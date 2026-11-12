Martín Menem presiona a Patricia Bullrich: "La Argentina no necesita PASO"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reafirmó este jueves el compromiso del Gobierno con una reforma electoral que elimine las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y dejó el tema en manos de la Cámara de Senadores. En esa línea, dijo que el Senado podría dar media sanción al proyecto de ley que las suspende "en los próximos quince días".

Así, Menem tensa un poco más la relación entre el oficialismo y la senadora de Patricia Bullrich, quien dirigie la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. La excandidata a presidente viene desmarcándose de la posición de Javier Milei a través de una serie de gestos. Con estas declaraciones, el diputado la pone en la situación de acatar o confrontar. Sigue en la línea de un críptico posteo que el presidente reposteó este miércoles en la red social Instagram, donde decía "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán", lo que se interpretó como un mensaje para la senadora..

En una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Menem consideró: "Creo que la Argentina no necesita PASO". En esa línea, afirmó que el tema "está actualmente en el Senado, se está trabajando", y estimó: "Creo que vamos a llegar a suspender las PASO, si dios quiere", en relación al actual período legislativo, que finalizan el próximo 30 de noviembre.

"Ya en 2025 hemos sido capaces de suspender las PASO. La verdad es que no tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos, ¿no?", declaró el legislador. Y agregó: "Entiendo que vamos a estar cerca con las voluntades para poder suspenderlas o eliminarlas definitivamente y poder avanzar en la reforma electoral", en un tiro por elevación a Patricia Bullrich.

Ante la pregunta de Feinmann de cuándo se lograría esta suspensión, Menem señaló, sin dar nombres: "Al final, dependés de personas que terminen levantando la mano por la afirmartiva".

"Creo, y es una expresión de deseos, que en la próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores", estimó Y remarcó: "Son voluntades individuales que se tienen que poner de acuerdo para ir a levantar la mano, el mismo día, a la misma hora".

En las últimas semanas, Bullrich, profundizó su distancia política respecto del gobierno de Javier Milei mediante una serie de gestos que reavivaron las tensiones internas de cara a 2027. La senadora cuestionó los ataques presidenciales contra el periodismo, rechazó modificaciones electorales por decreto, reconoció el triunfo electoral de Lula da Silva en Brasil y anunció —sin consulta previa con la Casa Rosada— su decisión de impulsar el proyecto de ley contra la ludopatía en el Congreso, mientras reclama medidas de alivio económico para pymes y trabajadores.

En este contexto, las palabras de Menem, aun sin mencionarla, recargan una pelea de larga data y espesan el panorama ya de por sí complejo de las últimas semanas de actividad legislativa ordinaria de 2026.

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