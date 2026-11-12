Senado: el Gobierno presiona a Bullrich para suspender las PASO, pero dudan de que estén los votos necesarios

El Gobierno puso fecha en el Senado para empezar a destrabar la suspensión de las PASO: este jueves se oficializó la convocatoria a la comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 17 de noviembre a las 15. La convocó su presidente, el libertario Agustín Coto, y el plan oficial es obtener ese mismo día el dictamen y llevar el proyecto al recinto el jueves 26 para darle media sanción. Si el despacho se demora, el tratamiento se correría a diciembre y el Poder Ejecutivo tendría que convocar a extraordinarias.

El proyecto está en la Cámara alta desde mayo, cuando lo envió el Ejecutivo, y desde entonces no se movió: solo hubo una reunión informativa en septiembre. Ahora la Casa Rosada les hizo llegar a los senadores oficialistas la versión de que los apoyos ya están. Pero en el bloque libertario persisten las dudas. "Es Santilli el que dice que están los votos. Veremos", deslizaron a PERFIL fuentes del Senado. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, insiste en que aún no estarían las voluntades suficientes, que, por ser una reforma electoral, necesitan una mayoría especial, es decir, 37 senadores (la mitad más uno del total de la cámara).

La reactivación empezó este miércoles, cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, llamó a la jefa del bloque para pedirle que convocara a la comisión.

Bullrich hace rato que le plantea al Ejecutivo que los votos debe conseguirlos el Gobierno, a través de gobernadores aliados y eso instaló la hipótesis de que Bullrich nunca quiso encabezar las negociaciones, siempre dijo que "no estaban los votos" y que eso está relacionado con alguna posible estrategia electoral propia para 2027, en el caso de que quisiera competir en una primaria dentro de LLA.

En el oficialismo algunos reconocen no están todos los apoyos suficientes, pero creen que la convocatoria apunta a meter presión para conseguiros. Por la visita del Papa y los feriados, esta semana casi no hubo senadores en el Congreso, y nadie pudo verificar en persona lo que sostiene Santilli. El bloque peronista de José Mayans, que suma 21 votos, se rechaza la suspensión con unanimidad.

Martín Menem hoy también trasladó esa presión hacia la ex ministra de Seguridad, en declaraciones a Radio Mitre: "Se está trabajando. Yo creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere", dijo, y recordó que ya se suspendieron en 2025. Planteó que sería en las próximas dos semanas, aunque admitió que es una "expresión de deseo". Si el Senado aprueba, el proyecto pasa a Diputados, donde la aprobación sería menos complicada, según pudo relevar PERFIL.

Mercados, Karina Milei y la sombra de Bullrich

Según Clarín, el Gobierno escucha de inversores el reclamo de que se suspendan las primarias de 2027, con el riesgo país por encima de los 800 puntos. La lectura es que un mal resultado de La Libertad Avanza en las PASO podría generar tensión hasta las presidenciales de octubre.

Sin embargo, la estrategia de Karina Milei también entiende que, sin primarias, al peronismo le costaría ordenar sus candidaturas, y se cerraría el camino a cualquier rival que quisiera competir contra Javier Milei.

Dentro de los aliados, el PRO y la UCR son los más reticentes. Sus bloques dicen que hay que "retomar las negociaciones" porque estaban "congeladas", y a priori no están a favor de eliminar las PASO "sin pensar una solución para ordenar". Las propuestas del diputado Cristian Ritondo y del senador radical Eduardo Vischi coinciden en que dejen de ser obligatorias, es decir, unas PAS que decida cada partido.

Hace un mes, diputados opositores y dialoguistas habían reconocido a PERFIL que los votos ya estaban, y que el problema del Gobierno era interno. Hablaban de la postura de Bullrich, que según se especulaba no favorecía sus fines para 2027, y de la estrategia más dura de Menem: sin PASO, se podrían plantar candidatos propios en cada provincia con menos acuerdos. El Gobierno todavía no afirma oficialmente que tenga los votos y ya descuenta las extraordinarias, mientras que la Cámara Nacional Electoral le advirtió que cualquier cambio en las normas electorales debe hacerse antes de 2027.

El resto de la agenda antes del 30 de noviembre

Con las PASO como prioridad, siguen en carpeta el Presupuesto 2027, que los aliados no dictaminan mientras esperan respuestas por la coparticipación porteña, discapacidad y universidades, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El Senado sesionaría el jueves 19 con la ley de Discapacidad, el Tratado de Cooperación de Patentes y Propiedad Privada, que obtuvo dictamen con la restitución de la Ley de Tierras. La ley de Ludopatía vence el 30, y Santilli visitará la Cámara alta el 25 para su primer informe de gestión.

JD/fl