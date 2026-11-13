El 55% de los menores desconoce qué es el grooming: en RDI analizaron las falencias en la prevención

En el marco del Día Nacional contra el Grooming, el periodista Leandro Bravo analizó, en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el alcance de este delito en Argentina y advirtió sobre las dificultades para prevenirlo.

Bravo recordó que el 13 de noviembre de 2013 se incorporó al Código Penal la figura del grooming, que contempla penas de cuatro meses a seis años de prisión. “En la última década los informes judiciales han arrojado que han habido cerca de 340 condenas firmes a personas que han cometido este delito tipificado como el grooming”, explicó.

El 55% de los menores desconoce qué es el grooming

Bravo también destacó el crecimiento de las condenas en la provincia de Buenos Aires: “Ha pasado desde el principio de la aplicación de esta ley, de siete casos, estamos hablando menos de diez, que después se ha elevado a 37”.

Para el periodista, el aumento puede relacionarse tanto con una mayor concientización como con la expansión de las tecnologías y las nuevas formas de comunicación. “Encontramos este vacío legal que permite que sucedan cosas como ocurrió hace poco, la manipulación de videos, que hicieron imágenes retocadas con inteligencia artificial con alumnas desnudas”, señaló.

Uno de los datos que Bravo consideró más preocupantes es el nivel de desconocimiento entre los adolescentes. Según una encuesta publicada por Chequeado.com, “el 55% de los menores desconoce totalmente lo que es el grooming”.

“Estamos hablando de chicos que hoy son nativos digitales”, remarcó en +Perfil, y planteó la necesidad de fortalecer la educación y la prevención en las escuelas.

El periodista recordó el caso de Micaela Ortega, una nena de 12 años asesinada en Bahía Blanca en 2016. A partir de ese caso se sancionó la Ley Mica Ortega, que establece un programa de concientización sobre grooming y ciberacoso. Sin embargo, Bravo cuestionó su aplicación: “Lo que nosotros detectamos es que esa exigencia de esa ley en cuanto a lo que es informar sobre el grooming en el ámbito educativo no sucede”.

Falta de campañas y una ley desactualizada

Bravo también señaló la ausencia de campañas audiovisuales de prevención, pese a que la normativa contempla expresamente su desarrollo. “Hay una ausencia de campañas sobre grooming por lo menos en las últimas dos gestiones, es bastante”, sostuvo.

Además, advirtió que la página web prevista para difundir información y actualizar datos sobre la problemática quedó desactualizada: “Los últimos datos son del 2024. Es como que a partir de ahí no hay más información respecto al tema”.