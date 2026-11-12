Una encuesta midió la imagen de Patricia Bullrich y cómo la ven los argentinos

La frase de Patricia Bullrich subió el debate en el oficialismo. Dijo que está «preparada para ser presidente», pero también que «no es que quiera serlo» y que «uno tiene que saber esperar su momento». Con ese telón de fondo, la consultora DC Consultores -cercana al Gobierno-. incluyó a la senadora como eje de un bloque de su informe «Se hace camino al andar», relevado a multas de octubre.

Al consultar por la imagen de once dirigentes, Bullrich obtuvo 46,7% de opinión positiva, 49,6% negativa y 3,7% que no la conoce. Es el valor positivo más alto del listado. Detrás aparecen Javier Milei (43,8% positiva y 55,1% negativa) y Victoria Villarruel (40,8% y 49,4%, con 9,8% que no la conoce).

Imagen de Patricia Bullrich

Más abajo se ubican Axel Kicillof (31,9% positiva y 60,8% negativa), Cristina Kirchner (29,8% y 66,7%) y Sergio Massa (20,2% y 74%). Daniel Hadad (24,3%), Martín Llaryora (13,7%), Jorge Brito (11,5%), Gerardo Zamora (10,4%) y Leandro Cositorto (6,9%) completan la lista. Varios de ellos tienen un nivel de desconocimiento que supera el 34%.

La consulta utilizó una metáfora futbolera: si el Gobierno fuera un equipo, ¿qué sería hoy Bullrich? La respuesta más elegida, con 30,1%, fue «la que se está calentando en el banco esperando su momento». Le siguió «la capitana que sostiene al técnico» (21,8%) y «una jugadora más del equipo: juega donde el técnico la pone» (19,3%). Un 18,2% la ve como «la que quiere ser la DT» y un 10,6% como «la delantera que pide más minutos».

2027: ¿qué le conviene al rumbo actual?

Consultados sobre qué le conviene más al rumbo del Gobierno pensando en 2027, el 41,3% eligió que Bullrich acompañara a Milei en la fórmula. Un 26,8% prefiere que no compita, pero que ocupe un lugar importante en el Gabinete, y un 20,2% que sea candidato a presidente por su cuenta.

Imagen Patricia Bullrich

Intención de voto y preferencia presidencial

Si las elecciones fueran hoy, La Libertad Avanza obtendría 42,6% de las preferencias. El peronismo alcanzaría el 17,1% y una «centro-derecha nueva» (línea de Propuesta Republicana) el 16,2%. Un 8,7% dijo no saber, el kirchnerismo Reunión 8,5%, el Frente de Izquierda 4% y otras opciones 2,9%.

Imagen Patricia Bullrich

En la consulta sobre quién elegirían para presidente entre diez nombres, Milei lideró con 30,5%, seguida por Bullrich con 23,7%. Después aparecen Kicillof (13,8%), Cristina Kirchner (10,9%), Massa (7,3%), Hadad (5,7%), Cositorto (3,6%), Juan Schiaretti (1,9%), Llaryora (1,4%) y Brito (1,2%).

Ficha técnica: Ámbito geográfico: nacional. Fecha de relevancia: del 27 de octubre al 1 de noviembre. Universo: población residente en la República Argentina en condiciones de votar. Tamaño de la muestra: 1.862 casos efectivos. Diseño muestral: muestreo no probabilístico con distribución aleatoria. Instrumento de recolección: cuestionario semiestructurado administrado a través de dispositivos móviles. Margen de error:+/- 3,0%.

