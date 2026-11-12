León XIV: el mensaje empieza por nosotros

La visita de León XIV a la Argentina aun no terminó pero ya nos deja desafíos y preguntas fundamentales : ¿qué vamos a hacer con lo que escuchamos estos dias de palabras del Papa? Podemos emocionarnos ante las imágenes, celebrar las multitudes y buscar en cada frase un mensaje para alguien más. Pero el Evangelio nos pide algo más difícil: reconocer que también nos está hablando a nosotros.

Veo en este viaje una continuidad profunda con Francisco. En el Cottolengo Don Orione, en el llamado a la fraternidad y en la cercanía con quienes necesitan cuidados, León prolonga una Iglesia que sale al encuentro como nos pidio El Papa Francisco. En Córdoba recordó expresamente a su antecesor al hablar de los pobres y de quienes hacen visible el amor cristiano con su vida. Esa continuidad se reconoce en una misma prioridad: la persona, su dignidad y su lugar en la comunidad.

Personalmente el concepto que encontré más interesante de los que nos dio es que debemos evitar pensar que “los pobres son siempre los otros”. La pobreza material exige respuestas concretas, derechos y oportunidades. Nada puede relativizar el sufrimiento de quien no tiene comida, vivienda o trabajo. Pero también hay una pobreza que puede convivir con el bienestar: la incapacidad de compartir, la indiferencia frente al dolor ajeno, la dificultad para pedir perdón. Podemos tener mucho y estar faltos de caridad y solidaridad.

Esta es mi lectura de la interpelación del Papa: nadie queda eximido de revisar su vida. Quien necesita ayuda tiene algo para ofrecer. Quien cree tenerlo todo también necesita recibir, aprender y dejarse transformar. En Claypole, el Papa León reconoció a las personas con discapacidad como una bendición para la sociedad. Nos invitó a descubrir su aporte y a construir una convivencia que les dé un lugar.

La unidad que propone tampoco termina en un discurso o en una homilía. En la Catedral porteña pidió cultivar la fraternidad y acoger las diferencias con caridad. Nos dijo que ser un solo pueblo exige aprender a convivir sin convertir al que piensa distinto en un enemigo. Requiere escuchar antes de responder, cuidar las palabras y reconocer que el bien común necesita del aporte de todos.

En Córdoba, el ejemplo del Cura Brochero y de Mama Antulahizo cercana la invitación a la santidad. León la llevó a la escuela, al trabajo, a la familia, al campo y a la ciudad. La llevo al empresariado haciendo mención del venerable Enrique Shaw, ese hombre que construyó una familia, una empresa y que fue ejemplo de caridad y de bondad y que se convertirá en el primer Santo empresario.

Entonces ahi empiezo a vislumbrar quizás una respuesta. En la manera de tratar a un empleado, acompañar a un vecino, cumplir una responsabilidad o reconciliarnos con alguien.

Por eso, mañana, cuando sigamos con nuestras obligaciones, habrá una oportunidad. Hacer esa llamada pendiente. Visitar a quien está solo. Ofrecer tiempo. Pagar lo justo. Pedir perdón. Ayudar sin esperar reconocimiento. Cada gesto puede abrir un camino donde antes había distancia.

Francisco nos enseñó a acercarnos. León nos vuelve a poner en camino. La visita habrá dado fruto si su mensaje cambia nuestra manera de vivir. La pregunta que queda es personal: ¿qué bien puedo hacer mañana y a quién puedo acercarme? La unidad de un pueblo también empieza en esa respuesta. Y el Papa León XIV nos convocó hoy más que nunca a ser “Pueblo”.

*Directora Ejecutiva de la Academia internacional de Líderes Católicos