue denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito y la causa quedó radicada, por sorteo, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello.

Diego Santilli y Karina Milei.

El gesto de Karina

En ese contexto, la inclusión de Pareja en la comitiva no deja de ser un respaldo de la secretaria general de la Presidencia, que tuvo a su cargo toda la organización de la visita del Pontífice. Pareja es uno de sus principales colaboradores en la construcción territorial y electoral con la mira puesta en 2027 justamente en la provincia más grande del país e histórico bastión del peronismo.

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La foto también tendrá su costado incómodo. El diputado compartirá la delegación con Santilli, su adversario en la interna bonaerense, que no oculta su vocación de competir por la gobernación el año próximo.

El frente digital

Pareja tiene otro flanco abierto en las redes, donde es un blanco habitual de las tropas digitales que responden a Santiago Caputo. Hace pocos días publicó una foto de León XIV junto a Javier Milei durante el encuentro en el Palacio Libertad y le respondió Traductor Te Ama, una cuenta inorgánica que no forma parte de Las Fuerzas del Cielo pero que tiene vínculo, contacto y conversación con toda la tropa libertaria digital. "El Papa profesa unos principios que son exactamente los opuestos a tus acciones.", despotricó.

El avión papal saldrá de Ezeiza rumbo a Lima a las 14, momento en que el Gobierno podrá respirar luego de cuatro días de tensión. Sin embargo, los movimientos y los señalamientos dentro de la interna libertaria continuarán más allá de la visita de León XIV.