"Hay gente dispuesta a hundir el barco": Sugestivo mensaje de Milei en redes mientras el karinismo le busca reemplazo a Bullrich en el bloque

Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán". El enigmático mensaje apareció en la cuenta de Instagram de Javier Milei este miércoles por la mañana, casi en simultáneo con la misa de despedida del papa León XIV en Luján. Lejos de ser una simple reflexión de autoayuda, en los pasillos de la Casa Rosada la publicación se decodificó de inmediato como un misil dirigido hacia Patricia Bullrich, desatando un nuevo capítulo en la feroz interna oficialista.

El vínculo entre el jefe de Estado y la titular del bloque libertario en el Senado atraviesa su fase más crítica. El enojo presidencial radica en la sospecha de que la ex ministra de Seguridad busca posicionarse como un "Plan B" para las presidenciales de 2027, especulando con una eventual caída de Milei en las encuestas. La molestia es tal que el mandatario ya le avisó a su círculo íntimo que, una vez que el Pontífice despegue rumbo a Perú, se ocupará personalmente de los desplantes de la legisladora.

Javier Milei en instagram | Crédito: Captura

Su figura comenzó a alejarse del libreto de la Casa Rosada tras marcar serias diferencias en temas espinosos: tomó distancia durante la declaración jurada del vocero Manuel Adorni, cuestionó el recorte oficial a las partidas por discapacidad y se desmarcó de los recurrentes ataques del Presidente hacia el periodismo.

En el entorno de la ex líder del PRO, sin embargo, eligieron bajarle el tono a la polémica digital, aunque sin guardarse los colmillos. Aseguraron que la dirigente no se dio por "aludida" con la publicación presidencial y le restaron importancia al asunto, pero deslizaron una advertencia que resonó fuerte: aclararon que Bullrich tomaría el timón del barco únicamente "cuando la situación histórica así lo demandara".

La tensión derivó en la sorpresiva suspensión de la última reunión de la mesa política en Balcarce 50 y activó una amenaza concreta por parte del ala "karinista", que busca sacarla de la jefatura de la bancada. Fiel a su estilo, la respuesta de Bullrich puertas adentro fue, según pudo saber Clarín, una extorsión de manual político: "Que me corran, no tengo problema. Pero no les sale ni una ley más".

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La reforma electoral, rehén de la interna

La primera víctima directa de esta guerra fría es el debate por la reforma electoral, una prioridad absoluta para el Gobierno. Desde los bloques de La Libertad Avanza y el PRO apuntan contra Bullrich por la demora en la Cámara alta. La acusan de retacear esfuerzos para avanzar con la suspensión de las PASO y, fundamentalmente, de no mostrar ningún interés en recolectar las firmas necesarias para sacar un dictamen que destrabe la discusión en el recinto.

Frente a este escenario de parálisis legislativa, el entorno de Karina Milei ya comenzó a mover sus fichas y tendría lista a la sucesora para tomar el control de la bancada violeta. Todos los cañones apuntan a Nadia Márquez, senadora por Neuquén y pastora evangélica, quien en el último tiempo consolidó un vínculo estrechísimo con la secretaria general de la Presidencia, generando desconfianza entre sus propios compañeros de bloque.

El ascenso de Márquez en el ambiente libertario parece no tener techo. Su nombre no solo sería el elegido para reemplazar a Bullrich, sino que el oficialismo la impulsa para presidir la estratégica comisión de Acuerdos (encargada de validar pliegos de jueces y ascensos militares) y para ocupar una silla en el Consejo de la Magistratura.

TC/MSS